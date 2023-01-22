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Истории

«Мои одноклассники выглядели совсем не так»: смотрим фото дочери миллиардера Худякова — вы не поверите, что ей всего 16 лет

Одни осуждают танцовщицу за излишне откровенные наряды, другие восхищаются красотой и талантами девушки

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Сейчас танцовщица живет в Лос-Анджелесе

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Дочь известного клипмейкера Павла Худякова Антонина с детства занимается бальными танцами. В копилке Тони уже ряд престижных побед на международных турнирах, в том числе первые места на чемпионатах мира. Увлечение серьезно влияет и на вкусы в одежде подростка. Девушка любит демонстрировать недетские наряды. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели фото чемпионки.

Павел Худяков — российский кинорежиссер, сценарист и клипмейкер. Женат на продюсере Корнелии Поляк. Имеют двоих детей — Антонину и Марка.

За красивой жизнью наследницы миллиардера в социальных сетях следят более миллиона подписчиков. В семь лет юная Тоня завела личную страницу в социальной сети, а уже спустя два года сама начала выкладывать фотографии. На снимках она позирует в дорогих нарядах в не менее дорогих местах.

Хейтеры критикуют Тоню за излишне откровенные наряды, но, похоже, ни девушку, ни ее родителей критика не трогает

Хейтеры критикуют Тоню за излишне откровенные наряды, но, похоже, ни девушку, ни ее родителей критика не трогает

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Под этой фотографией с Хеллоуина разгорелась целая дискуссия: «Я все понимаю, но для 16 лет это перебор», «Слишком быстро повзрослела, где та милая девочка», «Почему я и мои одноклассники выглядели совсем не так», «Грудь слишком огромная для 16 лет, неужели сделала», — писали подписчики. Нужно сказать, под фотографиями Тони много и восторженных комментариев. Оно и понятно, природа действительно наградила спортсменку незаурядными внешними данными.

Кстати, известный отец девочки защищает ее от хейтеров и, судя по всему, не имеет ничего против вкуса в одежде

Кстати, известный отец девочки защищает ее от хейтеров и, судя по всему, не имеет ничего против вкуса в одежде

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Девушка с благодарностью принимает комплименты, а на осуждения закрывает глаза и удаляет неприятные комментарии, чтобы «вредность на ее странице не разрасталась».

Летом 2022 года 16-летняя Антонина окончила Гарвардскую школу, а также успела получить аттестат круглой отличницы в российской школе. Наследница режиссера не изменила своим вкусам и пришла в учебное заведение в мини-юбке.

Недавно девушка подверглась критике из-за того, что отправилась на отдых с футболистом Александром Кокориным, который старше ее в два раза. Тогда даже появились слухи об их романе. Подогревал это и неоднозначный комментарий спортсмена под публикацией еще тогда школьницы с предложением поехать на Комо, а не сидеть на уроках.

Еще подросшие дети знаменитостей

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева в последнее время нечасто появляется на публике. Певица растит двух дочерей, сейчас она в браке с продюсером Константином Меладзе. Недавно у ее младшей дочери Сары был день рождения, по этому поводу звездная мама поделилась воспоминаниями о том, как быстро ее девочка выросла. Мы тоже посмотрели фото подросшей малышки.

Вера Брежнева с дочкой

Вера Брежнева с дочкой

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Сару Вера Брежнева родила в союзе с бизнесменом Михаилом Киперманом. Но в октябре 2012 года пара сообщила о разводе. Несмотря на семейные неурядицы, девочка в хороших отношениях с обоими родителями. Также у певицы есть дочь Соня от бывшего гражданского мужа Виталия Войченко.

В этом году певица волновалась, что не сможет прилететь на праздник Сары вовремя.

— Летела вчера из Берлина домой, готовилась к очень важному дню. Задержка рейса, нервы, но успела до 00:00… — поделилась Вера. — Летела поздравить одну очень классную девчонку с днем рождения.

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

Звезда показала, как Сара выглядела пару лет назад, и удивилась тому, как быстро растут дети

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— Давненько всё начиналось. Год за годом… И вот цыпленок превратился в красивую девушку, которой сегодня исполнилось 13 лет, — поделилась она.

Через несколько лет Сара окончит школу, поступит в университет и с головой окунется во взрослую жизнь. Хотя, как пишут некоторые, уже сегодня девушка выглядит намного старше своего юного возраста.

24-летняя наследница пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова популярна в социальных сетях. Но сейчас она там появляется всё реже. Возможно, виной всему недавнее бракосочетание с Русланом Голбазовым: по информации СМИ, свадьба прошла в октябре этого года. А недавно Лиза появилась на публике с обручальным кольцом. Мы узнали немного больше о предполагаемом зяте Дмитрия Пескова.

Лиза с папой

Лиза с папой

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Слухи о скорой свадьбе дочери Дмитрия Пескова с выходцем из Чечни ходили еще год назад, но сама Лиза опровергала эту информацию. А в сентябре в Сети появились сообщения о дате будущей свадьбы звездной наследницы. Об этом рассказал бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

— Эксклюзив. Лиза Пескова выходит замуж. Избранником дочери пресс-секретаря президента РФ стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет. Свадьба состоится в красивую дату — 01.10.2022. Приглашения уже получили друзья жениха и невесты. Церемония пройдет в Москве, — написал Ариан в личном блоге.

Сама Елизавета не любит делиться подробностями личной жизни и никак не прокомментировала эту информацию.

В Сети сложно найти совместные фото пары. Это одно из них. Крайний справа — Руслан Голбазов, а рядом с ним Елизавета Пескова

В Сети сложно найти совместные фото пары. Это одно из них. Крайний справа — Руслан Голбазов, а рядом с ним Елизавета Пескова

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А недавно СМИ написали — скорее всего, мероприятие всё же состоялось. Косвенным подтверждением этого журналисты считают кольцо на пальце Елизаветы — недавно она вместе с отцом Дмитрием Песковым была на премьере фильма «Тень. Взять Гордея» режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате.

О личности предполагаемого зятя Дмитрия Пескова известно немного: 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов, по информации СМИ, — выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается уже больше трех лет. Голбазов был партнером Песковой по ресторанному бизнесу, вместе с сестрой Маликой создал ООО «Русская коммерческая группа», которое занималось консалтингом и аутсорсингом, а также является владельцем 50% акций в разных инвестиционных фирмах: «Атлант», «Главбелрыба», «Хард констракшн» и ООО «Кидхаус».

Отметим, никто из семьи Песковых эту информацию на сегодняшний момент не подтвердил.

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