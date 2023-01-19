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Тема дняКак новосибирцы отметили Крещение
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Анастасия Волочкова нырнула в купель: смотрим на загар, привезенный с Мальдив

Балерина также рассказала журналистам новости из своей жизни

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Волочкова 18 дней провела в отпуске на дорогой вилле

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Балерина Анастасия Волочкова присоединилась к традиции нырять в купель на Крещение. Видео она опубликовала у себя в соцсетях, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU. Журналисты также пообщались с артисткой и узнали новости из ее личной и творческой жизни.

В декабре прошлого года, перед праздниками, Анастасия Волочкова объявила о помолвке со своим бойфрендом. В конце месяца балерина рассказывала MSK1.RU, что раньше дня рождения, который она отметит уже завтра, свадьбы ждать точно не стоит. Церемонию она хочет грандиозную: в Лапландии, с оленями и санями.

Новый год Волочкова провела в работе, а затем уехала отдыхать на Мальдивы. За виллу балерина платила по 4000 долларов в день, сообщали наши коллеги из «СтарХита». Сегодня мы связались с Анастасией, чтобы узнать, как она провела отпуск и когда поклонникам ждать свадьбы.

Корреспондент MSK1.RU застала Анастасию Волочкову по пути к спортивному доктору. Балерина получила травму во время отпуска и едет на обследование.

— Я попыталась там [на Мальдивах] один раз позаниматься, и у меня очень сильное растяжение связки на ноге. Еду к самому лучшему в России спортивному врачу, который ведет меня уже 17 лет, Зурабу Орджоникидзе, — рассказала Волочкова MSK1.RU.

Свадьбы ждать поклонникам пока тоже не стоит. Анастасия Волочкова рассказала нам, что сейчас для нее самое главное — закончить подготовку к собственному шоу.

— У меня 8 февраля выступление, до этой даты ни о какой свадьбе речи быть не может, потому что это большая, качественная, хорошая и престижная площадка — Vegas City Hall. Мои силы с послезавтрашнего дня будут направлены на подготовку к этому проекту. Мне нужно прийти в зал и начать работать. Я 18 дней отдыхала, плавала в океане и посвящала время себе, — добавила балерина.

Подробности о будущей свадьбе Волочкова пообещала рассказать завтра на своем дне рождения.

К слову, балерина сегодня тоже отмечает Крещение. Видео, в котором она окунается в собственную купель, Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: volochkova_art / Instagram, *(деятельность запрещена в РФ)

Ранее MSK1.RU узнал, куда пропали звезды 90-х и нулевых. В первой части мы узнали, где сейчас Андрей Губин, каким бизнесом занимался и с кем судился Кай Метов и почему рассорились участники «Фактор-2». А во второй пытались разобраться в составах девичьих групп 90-х и нулевых и узнали о судьбе Влада Сташевского.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

А о том, как Новосибирск отмечает Крещение, можно почитать в онлайне НГС. Кстати, наши известные жители города тоже показывают в соцсетях, как присоединяются к празднику. Вот например, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова порадовала подписчиков красивыми и возрождающими снимками.

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