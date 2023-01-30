А вы так делаете? Ученый нашел 11 отличий в жизни богачей и бедняков — возможно, именно они приводят нас к безденежью

Чтобы стать богатым, нужно жить как богач, — эта мысль давно не нова в кругах охотников за финансовым благополучием. Но многие почему-то понимают ее как купить последний айфон в кредит и пойти с ним ресторан, который вам не по карману. На самом деле всё немного иначе. Наши коллеги из Wday.ru изучили привычки богатых людей, а редакция Городских порталов сравнила их с правилами жизни самого молодого миллиардера.
Сколько бедных в России?
Росстат отчитался о снижении числа бедных россиян. В третьем квартале 2022 года количество малоимущих сократилось по сравнению со вторым кварталом на 2,3 миллиона человек и составило 15,3 миллиона. Только вот экономисты не верят в такую статистику.
Большинство опрошенных экспертов подвергли критике текущую методику подсчета бедных в стране. До 2021 года, кстати, официально бедными считались россияне, чьи доходы в денежном выражении были меньше прожиточного минимума.
В 2021 году власти издали специальный критерий — «граница бедности». Сейчас он привязан к «якорной бедности» (прожиточный минимум, определенный по медианным доходам, за IV квартал 2020 года) с учетом инфляции. В третьем квартале 2022 года показатель определили на уровне 13 тысяч 688 рублей.
— Способ определения бедности — вещь очень творческая, — отмечал финансист Виталий Калугин. — Введя новую методику через медиану доходов, Росстат пытается, как мне кажется, приукрасить цифры. Регулируя законодательно прожиточный минимум, можно регулировать процент бедных.
Чем отличаются богатые от бедных?
Автор бестселлера «Будет ли ваш ребенок бедным или богатым?» Томас Корли на протяжении
Томас Корли — финансовый советник, публицист, исследователь.
- Например он выяснил, что 63% детей, которые впоследствии стали миллионерами, родители заставляли читать две или более нехудожественные книги в месяц;
- также, по наблюдениям Томаса, только 6% богатых верят в выигрыш в лотерею, тогда как у бедных этот процент составил 77%;
- интересно, что даже лишний вес играет роль, — только 21% богатых имели свыше
15 кгизбыточного веса по сравнению с 66% бедных;
- сидеть в интернете часами — тоже привычка бедных. 63% богатых людей используют Сеть для развлечения менее часа в день, а вот 74% бедных тратили на это более одного часа в день;
- та же история и с телевизором. 67% богатых смотрели телевизор менее одного часа в день по сравнению с 23% бедных. 9% богатых смотрели реалити-шоу по сравнению с 78% бедняков;
- социальная активность тоже косвенно помогает стать богаче — 83% богачей участвовали в школьных мероприятиях своих детей по сравнению с 13% бедняков;
- состоятельные люди чаще слушают аудиокниги — 63% богатых используют именно такой досуг во время дальних поездок;
- также успешные люди (79%) уверены, что признание и деньги приходят к самым настойчивым. А вот те, у кого мало денег, чаще думают, что богатым просто повезло и если ты родился в бедной семье — уже ничего не исправить;
- 95% миллионеров занимались фитнесом более 30 минут в день,
4 дняв неделю. Только 23% бедняков поступали так же;
- состоятельные люди гораздо чаще смотрят на жизнь позитивно (63%), а вот менее финансово успешные в большинстве случаев (94%) имеют негативный настрой;
- абсолютно у каждого миллионера был наставник в карьере, а вот у бедняков этот процент стремится к нулю.
Автор исследования сделал вывод, что бедные бедны частично из-за того, что привычки они перенимают у своих родителей, которые тоже добились в жизни немного. С этим можно поспорить, так как есть еще много факторов, влияющих на то, добьется ли человек в жизни успеха. Но принять к сведению лишним скорее всего не будет.
Томас Корли уверяет, даже если строго следовать хотя бы одной или двум привычкам состоятельных и успешных людей в течение
Правила жизни миллиардера
Посмотрим, совпадают ли эти данные с реальностью, на примере предпринимателя, программиста, долларового миллиардера российского происхождения Павла Дурова.
Свои секреты мужчина не скрывает. На протяжении 15 лет Дуров не употребляет алкоголь и кофеин, не курит, не ест мясо и фастфуд, а кроме того — не ходит в аптеки. Предприниматель отказался от традиционного лечения, потому что за прошедшие 15 лет так ни разу и не заболел. Кроме того, Павел много времени уделяет тренировкам и медитации, заботясь о тонусе своего тела. Единственное, что интересует Дурова, — «достичь более высокой производительности и ясности мышления». Для обретения чистого сознания разработчик исключил из питания глютен, молочные продукты, а также любые источники фруктозы. Мы записывали его правила жизни, которые могут пригодиться всем нам.
