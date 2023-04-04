«Требования зрительского сообщества». Майский концерт певицы МакSим в Новосибирске перенесли на осень

Концерт певицы МакSим, запланированный на 18 мая в «Локомотив-Арене» Новосибирска, переносится на осень. Об этом НГС рассказал концертный директор артистки Павел Назаров.
— Концерт переносится на осень. Причины – необходимость поддержания рабочей формы артиста и настоятельные требования зрительского сообщества. Новые даты будут объявлены дополнительно, все билеты действительны, — сказал Назаров.
Концертный директор певицы заверил НГС, что со здоровьем МакSим «всё хорошо, всё в порядке».
При этом в верифицированном сообществе артистки «ВКонтакте» 4 апреля появился пост администратора, в котором заявляется, что у певицы плохое состояние здоровья. Автор считает, что Павел Назаров действовал во вред артистки, не прерывая ее выступления.
— Пускай все смотрят как история «Винтажа» и Насти Задорожной продолжается с МакSим. Как Павел Назаров убивает артиста, утверждая, что это именно ее решение. Это ложь! Наглая, гнусная, лицемерная! Все, кто имеет возможность приехать к МакSим, просим вас это сделать и своими глазами посмотреть на ее состояние. И вы сразу сами всё поймете! Это уже не просто посты поклонников об отмене тура! Речь идет уже о жизни человека, ценнее которой в мире нет ничего!
Павел Назаров сообщил НГС, что никакого конфликта в команде МакSим нет, а пост написал совершенно посторонний человек.
— Автор этих постов не имеет к нам никакого отношения, ее никто не уполномочивал на ведение информационной деятельности. Это просто самозванка.
Билеты на концерт МакSим на 18 мая в «Локомотив-Арену» продаются по цене от 1200 до 5000 рублей. На момент публикации выкуплено около
Напомним, летом 2021 года певица серьезно заболела. С ковидом и
18 марта 2023 года МакSим резко стало плохо на концерте в Сочи: ей потребовалась экстренная помощь медиков, а выступление пришлось остановить.