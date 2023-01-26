Встал на колени и попрощался с дредами: самый популярный патриотический певец России неожиданно сменил имидж

31-летний певец SHAMAN стал популярным после начала спецоперации. Интересно, что свой главный хит, «Встанем», он выпустил ровно за день до обращения президента 24 февраля 2022 года. А несколько часов назад певец опубликовал новый клип на песню «Исповедь» — в нем артист неожиданно срезает дреды (до этого они были его визитной карточкой) и обращается к Богу.
Герой клипа идет к деревянной старой церкви по заснеженному полю и встречает там преклонных лет седого священника. Певец встает перед старцем на колени и протягивает тому ножницы, которыми батюшка остригает знаменитые дреды SHAMANA. А черный свитер на герое видео сменяется белой рубашкой. Драматично и... патриотично.
Поклонники творчества певца теперь гадают, останется ли с исполнителем его новый образ навсегда и не заскучает ли он по своей запоминающейся прическе.
Откуда взялся SHAMAN
Интересно, что до начала специальной военной операции певец 10 лет пытался покорить российский шоу-бизнес, но широкая аудитория узнала о нем именно после 24 февраля 2022 года. Ровно за день до начала спецоперации на Украине музыкант выпустил трек «Встанем», посвященный погибшим российским воинам (сейчас — 28 миллионов просмотров на YouTube). Хотя еще незадолго до СВО он записывал романтические треки о любви. Как оказалось, песни о любви к Родине открывают путь на кремлевскую сцену быстрее, чем баллады для влюбленных.
К концу 2021 года число подписчиков в соцсетях артиста достигло 1 миллиона. В этот период он начал сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем, который выступал в роли агента по продвижению и организации гастролей, а исполнителем по контракту было пиар-агентство «Войс». При этом SHAMAN самостоятельно продюсировал свое творчество — от написания песен и постановки номеров до создания сценического образа, костюмов и финансирования своего проекта.
Сотрудничество с Дробышем продлилось недолго, в сентябре 2022 года артист заявил о прекращении работы с ним. В комментарии «Абзацу» Дробыш подтвердил, что не выступал в роли продюсера SHAMAN, и рассказал о причинах прекращения сотрудничества:
— Он написал песню «Встанем», он был автором идеи выпустить ее, не я. То есть это было его продюсерство. Я считаю, что песни «Встанем» и «Я русский» — это уже его путь. К этому нужно относиться с уважением. Всё, что мы могли вместе сделать, мы сделали. Дальше он пошел по своему пути, а я — по своему.
Можно подумать, что над образом певца поработали опытные пиарщики. По совпадению сейчас Ярослав Дронов женат на топ-менеджере Елене Мартыновой. В прошлом она была заместителем генерального директора компании USM.
23 сентября 2022 года SHAMAN спел на концерте «Своих не бросаем», посвященном референдумам о присоединении к России территорий ЛДНР, Запорожья и Херсонской области. А уже 30 сентября вместе с президентом Владимиром Путиным на Красной площади исполнил гимн России.
— Дуэт, о котором я и мечтать не мог! Вместе с президентом на главной площади страны сегодня мы исполнили гимн России, — написал на своем YouTube-канале SHAMAN.
Недавно мы узнали, кто же все-таки стоит за популярностью исполнителя.