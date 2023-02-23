Город эскимосов, мельница и каменный замок: показываем лучшие места для прогулок недалеко от Новосибирска

Последние февральские дни порадуют Новосибирск теплой погодой. Уже сейчас на улице можно почувствовать запах весны, ощутить первые лучи как будто теплого солнца. Это идеальное время, чтобы устроить небольшие поездки с семьей или друзьями. Мы вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок, где будет интересно всем. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.
Город эскимосов
В 20 километрах от центра города уже несколько лет проходит необычное событие — фестиваль иглу. Более 300 команд соревновались в сооружении зимних домиков, и теперь мы можем прогуляться по этой красоте и сделать необычные фотографии — как будто мы не в Новосибирске, а где-то далеко в сказочной северной стране.
Новый живописный мост
В ботанический сад СО РАН появился вход со стороны Академгородка — теперь к нему ведет живописный мостик над озером, который волшебно подсвечивается ночью. Обязательно приезжайте сюда прогуляться.
Село Ленинское
Место, которое красиво в любую погоду, — обрывы в селе Ленинское. Живописные тропинки в сосновым лесу, граничащие с высокими обрывами над Обским морем. По ссылке — подробный маршрут, который приведет к этим обрывам. Проехать до места от центра города придется 30 километров.
Мельницы и водопад
Рядом с искусственным Карпысакским водопадом появилась декоративная мельница. Это, пожалуй, единственная мельница в НСО, к которой можно подойти так близко. Намного красивее водопад выглядит зимой: потоки воды замерзают и превращаются в ледяные скалы.
Древняя печь
Желающим устроить более дальнее путешествие мы рекомендуем посетить известную древнюю Спиринскую печь. Ей больше 100 лет, раньше здесь жгли известь. С некоторых ракурсов печь выглядит как каменный замок.
В выходные в городе будут отмечать Масленицу. Если вы хотите хорошо отдохнуть, повеселиться, но не тратить деньги, то НГС собрал для вас бесплатные мероприятия на длинный уик-энд.