Выбор зрителей, а не критиков: 11 реально смешных комедий

Все вышедшие в последние годы комедии никак не могут вас развеселить? Что, даже улыбку не вызывают? Спокойствие! У нас есть для вас предложение, от которого отличное настроение вам гарантировано. Наши коллеги из WDay.ru попросили своих читателей назвать самые запоминающиеся и умопомрачительные комедии всех времен и народов. Список получился внушительный. Надеемся, вы найдете в нем фильм (а то и не один!) себе по вкусу.
«Красотка на всю голову» (16+)
Американская комедия, посвященная бодипозитиву. Весь сюжет завязан на обычной девушке. Ее зовут Рене. Она мечтает встретить парня, получить повышение и похудеть. Все ее попытки и тяжелые тренировки ни к чему не приводят, но один поход Рене в тренажерный зал перевернул жизнь главной героини с ног на голову.
Во время очередного посещения фитнес-зала Рене ударилась головой о велотренажер, а когда очнулась, обнаружила себя сногсшибательной красоткой с идеальной фигурой. Или ей просто так кажется?
«Красотка на всю голову» — это такая история про повседневность, только изрядно приправленная отменными шутками и идеей любви к себе и своему телу.
«Как отделаться от парня за 10 дней» (12+)
Главная героиня этой любовной комедии — журналистка модного издания Энди Андерсон. Ей поручили написать важный материал об ошибках девушек, которые отталкивают мужчин. По закону жанра на него ей дали по-смешному мало времени — всего 10 дней. За этот срок она должна найти парня и расстаться с ним.
А вот у рекламного агента Бенджамина Бэрри немного другая ситуация. У него тоже есть 10 дней, вот только за этот срок ему надо влюбить в себя девушку. Такое странное пари он заключил с начальством. Так и начинаются романтические отношения персонажей на фоне обмана друг друга.
В этой легкой и ненавязчивой комедии вас ждет множество неловких ситуаций, которые создает Энди, чтобы оттолкнуть Бенджамина, а он всё стойко терпит. 20 лет кинокартина остается для многих любимым романтичным фильмом, при просмотре которого можно еще и посмеяться от души.
«Невезучие» (12+)
Яркая французская комедия с Жераром Депардье и Жаном Рено в главных ролях рассказывает о двух неудачливых друзьях. Познакомились они в тюрьме, а сплотила их мысль о побеге.
Главные герои — две противоположности. Руби — настоящий матерый преступник, жаждущий мести за убийство своей любимой, а Квентин — абсолютно наивный и неуклюжий. Вдобавок ко всему, тотальный идиот.
Обстоятельства, в которых оказываются герои, порождают бесконечные неловкие ситуации и передряги, и от этих злоключений не оторваться.
«Шпион» (18+)
Главная героиня Сьюзан Купер всю жизнь мечтала быть агентом ЦРУ, но карьерная лестница у нее оказалась извилистой, узкой и скользкой. В итоге своего звездного часа она дождалась спустя долгие-долгие годы. Зато какой это оказался звездный час!
Когда лучший агент провалил задание, в игру предстояло вступить Сьюзан — потому что она оказалась единственной из ЦРУ, кого враг не знал в лицо. Теперь Сьюзан шпион, и у нее всё получится. Наверное.
В фильме есть место и экшену, и комедии. Шпионы гоняют на дорогих тачках и вертолетах, устраивают захватывающие погони, а Сьюзан Купер придает всему происходящему неповторимый шарм.
«Мадам» (16+)
Богатая французская семья собирает в своем доме званый ужин. Всё идет хорошо, пока не обнаруживается, что людей на вечере будет 13! Для кого-то эта цифра может показаться обычной, но не для героини фильма, хозяйки дома Энн. Проникшись суеверием, женщина просит служанку Марию (Росси де Пальма) положить приборы на 14 человек и, притворившись светской персоной, сесть за стол вместе со всеми. Вот только изначально никто из них не знал, чем может обернуться эта идея.
Кстати, заканчивается «Мадам» не так уж смешно. Поэтому если вы любите комедии, в финале которых замирает сердце, а к глазам подкатывают слезы, смело включайте.
«SuperАлиби» (18+)
Если вы не знаете, какую отмазку придумать, чтобы выйти сухим даже из самой большой воды — обратитесь к Грегори. Он мастер по вранью. Причем вранью максимально правдоподобному. Можно сказать, что на вранье строится вся его жизнь. У него даже компания есть, которая создана для того, чтобы врать. Точнее, чтобы помогать врать бедолагам, оказавшимся в щекотливой ситуации. Но эта контора обеспечит вас не просто похожей на правду ложью, а даст полноценное алиби. Супералиби.
