Город эскимосов, мельница и каменный замок: показываем лучшие места для прогулок недалеко от Новосибирска

Последние февральские дни порадуют Новосибирск теплой погодой. Уже сейчас на улице можно почувствовать запах весны, ощутить первые лучи как будто теплого солнца. Это идеальное время, чтобы устроить небольшие поездки с семьей или друзьями. Мы вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок, где будет интересно всем. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.