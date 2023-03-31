Лёвчика от Вовчика не отличите? Ностальгический тест к юбилею Винокура

Ни «Кабаре-дуэт "Академия"», ни Бандурин с Вашуковым, ни даже Петросян со Степаненко не продержались так долго, как герои нашего сегодняшнего теста. Лев Лещенко и Владимир Винокур крепко дружат уже больше пятидесяти лет, а одному из героев этого дуэта 31 марта 2023 года исполнилось 75 лет. Сердечно поздравляем юбиляра, пересматриваем его пародии и предлагаем вам проверить, сможете ли вы отличить Лёвчика от Вовчика. Всё просто: мы вам один факт, а вы пробуете угадать (а может быть, вы всё и так прекрасно знаете), о ком речь.