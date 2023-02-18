Дорос наконец: 7 фраз, которые говорят только зрелые люди, — проверьте себя

Многие взрослые люди вспоминают категоричную юность как очень непростое время. Амбиций и желаний много, а ума и возможностей мало — отсюда постоянный конфликт. С возрастом наши представления о жизни меняются, и это нормально. Эксперты рассказали специально для наших коллег из Marie Claire, какие фразы говорят только мудрые люди, — иногда они банальны, но, спорим, вы об этом не задумывались.
«Рассказывай!»
Зрелый человек не возвеличивает свое эго, потому разговор для него — это не монолог о себе любимом, а диалог. Он всегда выслушает и утешит, если это необходимо. Так что его любимая фраза: «Ну рассказывай!» Будьте уверены, он не пропустит в вашем спиче ни единого слова и уж точно не станет упрекать в неверном решении, давать непрошенные советы.
У многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. Научитесь активно слушать, вникая во всё, что человек вам говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили.
Если вы не умеете и не любите слушать, это будет мешать вам во всех сферах жизни и особенно в личной. Заметили за собой, что склонны к длинным монологам и не даете людям слово вставить? Это повод поработать над коммуникацией, для начала нажмите «кнопку паузы» и держите ее обеими руками.
«Это моя ошибка»
Психолог и коуч Павел Раков справедливо замечает, только слабые и недостаточно воспитанные люди никогда не извиняются. А вот зрелый человек всегда берет ответственность за свои поступки. Потому ему не лень попросить прощения, если он действительно виноват.
Павел Раков — психолог, коуч. Создатель тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура».
«Понедельник — день позитивный!»
Только человек, имеющий достаточно жизненного опыта, понимает — жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы тратить ее на негатив. Поэтому любой день — и понедельник тоже — такие люди встречают в хорошем настроении и не навешивают на него лишние ярлыки.
Зрелому человеку понятно, что иметь плохое настроение в связи с дождем, штормом и снегопадом тоже как минимум странно. Поэтому он часто говорит: «У природы нет плохой погоды».
Кстати, стереотипы и нытье часто становятся причиной, почему мужчины и женщины не могут встретить свою вторую половинку. Психолог Юлия Хадарцева советует: если вам хочется встречаться с незаурядным человеком, стоит мыслить шире и по возможности избавиться от стереотипов.
— Отпуск? Конечно, Турция. Секс? Миссионерская поза. Дети? Счастье — дайте двух. Брак? Обязательно до 25 лет. Партнеры с большой разницей в возрасте? Извращенцы — сжечь их! Откройте окно и включите свет, душно, как в старой поговорке — дышать темно и воздуха не видно, — говорит эксперт.
«Никто не идеален, и я тоже»
— Когда рассуждения о несуществующих идеалах подают с искренней улыбкой и легкой самоиронией, знайте — перед вами зрелый человек. Он не будет предъявлять завышенных требований ни к себе, ни к вам. Зрелые люди давно приняли тот факт, что любой может оступиться, а идеальные тела и поступки — как минимум скучно, — считает Павел Раков.
«Это мой принцип»
Если эта фраза говорится уверенно и не подвергается дальнейшим долгим обсуждениям — знайте, перед вами человек, который уже сложил свою картину мира, исходя из предыдущего опыта и не готов ее менять даже в угоду очевидным выгодам.
«Давай не будем спорить»
Зрелые люди знают, что почти всегда спор — это способ разругаться окончательно, а не выяснить, кто прав, кто виноват. Потому они могут мягко, но настойчиво уходить из разнообразных полемик. Особенно не любят споры ни о чём или на острые темы. Лучше найти компромисс при взаимном понимании, а не спорить до посинения, доказывая свою правоту.
Сюда же отнесем пустые сплетни и перемывание костей, за которыми скрывается банальная зависть. Вообще завидовать нормально, это указывает на наши истинные потребности, но если вы от злости исходите желчью и не можете спокойно жить, вам пора к психологу.
— Не надо рассказывать всем, что ваша коллега Светка — девушка легкого поведения, только потому, что у нее в социальной сети красивые и откровенные фото. Умному партнеру (а вы ведь не планируете найти себе идиота) сразу станет понятно, что вам просто завидно, — заключает психолог Юлия Хадарцева.
Зрелости вообще чуждо расходование времени, сил и эмоций на то, что не принесет ни пользы, ни радости.
