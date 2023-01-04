Берегись автомобиля! Топ-7 лучших фильмов про машины с погонями, красотками, ужасами и мистикой (выбери свой)

Еще одно небанальное автомобильное зрелище от мастера криминальных сюжетов Квентина Тарантино. Плохой парень Курт Рассел на своей крутой тачке Chevrolet Nova 1971 года, усиленной всякой железной броней, любит убивать девушек при помощи этой самой тачки. Важное место в фильме занимает сцена, где негодяй умышленно врезается в лобовую в легковушку, где находились три веселые девчонки — выживает только он. Через некоторое время уже другие три девочки на Dodge Challenger гонятся за нашим негодяем (он уже на другом авто, на Dodge Charger), таранят его и забивают до смерти. Отличное зрелище с погонями, с автомобильной эстетикой 60–70-х годов.

