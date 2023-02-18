Дорос наконец: 7 фраз, которые говорят только зрелые люди, — проверьте себя

«Рассказывай!»

Зрелый человек не возвеличивает свое эго, потому разговор для него — это не монолог о себе любимом, а диалог. Он всегда выслушает и утешит, если это необходимо. Так что его любимая фраза: «Ну рассказывай!» Будьте уверены, он не пропустит в вашем спиче ни единого слова и уж точно не станет упрекать в неверном решении, давать непрошенные советы.

У многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. Научитесь активно слушать, вникая во всё, что человек вам говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чём вы говорили.