7 способов выглядеть более интеллектуальным, чем вы есть на самом деле
Имидж — всё
Когда кто-то говорит, что для человека широкой души и высоких интеллектуальных способностей имидж неважен, он ошибается. Есть верное наблюдение, что люди в очках кажутся гораздо умнее. При этом им необязательно кидаться доказывать свою гениальность. Можно немногословно кивать: очки сделают за вас большую часть работы.
Важно, чтобы ваша одежда соответствовала случаю и не давала оснований думать, что вы попали в это место/на это мероприятие случайно. Хороший образ тот, что не бросается в глаза. Если речь идет о собеседовании, изучите специфику компании, в которую хотите попасть, и оденьтесь так, как это принято в ней у сотрудников.
«Спасибо, я не пью!»
— Судя по исследованиям американских ученых, человек с бокалом вина или стаканом виски в руках не кажется таким уж умным. Разумеется, на светском рауте, где подают напитки покрепче, даже гении науки могут щеголять с шампанским, но не стоит перебарщивать. Вы же прекрасно знаете свою меру алкоголя во время корпоратива или первого свидания, правда? К тому же сболтнуть лишнего, находясь навеселе, в разы легче. А вот расхлебывать последствия приступа разговорчивости можно очень долго, — советует Павел Раков.
Эмоциональная речь
Также ученые узнали, что одни и те же фразы, сказанные с правильной интонацией или без выражения, воспринимаются слушателями по-разному. По мнению эксперта, когда речь достаточно эмоциональная, слушатель проникается к оратору симпатией и начинает думать о нём как о более интеллектуальном. А вот если вы мямлите себе под нос на одной ноте даже что-то очень умное, шанс, что кто-то это оценит, вне контекста вашего авторитета, к сожалению, невелик.
И еще об умных и не распространенных словечках. Иногда всем хочется сразить собеседника наповал. Но чтобы не выглядеть глупо, лучше просто промолчать или же все-таки действовать по совету Люды Свиридовой из фильма «Москва слезам не верит»: «И ляпай! Но ляпай уверенно». Мы собрали список опасных слов, которых лучше избегать в обычной разговорной речи, чтобы не попасть в неловкое положение (лучше просто знайте их значение и употребляйте аналоги).
Грамотность выше, слова покороче
Если вы боитесь показаться недалеким по деловым письмам и СМС, то откажитесь от навороченных оборотов и сложных предложений, где можно допустить ошибки. Пишите проще, и ваш собеседник в Сети скажет вам виртуальное спасибо.
Если в школе у вас было плохо с русским языком, лучше проверить написание слов в поисковиках или онлайн-словарях. Имидж умного человека в пух и прах разрушат грамматические и пунктуационные ошибки. Еще следите за употреблением в неуместном месте уменьшительно-ласкательных слов, например «дай мне пакетик», где пакетику лучше превратиться в брутальный пакет.
Для тех, кто хочет подтянуть русский язык, есть тест, где мы разбираемся в сложных окончаниях слов. Спойлер: даже если вы совсем не знаете, «хлебы» или «хлеба», после нашего материала всё быстро прояснится.
Нам нужен график
Даже самое эмоциональное представление рабочего проекта без графика может смазать впечатление от всех усилий.
Павел Раков объясняет: эту связь также заметили ученые. Они провели исследование по поводу восприятия информации. И выяснилось, что просто текст легко оспорить, найти в нём нестыковки и даже откровенную чушь. А вот всё, что сопровождается графиками и диаграммами, воспринимается на ура и особой проверки не требует. Люди склонны верить этим инструментам, даже если график слегка врет и косит.
Юмор и мат
— Замечено, что люди, которые умеют шутить, воспринимаются как достаточно неглупые. Если у вас своеобразное чувство юмора, то в некоторых случаях стоит придержать коней. Но вам никто не запрещает смеяться над чужими шутками. Когда окружающие это видят, то они мысленно вносят вас в список умных собеседников, — рассказывает Павел Раков.
Эксперт говорит, что и мат не всегда вреден для восприятия вас в обществе, но тут главное — не переборщить. С одной стороны, ученые открыли связь между его употреблением и умом. Они считают, что хомо сапиенс, который может изредка вставлять в свою речь бранные словечки, считается действительно разумным. Понятно, что человек, злоупотребляющий матом и вставляющий его не к месту, сразу же попадает в другую, менее почетную категорию.
А вы знаете, откуда появились маты разных стран и в чём их существенное отличие от русского крепкого словца? Эта информация тоже добавит вам возможностей блеснуть короткой, но интересной мыслью в любой компании. Так почему нам хочется материться и как с этим связаны татаро-монголы, секс и елки — читаем и умнеем.
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