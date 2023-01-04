Берегись автомобиля! Топ-7 лучших фильмов про машины с погонями, красотками, ужасами и мистикой (выбери свой)

Треть праздничных каникул позади, все фильмы, связанные с Новым годом, уже просмотрены, но впереди еще много времени. Предлагаем вам выбрать фильмы для просмотра из нашей новой подборки — кино об автомобилях или с участием автомобилей в центре сюжета. Конечно, это кино и о людях, но машины тут главные персонажи — на них держится канва повествования, да и просто они украшают картины своим видом, гонками, погонями
«Форсаж»
США, Universal Pictures
2001–2021 гг.
Одно из самых известных в мире кинопроизведений (в общей сложности 12 фильмов), где в центре кадра неизменно присутствует образ автомобиля. Это криминальное кино о бандах преступников на крутых тачках, полицейских под прикрытием, погонях, перестрелках, расследованиях и прочем. Красивые стремительные автомобили, горячие девочки, знаменитые Пол Уокер и Вин Дизель — вот основной набор «Форсажа».
Краткий смысл фильма: красть грешно, полицейские бывают хорошими, друзья познаются в беде, красивые тачки это круто.
«Такси»
Франция, ARP
1998–2018 гг.
Еще одна эпопея (5 фильмов), французское кино про таксиста, который постоянно куда-то гоняет, попутно выполняя задачи по борьбе с мафией, грабителями и прочими хулиганами. После выхода первого фильма в 1998 году французская модель авто Peugeot 406 стала легендарной. Есть в фильме и любовная линия.
Смысл: хорошие парни побеждают плохих, но правила нарушать всё-таки не надо.
«Кристина»
США, Columbia Pictures
1983 г.
В центре фильма — шикарный красивейший автомобиль Plymouth Fury из эпохи расцвета американского автодизайна 50-х годов. Только этот автомобиль постоянно убивает и калечит людей — сначала рабочих еще на сборочной линии завода. Через 20 лет автомобиль, названный «Кристиной», приобретает молодой парень Арни — он восстанавливает авто до сверкающего заводского состояния. Потом у Арни появляется девочка Ли и «Кристина», ставшая одушевленным существом, из ревности пытается убить ее. В финале автомобиль убивает своего владельца Арни, который стал циничным и злым персонажем, полностью помешанным на своей «Кристине». Красивые сцены с автомобилем, мистика, закрученный сюжет — не то, что современная банальщина про гонки, да перестрелки.
Смысл картины: убивать нехорошо, как и становиться слепым фанатиком чего-либо.
«Доказательство смерти»
США, Dimension Films
2007 г.
Еще одно небанальное автомобильное зрелище от мастера криминальных сюжетов Квентина Тарантино. Плохой парень Курт Рассел на своей крутой тачке Chevrolet Nova 1971 года, усиленной всякой железной броней, любит убивать девушек при помощи этой самой тачки. Важное место в фильме занимает сцена, где негодяй умышленно врезается в лобовую в легковушку, где находились три веселые девчонки — выживает только он. Через некоторое время уже другие три девочки на Dodge Challenger гонятся за нашим негодяем (он уже на другом авто, на Dodge Charger), таранят его и забивают до смерти. Отличное зрелище с погонями, с автомобильной эстетикой
Смысл фильмы: плохие парни в итоге всегда получают по заслугам.
«Дуэль»
США, Universal Television
1971 г.
Еще один кинофильм в старой автоэстетике от гениального Стивена Спилберга аж 1971 года. Хорошего парня на легковушке преследует плохой парень на бензовозе в отместку за попытку обгона. Весь фильм — это захватывающая сцена погони и дуэли красивого легкового Plymouth Valiant и огромного капотного грузовика Peterbilt 281. В финале хороший парень обманывает шофера бензовоза и тот рушится вниз с огромного обрыва.
Смысл фильмы: плохие парни в итоге всегда получают по заслугам.
«Ford против Ferrari»
США, 20th Century Fox
2019 г.
А это из свеженького, картина по мотивам исторических событий, связанных с проектированием автомобилей Ford и Ferrari в 60-е годы. Речь идет о конкуренции этих марок в сфере гоночных машин и ралли. Эффектные гонки, соперничество, личные драмы — таков набор фильма.
Смысл: нужно хорошо работать и быть преданным своему делу, чтобы получить результат.
«Берегись автомобиля»
СССР, «Мосфильм»
1966 г.
Ну и, пожалуй, самый любимый отечественный «автомобильный» фильм, в центре которого эстетика легендарной «Волги» ГАЗ-21. А заглавная музыкальная композиция фильма, вальс, написанный Андреем Петровым, стал своего рода символом автомобильной тематики в СССР и России — эту мелодию узнает каждый. Сюжет прост — Деточкин крадет машины у жуликов, продает их, а деньги отдает в детдома. Знаменитейшие советские актеры, куча шуток, шикарная сцена погони мотоцикла за «Волгой» — красота!
Смысл картины: красть грешно, но даже преступник может быть бескорыстным и честным человеком.
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