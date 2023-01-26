Встал на колени и попрощался с дредами: самый популярный патриотический певец России неожиданно сменил имидж

Поклонники творчества певца теперь гадают, останется ли с исполнителем его новый образ навсегда и не заскучает ли он по своей запоминающейся прическе.

Откуда взялся SHAMAN

Интересно, что до начала специальной военной операции певец 10 лет пытался покорить российский шоу-бизнес, но широкая аудитория узнала о нем именно после 24 февраля 2022 года. Ровно за день до начала спецоперации на Украине музыкант выпустил трек «Встанем», посвященный погибшим российским воинам (сейчас — 28 миллионов просмотров на YouTube). Хотя еще незадолго до СВО он записывал романтические треки о любви. Как оказалось, песни о любви к Родине открывают путь на кремлевскую сцену быстрее, чем баллады для влюбленных.

