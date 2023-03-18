Выбор зрителей, а не критиков: 11 реально смешных комедий

«Красотка на всю голову» (16+)

Американская комедия, посвященная бодипозитиву. Весь сюжет завязан на обычной девушке. Ее зовут Рене. Она мечтает встретить парня, получить повышение и похудеть. Все ее попытки и тяжелые тренировки ни к чему не приводят, но один поход Рене в тренажерный зал перевернул жизнь главной героини с ног на голову.

Во время очередного посещения фитнес-зала Рене ударилась головой о велотренажер, а когда очнулась, обнаружила себя сногсшибательной красоткой с идеальной фигурой. Или ей просто так кажется?