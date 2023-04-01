Первый выпуск шоу «Что было дальше?» в VK посмотрели больше 12 миллионов раз

О том, что самое популярное интернет-шоу Рунета будет транслироваться в VK, стало известно несколько дней назад. Резиденты программы не изменились — это комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний выпуск шоу до этого выходил в начале 2022 года.

