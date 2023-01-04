Дефолт будет? Отвечаем на главные вопросы 2023 года вместе с астрологом

За 2022 год у нас накопилось столько вопросов к мирозданию, что ответить на них может только Вселенная. Стоит ли нам ждать дефолта в 2023 году, к чему приготовиться миру в ближайшем будущем, какие горизонты открываются перед Россией в долгосрочной перспективе и чего ждать разным знакам зодиака? Не теряя времени, мы направили эти вопросы астрологу, и вот какие ответы получили.
Вкратце описывая события ближайшего будущего, астролог Светлана Astrocare рассказывает, что в июне и августе нас ждет серьезная встряска экономики и бирж. В октябре, скорее всего, страна столкнется с ограничениями в международном масштабе. В апреле-мае будет активно обсуждаться имя будущего преемника президента, и не исключено, что мы увидим некое новое лицо. А теперь давайте остановимся на всем немного подробнее.
Как произойдет всё на самом деле, мы с вами убедимся на собственном опыте уже очень скоро. А сейчас представим вам версию, которую пророчат нам звезды и планеты.
Будет ли дефолт в 2023 году?
— В экономике России было много разных ситуаций, которые можно отнести к разряду крупных экономических кризисов, но, пожалуй, самым сложным за 30 лет я бы назвала технический дефолт 17 августа 1998 года, — говорит Светлана. — Его создал квадрат Нептун — Сатурн — Марс — Венера. Соответственно, важными координатами для нас будут один градус Водолея и четыре градуса Тельца. Если построить аспекты к этим точкам, мы увидим, что у нас с 2023 года впервые Плутон пройдет соединение на Нептун в одном градусе Водолея. Если эта точка предыдущие годы была резонансной по формированию кризиса, то Плутон — планета, которая разрушает, уничтожает, несет крупные потери и неприятности, придя на эту планету, однозначно вызовет постепенное усугубление ситуации.
Проведя анализ, Светлана пришла к выводу, что риски экономического кризиса, похожего на дефолт 1998 года, вероятны в апреле, августе и декабре 2023 года, а также в январе 2024 года. Астролог советует не оставаться с денежной наличной массой на руках в эти периоды. Хотя предположить, что принесет именно аспект от Плутона, крайне сложно. Плутон — это планета уничтожения.
Чего ждать миру в 2023 году?
Если смотреть на мировую картину, то астролог говорит, что позитивных аспектов здесь мало.
— До мая 2023 года аспекты влияют на мир напряженно. С июня 2023 года по июнь 2024 года будет временное улучшение. Я назвала этот период передышкой, — говорит Светлана. — С июля 2024 года по февраль 2026-го вернутся напряженные аспекты, но вместе с ними будут действовать также позитивные. То есть время будет смутное, но одновременно будут возможности решать сложные задачи. С марта 2026 до апреля 2028-го, в принципе, одна позитивная динамика. Быстрый рост вверх во всем мире. Мы это как человечество ощутим.
Чего ждать России в долгосрочной перспективе?
Составила Светлана и прогноз для России с 2023 по 2031 год. В 2023-м, по ее словам, начнут появляться позитивные аспекты по изменению взаимоотношений со странами-соседями, но дополнительных позитивных аспектов, которые сохранили бы вновь налаженные отношения, не предвидится.
— В 2026–2027 годах снова будут кардинальные изменения, связанные с жизнью населения. 2028 год — смешанные аспекты, 2029–2031 годы — снова сложные, — говорит Светлана. — Посмотрев на этот график, можно сказать, что России покой будет только сниться. Но если мы с вами проведем анализ исторических событий прошлых лет, то мы поймем, что Россия считаные годы жила в исключительно стабильном положении.
К сожалению, масштабных позитивных аспектов до 2031 года астролог не видит. В ближайшие восемь лет он будет только один — когда Венера, которая отвечает за финансовую ось и за международные отношения, выйдет на десятый дом.
— Цель России — изменить состояние экономики и международный формат отношений. Это ближайшие еще пару лет. В этом вопросе спокойствия пока нет, — подытоживает Светлана.
Какие периоды в 2023 году опасны для путешествий?
