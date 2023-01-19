Анастасия Волочкова нырнула в купель: смотрим на загар, привезенный с Мальдив

Корреспондент MSK1.RU застала Анастасию Волочкову по пути к спортивному доктору. Балерина получила травму во время отпуска и едет на обследование.

— Я попыталась там [на Мальдивах] один раз позаниматься, и у меня очень сильное растяжение связки на ноге. Еду к самому лучшему в России спортивному врачу, который ведет меня уже 17 лет , Зурабу Орджоникидзе, — рассказала Волочкова MSK1.RU.

Свадьбы ждать поклонникам пока тоже не стоит. Анастасия Волочкова рассказала нам, что сейчас для нее самое главное — закончить подготовку к собственному шоу.