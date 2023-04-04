«Требования зрительского сообщества». Майский концерт певицы МакSим в Новосибирске перенесли на осень

— Пускай все смотрят как история «Винтажа» и Насти Задорожной продолжается с МакSим. Как Павел Назаров убивает артиста, утверждая, что это именно ее решение. Это ложь! Наглая, гнусная, лицемерная! Все, кто имеет возможность приехать к МакSим, просим вас это сделать и своими глазами посмотреть на ее состояние. И вы сразу сами всё поймете! Это уже не просто посты поклонников об отмене тура! Речь идет уже о жизни человека, ценнее которой в мире нет ничего!



Павел Назаров сообщил НГС, что никакого конфликта в команде МакSим нет, а пост написал совершенно посторонний человек.

