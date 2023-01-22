«Мои одноклассники выглядели совсем не так»: смотрим фото дочери миллиардера Худякова — вы не поверите, что ей всего 16 лет

Дочь известного клипмейкера Павла Худякова Антонина с детства занимается бальными танцами. В копилке Тони уже ряд престижных побед на международных турнирах, в том числе первые места на чемпионатах мира. Увлечение серьезно влияет и на вкусы в одежде подростка. Девушка любит демонстрировать недетские наряды. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели фото чемпионки.
Павел Худяков — российский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер. Женат на продюсере Корнелии Поляк. Имеют двоих детей — Антонину и Марка.
За красивой жизнью наследницы миллиардера в социальных сетях следят более миллиона подписчиков. В семь лет юная Тоня завела личную страницу в социальной сети, а уже спустя два года сама начала выкладывать фотографии. На снимках она позирует в дорогих нарядах в не менее дорогих местах.
Под этой фотографией с Хеллоуина разгорелась целая дискуссия: «Я все понимаю, но для 16 лет это перебор», «Слишком быстро повзрослела, где та милая девочка», «Почему я и мои одноклассники выглядели совсем не так», «Грудь слишком огромная для 16 лет, неужели сделала», — писали подписчики. Нужно сказать, под фотографиями Тони много и восторженных комментариев. Оно и понятно, природа действительно наградила спортсменку незаурядными внешними данными.
Девушка с благодарностью принимает комплименты, а на осуждения закрывает глаза и удаляет неприятные комментарии, чтобы «вредность на ее странице не разрасталась».
Летом 2022 года 16-летняя Антонина окончила Гарвардскую школу, а также успела получить аттестат круглой отличницы в российской школе. Наследница режиссера не изменила своим вкусам и пришла в учебное заведение в мини-юбке.
Недавно девушка подверглась критике из-за того, что отправилась на отдых с футболистом Александром Кокориным, который старше ее в два раза. Тогда даже появились слухи об их романе. Подогревал это и неоднозначный комментарий спортсмена под публикацией еще тогда школьницы с предложением поехать на Комо, а не сидеть на уроках.
Еще подросшие дети знаменитостей
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Мы тоже посмотрели фото подросшей малышки.
Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы, девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.
В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.
— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.
— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.
Через несколько лет Сара окончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.
24-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова популярна в социальных сетях. Но сейчас она там появляется всё реже. Возможно, виной всему недавнее бракосочетание с Русланом Голбазовым: по информации СМИ, свадьба прошла в октябре этого года. А недавно Лиза появилась на публике с обручальным кольцом. Мы узнали немного больше о предполагаемом зяте Дмитрия Пескова.
Слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни ходили еще год назад, но сама Лиза опровергала эту информацию. А в сентябре в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы. Об этом рассказал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
— Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал
Сама Елизавета не любит делиться подробностями личной жизни и никак не прокомментировала эту информацию.
А недавно СМИ написали — скорее всего, мероприятие всё же состоялось. Косвенным подтверждением этого журналисты считают кольцо на пальце Елизаветы — недавно она вместе с отцом Дмитрием Песковым была на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате.
О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного:
Отметим, никто из семьи Песковых эту информацию на сегодняшний момент не подтвердил.
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