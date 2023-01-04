Дефолт будет? Отвечаем на главные вопросы 2023 года вместе с астрологом

Чего ждать миру в 2023 году?

Если смотреть на мировую картину, то астролог говорит, что позитивных аспектов здесь мало.



— До мая 2023 года аспекты влияют на мир напряженно. С июня 2023 года по июнь 2024 года будет временное улучшение. Я назвала этот период передышкой, — говорит Светлана. — С июля 2024 года по февраль 2026-го вернутся напряженные аспекты, но вместе с ними будут действовать также позитивные. То есть время будет смутное, но одновременно будут возможности решать сложные задачи. С марта 2026 до апреля 2028-го, в принципе, одна позитивная динамика. Быстрый рост вверх во всем мире. Мы это как человечество ощутим.

