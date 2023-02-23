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Где отдохнуть: обзор местМнение

Город эскимосов, мельница и каменный замок: показываем лучшие места для прогулок недалеко от Новосибирска

Рассказываем, как добраться до интересных уголков в городе и его окрестностях

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Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить на февральских праздниках

Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить на февральских праздниках

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Последние февральские дни порадуют Новосибирск теплой погодой. Уже сейчас на улице можно почувствовать запах весны, ощутить первые лучи как будто теплого солнца. Это идеальное время, чтобы устроить небольшие поездки с семьей или друзьями. Мы вместе с Wheretogo.nsk собрали места для прогулок, где будет интересно всем. Для удобства в конце каждой локации указана точка на карте или маршрут, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.

Город эскимосов

Идеальное место для атмосферных снимков

Идеальное место для атмосферных снимков

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В 20 километрах от центра города уже несколько лет проходит необычное событие — фестиваль иглу. Более 300 команд соревновались в сооружении зимних домиков, и теперь мы можем прогуляться по этой красоте и сделать необычные фотографии — как будто мы не в Новосибирске, а где-то далеко в сказочной северной стране.

Место на карте.

Новый живописный мост

Мост находится в 30 километрах от центра города

Мост находится в 30 километрах от центра города

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В ботанический сад СО РАН появился вход со стороны Академгородка — теперь к нему ведет живописный мостик над озером, который волшебно подсвечивается ночью. Обязательно приезжайте сюда прогуляться.

Место на карте.

Село Ленинское

На обрыве может показаться, что вы на краю света

На обрыве может показаться, что вы на краю света

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Место, которое красиво в любую погоду, — обрывы в селе Ленинское. Живописные тропинки в сосновым лесу, граничащие с высокими обрывами над Обским морем. По ссылке — подробный маршрут, который приведет к этим обрывам. Проехать до места от центра города придется 30 километров.

Мельницы и водопад

Мельница появилась здесь недавно

Мельница появилась здесь недавно

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Рядом с искусственным Карпысакским водопадом появилась декоративная мельница. Это, пожалуй, единственная мельница в НСО, к которой можно подойти так близко. Намного красивее водопад выглядит зимой: потоки воды замерзают и превращаются в ледяные скалы.

Место на карте.

Древняя печь

Раньше печь использовали по назначению

Раньше печь использовали по назначению

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Желающим устроить более дальнее путешествие мы рекомендуем посетить известную древнюю Спиринскую печь. Ей больше 100 лет, раньше здесь жгли известь. С некоторых ракурсов печь выглядит как каменный замок.

В выходные в городе будут отмечать Масленицу. Если вы хотите хорошо отдохнуть, повеселиться, но не тратить деньги, то НГС собрал для вас бесплатные мероприятия на длинный уик-энд.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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