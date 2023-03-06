«Какая Горгона, Медуза!»: сибирячки в звериных одеждах устроили гулянку посреди рыбного отдела универсама

Сибирячки в костюмах зверей посреди дня устроили фуршет с элементами шоу в Универсаме на Ленина, 10 — обычные посетители магазина явно не ожидали такого зрелища. Организовала мероприятие блогер Ксения Каманова, основательница новосибирского блогерского сообщества «Фэшн группировка».
— Это первая вечеринка в городе в таком формате, никто еще так не делал, московский тренд. Мы решили устроить праздник, приуроченный к 8 Марта, захотели порадовать людей, накрыли стол и устроили гулянку прямо в магазине, — говорит блогер. Каждый желающий мог принять участие в празднике, выпить бокал шампанского и попробовать закуски.
Тема праздника — Мадагаскар, все участницы нарядились в одежду со звериным принтом (тигры, леопарды, зебры). В розовой ванне танцевала морская дева, среди празднующих встретился и мужчина в образе пирата Джека Воробья.
— А кто это вообще такие? — с осторожностью спросила сотрудница «Универсама».
— Какая Горгона, Медуза! Вы посмотрите! — восхищенно сообщил мужчина на кассе всем собравшимся.
— Шампанского мне налей, — не растерялась другая посетительница.
Ксения Каманова говорит, что подобные перформансы они устраивают для того, чтобы эпатировать, удивлять и радовать людей. Раз в месяц девушки ездят по городу на белом лимузине и устраивают праздник.
— Наш проект — это сообщество блогеров и лидеров мнений. «Фэшн группировка» существует уже 4 года, в нее входит более 50 человек. Фишка проекта в том, что все мы дружим между собой, мы не конкуренты друг для друга, такого нет ни в одном городе. Мы стараемся первыми рассказывать людям о том, что происходит в городе, работаем с местными брендами, со звездами, устраиваем интересные коллаборации, — говорит Ксения.
На прошлой неделе участница «Фэшн группировки» Ольга Платонова отмечала свой день рождения — репортаж с необычного праздника, где каждую минуту происходило что-то шокирующее.