Будут в 2023 году и периоды, когда опасно путешествовать — не только за границу, но и вообще по стране. Если верить звездам, в первом полугодии о путешествиях лучше забыть Тельцам, Львам и Скорпионам. Осядьте где-нибудь около дома и никуда особенно не высовывайтесь — здоровее будете. Особенно с 9 по 25 марта (опасность представляют водный транспорт, кипяток, отравления, ранения и химия), с 16 по 25 апреля и с 8 мая по 5 июня (опасность представляют огонь, массовое скопление людей и извержения вулканов), а также с 17 июня по 4 июля (риски от стрельбы, авиационного и железнодорожного транспорта).
Передышка у этих знаков зодиака наступит с 4 июля по 23 октября. Путешествуйте сколько хотите — Вселенная не против. А вот другим знакам — приготовиться и насторожиться. С 13 по 27 июля у Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — опасность от высоты и травматизма. С 2 по 16 октября риски от оружия, травм, нападений и массового скопления людей светят Овнам, Ракам, Весам и Козерогам.
Возвращаемся к Тельцам, Львам и Скорпионам. С 23 октября по 17 ноября звезды сулят риски в авиации, на водном и железнодорожном транспорте, также вы рискуете угодить в землетрясение и серьезно пострадать от огня.
С 18 ноября по 2 декабря у Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — опасность высоты и травматизма.
И, наконец, последний период — с 23 декабря по 4 января. Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы. Не планируйте путешествий. В них вас могут поджидать травмы, связанные с водным транспортом и огнем, отравления, ранения и опасность от химии.
Какое время для любви, свадьбы и создания семьи — самое удачное в 2023 году?
Для тех, кто собрался закрутить роман, жениться, а то и вовсе завести ребенка, звезды подготовили свои благоприятные дни. И они не зависят от знака зодиака и всего такого. Любовь, свадьба, знакомства наиболее успешными будут в эти даты (с другой стороны, не вздумайте в эти дни заводить интрижку на один-два раза — грозит обстоятельствами и последствиями):
- январь — 1–10, 19–26;
- февраль — 10–29;
- март — 1–10, 26–31;
- апрель — 1–9;
- май — 9–17, 21–30;
- октябрь — 15–29;
- ноябрь — 8–28;
- декабрь — 25–27.
Вы тоже заметили, что между маем и октябрем получился слишком уж большой перерыв, когда астролог не советует играть свадьбу? У этого есть свое объяснение.
— Дело в том, что там Венера ретроградная и будет в негативных аспектах. Я не рекомендую. Потому что брачный союз — это также начальная стартовая карта будет положена в жизненный цикл брачного союза. А карта эта должна быть благоприятная для того, чтобы пара могла жить беспрепятственно. Поэтому пропускаем весь этот осенне-летний период, — говорит Светлана.
Какое время в 2023 году — самое удачное для зачатия детей?
Для тех, кто серьезно относится к планированию зачатия, тоже есть свой календарь благоприятных дней.
Совсем не хотите рисковать — не занимайтесь зачатием детей в январе и феврале. Умеренные риски несут март, май, июнь, сентябрь и октябрь. Самых благоприятных месяцев остается всего три — апрель, июль и август. Так что успевайте.
— Особенно в июле 2023 года, если вы планируете мальчика зачать, то это очень благоприятный период, там очень хорошие аспекты для мальчиков. — рассказывает Светлана.
Чего ждать разным знакам зодиака?
С 1 января по 15 мая 2023 года Юпитер будет в Овне. По словам Светланы, это принесет расширение перспектив и возможностей (в том числе международных масштабов) всем, кто родился под знаком Близнецов, Овна, Льва, Стрельца и Водолея. И наоборот, затруднения с получением прибыли, убытки, проблемы с законом, налогами, кредитами и лишним весом ждут Весов, Раков и Козерогов.
С 16 мая 2023 по 26 мая 2024 года Юпитер в Тельце. Это расширит перспективы для Тельцов, Раков, Дев, Козерогов и Рыб. Этим людям можно рисковать — в самом худшем случае они просто ничего не потеряют. А вот затруднения с получением прибыли, убытки и прочие проблемы ждут людей, рожденных под знаками Льва, Скорпиона и Водолея.