А вы так делаете? Ученый нашел 11 отличий в жизни богачей и бедняков — возможно, именно они приводят нас к безденежью

Сколько бедных в России?

Росстат отчитался о снижении числа бедных россиян. В третьем квартале 2022 года количество малоимущих сократилось по сравнению со вторым кварталом на 2,3 миллиона человек и составило 15,3 миллиона. Только вот экономисты не верят в такую статистику.

Большинство опрошенных экспертов подвергли критике текущую методику подсчета бедных в стране. До 2021 года, кстати, официально бедными считались россияне, чьи доходы в денежном выражении были меньше прожиточного минимума.



В 2021 году власти издали специальный критерий — «граница бедности». Сейчас он привязан к «якорной бедности» (прожиточный минимум, определенный по медианным доходам, за IV квартал 2020 года) с учетом инфляции. В третьем квартале 2022 года показатель определили на уровне 13 тысяч 688 рублей.

