Анастасия Волочкова нырнула в купель: смотрим на загар, привезенный с Мальдив

Балерина Анастасия Волочкова присоединилась к традиции нырять в купель на Крещение. Видео она опубликовала у себя в соцсетях, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU. Журналисты также пообщались с артисткой и узнали новости из ее личной и творческой жизни.
В декабре прошлого года, перед праздниками, Анастасия Волочкова объявила о помолвке со своим бойфрендом. В конце месяца балерина рассказывала MSK1.RU, что раньше дня рождения, который она отметит уже завтра, свадьбы ждать точно не стоит. Церемонию она хочет грандиозную: в Лапландии, с оленями и санями.
Новый год Волочкова провела в работе, а затем уехала отдыхать на Мальдивы. За виллу балерина платила по 4000 долларов в день, сообщали наши коллеги из «СтарХита». Сегодня мы связались с Анастасией, чтобы узнать, как она провела отпуск и когда поклонникам ждать свадьбы.
Корреспондент MSK1.RU застала Анастасию Волочкову по пути к спортивному доктору. Балерина получила травму во время отпуска и едет на обследование.
— Я попыталась там [на Мальдивах] один раз позаниматься, и у меня очень сильное растяжение связки на ноге. Еду к самому лучшему в России спортивному врачу, который ведет меня уже
Свадьбы ждать поклонникам пока тоже не стоит. Анастасия Волочкова рассказала нам, что сейчас для нее самое главное — закончить подготовку к собственному шоу.
— У меня 8 февраля выступление, до этой даты ни о какой свадьбе речи быть не может, потому что это большая, качественная, хорошая и престижная площадка — Vegas City Hall. Мои силы с послезавтрашнего дня будут направлены на подготовку к этому проекту. Мне нужно прийти в зал и начать работать. Я 18 дней отдыхала, плавала в океане и посвящала время себе, — добавила балерина.
Подробности о будущей свадьбе Волочкова пообещала рассказать завтра на своем дне рождения.
К слову, балерина сегодня тоже отмечает Крещение. Видео, в котором она окунается в собственную купель, Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях.
Ранее MSK1.RU узнал, куда пропали звезды 90-х и нулевых. В первой части мы узнали, где сейчас Андрей Губин, каким бизнесом занимался и с кем судился Кай Метов и почему рассорились участники «Фактор-2». А во второй пытались разобраться в составах девичьих групп 90-х и нулевых и узнали о судьбе Влада Сташевского.
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А о том, как Новосибирск отмечает Крещение, можно почитать в онлайне НГС. Кстати, наши известные жители города тоже показывают в соцсетях, как присоединяются к празднику. Вот например, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова порадовала подписчиков красивыми и возрождающими снимками.