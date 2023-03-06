«Какая Горгона, Медуза!»: сибирячки в звериных одеждах устроили гулянку посреди рыбного отдела универсама

Тема праздника — Мадагаскар, все участницы нарядились в одежду со звериным принтом (тигры, леопарды, зебры). В розовой ванне танцевала морская дева, среди празднующих встретился и мужчина в образе пирата Джека Воробья.



— А кто это вообще такие? — с осторожностью спросила сотрудница «Универсама».

— Какая Горгона, Медуза! Вы посмотрите! — восхищенно сообщил мужчина на кассе всем собравшимся.

— Шампанского мне налей, — не растерялась другая посетительница.