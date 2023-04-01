Первый выпуск шоу «Что было дальше?» в VK посмотрели больше 12 миллионов раз

1 апреля на платформе VK вышел выпуск комедийного шоу «Что было дальше?». Гостями в этот раз стали комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик). За восемь часов количество просмотров выпуска превысило отметку в 12 миллионов.
О том, что самое популярное интернет-шоу Рунета будет транслироваться в VK, стало известно несколько дней назад. Резиденты программы не изменились — это комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Последний выпуск шоу до этого выходил в начале 2022 года.
В конце года VK подписал договор о приобретении 51% доли ООО Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова, которое производит шоу «Что было дальше?», «Я себя знаю», «Контакты», «Громкий вопрос», сериал «Внутри Лапенко» и другие.