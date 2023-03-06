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Обзор

«Какая Горгона, Медуза!»: сибирячки в звериных одеждах устроили гулянку посреди рыбного отдела универсама

Идея для праздника в таком формате пришла из столицы — смотрим, что получилось

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Тема праздника — Мадагаскар

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Сибирячки в костюмах зверей посреди дня устроили фуршет с элементами шоу в Универсаме на Ленина, 10 — обычные посетители магазина явно не ожидали такого зрелища. Организовала мероприятие блогер Ксения Каманова, основательница новосибирского блогерского сообщества «Фэшн группировка».

— Это первая вечеринка в городе в таком формате, никто еще так не делал, московский тренд. Мы решили устроить праздник, приуроченный к 8 Марта, захотели порадовать людей, накрыли стол и устроили гулянку прямо в магазине, — говорит блогер. Каждый желающий мог принять участие в празднике, выпить бокал шампанского и попробовать закуски.

Капитан Джек Воробей разливает шампанское

Капитан Джек Воробей разливает шампанское

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Тема праздника — Мадагаскар, все участницы нарядились в одежду со звериным принтом (тигры, леопарды, зебры). В розовой ванне танцевала морская дева, среди празднующих встретился и мужчина в образе пирата Джека Воробья.

— А кто это вообще такие? — с осторожностью спросила сотрудница «Универсама».

— Какая Горгона, Медуза! Вы посмотрите! — восхищенно сообщил мужчина на кассе всем собравшимся.

— Шампанского мне налей, — не растерялась другая посетительница.

Участницы «Фэшн группировки» в деле

Участницы «Фэшн группировки» в деле

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Ксения Каманова говорит, что подобные перформансы они устраивают для того, чтобы эпатировать, удивлять и радовать людей. Раз в месяц девушки ездят по городу на белом лимузине и устраивают праздник.

— Наш проект — это сообщество блогеров и лидеров мнений. «Фэшн группировка» существует уже 4 года, в нее входит более 50 человек. Фишка проекта в том, что все мы дружим между собой, мы не конкуренты друг для друга, такого нет ни в одном городе. Мы стараемся первыми рассказывать людям о том, что происходит в городе, работаем с местными брендами, со звездами, устраиваем интересные коллаборации, — говорит Ксения.

На прошлой неделе участница «Фэшн группировки» Ольга Платонова отмечала свой день рождения — репортаж с необычного праздника, где каждую минуту происходило что-то шокирующее.

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