Последние годы разработчик «Телеграма» живет в Дубае, где и находится штаб-квартира его детища. Но большие города, по мнению миллионера, — это источник загрязнения, преступности и шума, поэтому стоит пользоваться их ресурсами, но жить — за пределами мегаполисов.
— Рестораны предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания, — говорит Дуров и советует готовить еду дома — так можно контролировать ингредиенты и следить за диетой.
Жару Павел тоже не жалует, говорит, что она провоцирует расслабленное состояние, риск развития рака и быстрое старение.
Дуров также выступает против моды и считает, что «удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей».
Недвижимость он считает неоправданной инвестицией, потому что она привязывает человека к конкретной местности и не дает путешествовать.
Соцсети, по словам миллионера, «снижают наше счастье и творческие способности», а также привносят в жизнь «поток мусора».
— Отключение от этих интернет-сервисов — лучшее, что мы можем сделать в любой день, — советует он.
Также Павел считает, что во всём, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов.
Привычки несчастных людей
А вот уровень счастья далеко не всегда зависит от количества нулей на банковском счете, хотя, конечно, чтобы быть довольным, нужен определенный минимум. По опыту специалистов, состояние счастья каждый человек представляет и описывает по-своему, а все несчастные люди похожи друг на друга. Потому что причины несчастий часто оказываются схожими (если задуматься, их не так уж и много). Наши коллеги из MarieClaire вместе с кандидатом психологических наук и психологом Еленой Яриковой разбирались, какие привычки ведут к тому, что человек теряет себя и гаснет.
Не иметь цели в жизни
В детстве и юности мы беззаботны, и это нормально. А вот если великовозрастный лоб живет, просто чтобы прожить день, это может его угнетать, пусть даже и внутренне.
— Бесцельная жизнь несет пустоту, рождает безделье и беспечность. Возможно, в какой-то момент может показаться, что без ответственности и забот ваша жизнь прекрасна. Однако очень быстро это чувство перерождается в недовольство собственной жизнью и тотальное несчастье, — считает эксперт.
Идти наперекор самому себе
Плохая идея — выбирать дело в жизни, которое вам не мило, выходить замуж не за того человека или долго и упорно делать то, что не нравится. Со временем груз от преодоления себя станет неподъемным, и чем дольше вы будете находиться в этой ситуации, тем глубже будете несчастны.
Жить во лжи
Выбирая отрицательный вектор по жизни, человек собственноручно обрекает себя на нелегкую судьбу и испытания. Обман, воровство, нечестные отношения с наживой или выгодой, зависть и коварство — чем больше злых намерений, а значит и соответствующих действий, тем сложнее человеку ужиться с самим собой. Когда человеку весело — он смеется, когда приятно — он улыбается, а когда человек делает другому плохо, это не может радовать. Внутри возникает чувство вины и стыда, пусть и не всегда сразу.
Возлагать ложные надежды
Если сидеть на берегу и ждать, что кто-то сделает вас счастливее, успешнее и решит все ваши проблемы, то можно не дождаться. Удивительно, но многие люди живут в таком коконе долгие годы.
— Особенно ярко начинает приходить осознание, что всё далеко не так, как вы себе напридумывали, в том возрасте, когда каждый начинает осознанно строить свою жизнь: создавать семью, карьеру, — объясняет психолог.
Игнорировать усталость и плохое самочувствие
Многие действуют из принципа «пока не упал — всё нормально». Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.
Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью та же самая история, просто она менее очевидна.
Просыпаться и засыпать с телефоном
Телефон — неотъемлемый атрибут современной жизни. Понятно, что нужно быть в курсе всего, но как минимум не перед сном и не сразу после пробуждения.
Утром нашему организму и мозгу необходимо настроиться на день, и начинать «загрузку» надо постепенно. Какие-то новости или сообщения могут вывести нас из равновесия, потому что сознание еще остро реагирует на ту или иную информацию. Кому-то достаточно 10 минут, кому-то — час, чтобы с холодным сердцем и включенной головой начать что-либо воспринимать.
Перед сном происходит примерно то же самое. Организму и мозгу необходимо время, чтобы перестроить режим работы, в то время как любая информация держит его в обычном рабочем состоянии. Даже просмотр ленты видео с милыми котиками напрягает глаза и мозг, ведь мы рассматриваем происходящее на экране и выдаем эмоциональные реакции.
Здесь мы собрали еще 7 ежедневных привычек и ритуалов, которые крадут у вас счастье и хорошее настроение.
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