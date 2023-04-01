СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 77.32
eur 84.11
Тема дняНезаконный снегоотвал за Заельцовским кладбищем
Все новости
Все новости
Подробности

Первый выпуск шоу «Что было дальше?» в VK посмотрели больше 12 миллионов раз

Гостями комедийного шоу стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбик

253

Первый после годового перерыва выпуск шоу «Что было дальше?» состоялся 1 апреля

Поделиться

1 апреля на платформе VK вышел выпуск комедийного шоу «Что было дальше?». Гостями в этот раз стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). За восемь часов количество просмотров выпуска превысило отметку в 12 миллионов.

О том, что самое популярное интернет-шоу Рунета будет транслироваться в VK, стало известно несколько дней назад. Резиденты программы не изменились — это комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний выпуск шоу до этого выходил в начале 2022 года.

В конце года VK подписал договор о приобретении 51% доли ООО Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», «Контакты», «Громкий вопрос», сериал «Внутри Лапенко» и другие.

Что было дальшеХасбикХасбулла МагомедовНурлан СабуровАлексей ЩербаковКомики
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter