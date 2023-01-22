«Мои одноклассники выглядели совсем не так»: смотрим фото дочери миллиардера Худякова — вы не поверите, что ей всего 16 лет

Летом 2022 года 16-летняя Антонина окончила Гарвардскую школу, а также успела получить аттестат круглой отличницы в российской школе. Наследница режиссера не изменила своим вкусам и пришла в учебное заведение в мини-юбке.

Недавно девушка подверглась критике из-за того, что отправилась на отдых с футболистом Александром Кокориным, который старше ее в два раза. Тогда даже появились слухи об их романе. Подогревал это и неоднозначный комментарий спортсмена под публикацией еще тогда школьницы с предложением поехать на Комо, а не сидеть на уроках.

