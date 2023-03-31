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Лёвчика от Вовчика не отличите? Ностальгический тест к юбилею Винокура

Народному артисту 75 лет, вам — 10 вопросов о нем и его самом большом друге

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Владимир Винокур и Лев Лещенко дружат так долго, что иногда их очень легко перепутать

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Ни «Кабаре-дуэт "Академия"», ни Бандурин с Вашуковым, ни даже Петросян со Степаненко не продержались так долго, как герои нашего сегодняшнего теста. Лев Лещенко и Владимир Винокур крепко дружат уже больше пятидесяти лет, а одному из героев этого дуэта 31 марта 2023 года исполнилось 75 лет. Сердечно поздравляем юбиляра, пересматриваем его пародии и предлагаем вам проверить, сможете ли вы отличить Лёвчика от Вовчика. Всё просто: мы вам один факт, а вы пробуете угадать (а может быть, вы всё и так прекрасно знаете), о ком речь.

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ТестВладимир ВинокурЛев ЛещенкоАртистыРазвлечения
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