Не пришел на работу? Грегори спасет от увольнения и придумает, как выкрутиться из ситуации, чтобы тебя не уволили. Закрутил роман с другой и не хочешь, чтобы об этом узнала твоя девушка? Грегори поможет! Хочешь, чтобы твою искусственную грудь все принимали за настоящую? У Грегори и на этот случай есть стопроцентное алиби. Вот только однажды герой фильма влюбляется в девушку, не терпящую лжи в любом ее проявлении.
«Папаши» (16+)
Уверены, что найдутся те, кто при упоминании фильма «Папаши» сразу начнут насвистывать ту самую мелодию, что сочинил Владимир Косма. А если она еще не заиграла у вас в голове, так мы напомним!
«Папаши» — фильм из тех лет, когда Жерар Депардье еще на начал считать себя русским, а Пьер Ришар всё еще оставался для всех тем самым высоким блондином в черном ботинке. В этом фильме актерский дуэт — бывшие любовники одной и той же женщины. Она обращается к ним, чтобы найти сбежавшего из дома сына-подростка. Да не просто обращается, а еще и настаивает, что они (да, сразу оба) — отцы ребенка. Ну и как любые уважающие себя папаши они отправляются на поиски.
«Каникулы» (16+)
Если вы считаете своих родственников невыносимыми, то вы просто не знакомы с семейкой Гризвольд. Ветеранам фильмосмотрения они известны еще с 1983 года, когда Расти Гризвольд был совсем мальчишкой и папа увлек его в умопомрачительное турне со многими неизвестными.
«Каникулы», о которых мы говорим сейчас, — это сиквел фильма 1983 года. Расти сам давно стал главой семейства и отцом двух детей. И в один прекрасный день решил повторить подвиг своего папы и устроить семье незабываемое и объединяющее приключение. В том, что оно будет незабываемым, можете не сомневаться.
Отправившись с женой и двумя сыновьями через всю Америку в парк семейного отдыха «Уолли Уорлд», Расти и подумать не мог, что что-то пойдет не по плану. Но, как любил говорить папаша Гризвольд: «Безумие, безумие, безумие!»
«Голая правда» (16+)
Герои этого фильма вряд ли могли бы подружиться в реальности. Она — успешный продюсер со строгими моральными принципами, очень серьезная женщина-карьеристка, а еще — сексуальная блондинка. Он — восходящая звезда нового телешоу, живущий по всем правилам рок-н-ролла. Живет в свое удовольствие, не знает отказа у женщин, не признает равенство полов и политкорректность. Но они должны были встретиться.
Встреча главных героев помогает им измениться. Правда, без смеха на эти изменения и дорогу к ним не взглянешь.
«Несносные боссы» (18+)
Когда вам в следующий раз покажется, что ваш босс слишком требователен, а порой вообще ведет себя не совсем адекватно, предложите ему вместе посмотреть фильм «Несносные боссы». Вы узнаете, какими еще бывают начальники, и, может быть, поймаете себя на мысли, что ваш еще ничего. А он наглядно увидит, что бывает с руководителями, если они плохо себя ведут.
Кстати, актерский состав в фильме впечатляет: Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, Кевин Спейси — компания что надо.
«Притворись моей женой», 2011
К работам Адама Сэндлера можно относиться как угодно. Кто-то его на дух не переваривает, а кто-то бесконечно влюблен в фильмы с его участием. Они всегда (по крайней мере чаще всего) отличаются особенной трогательностью. «Большой папа», «Сапожник», да даже «Одноклассники». «Притворись моей женой» в его фильмографии не стоит особняком, но, возможно, в этом и его прелесть. В любом случае, этот фильм стал выбором зрителей.
Герой Сэндлера в этом фильме винит во всех бедах свою бывшую жену, притворяется несчастным и подыскивает новую девушку. Только он не учел того, что эта девушка захочет познакомиться с его бывшей. Парень с такими условиями не согласен и просит свою коллегу и мать-одиночку (ее играет Дженнифер Энистон) притвориться его женой. Возможно, вы уже догадались, чем вся эта афера закончится.
А какая комедия нравится вам больше всего? Пишите в комментариях и, возможно, в ближайшем будущем мы составим еще один такой список лучших комедий.