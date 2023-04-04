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«Требования зрительского сообщества». Майский концерт певицы МакSим в Новосибирске перенесли на осень

Концертный директор певицы заверил, что уже купленные билеты своей силы не теряют

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Концерт в Новосибирске должен был состояться в мае

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Концерт певицы МакSим, запланированный на 18 мая в «Локомотив-Арене» Новосибирска, переносится на осень. Об этом НГС рассказал концертный директор артистки Павел Назаров.

— Концерт переносится на осень. Причины – необходимость поддержания рабочей формы артиста и настоятельные требования зрительского сообщества. Новые даты будут объявлены дополнительно, все билеты действительны, — сказал Назаров.

Концертный директор певицы заверил НГС, что со здоровьем МакSим «всё хорошо, всё в порядке».

При этом в верифицированном сообществе артистки «ВКонтакте» 4 апреля появился пост администратора, в котором заявляется, что у певицы плохое состояние здоровья. Автор считает, что Павел Назаров действовал во вред артистки, не прерывая ее выступления.

— Пускай все смотрят как история «Винтажа» и Насти Задорожной продолжается с МакSим. Как Павел Назаров убивает артиста, утверждая, что это именно ее решение. Это ложь! Наглая, гнусная, лицемерная! Все, кто имеет возможность приехать к МакSим, просим вас это сделать и своими глазами посмотреть на ее состояние. И вы сразу сами всё поймете! Это уже не просто посты поклонников об отмене тура! Речь идет уже о жизни человека, ценнее которой в мире нет ничего!

Павел Назаров сообщил НГС, что никакого конфликта в команде МакSим нет, а пост написал совершенно посторонний человек.

— Автор этих постов не имеет к нам никакого отношения, ее никто не уполномочивал на ведение информационной деятельности. Это просто самозванка.

Билеты на концерт МакSим на 18 мая в «Локомотив-Арену» продаются по цене от 1200 до 5000 рублей. На момент публикации выкуплено около 25 % мест, остальные свободны.

Напомним, летом 2021 года певица серьезно заболела. С ковидом и 75 % поражения легких она оказалась в реанимации московской больницы № 52. МакSим провела в искусственной коме 1,5 месяца. На ИВЛ у нее, как и у Романа Костомарова, чернела кожа. К счастью, певицу удалось спасти.

18 марта 2023 года МакSим резко стало плохо на концерте в Сочи: ей потребовалась экстренная помощь медиков, а выступление пришлось остановить.

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