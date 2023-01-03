«В стрингах неудобно»: история владельца шиномонтажки, который по ночам работает стриптизером

Поздний вечер. Девичник. Дамы пьют шампанское, обсуждают предстоящую свадьбу. Внезапно уютная картина рассыпается на куски: в квартиру врывается полицейский и, размахивая наручниками, объявляет присутствующим, что все они арестованы и понесут наказание. Девушки визжат. Правда, страх тут ни при чем. Они ждут, когда подкачанный хранитель правопорядка начнет раздеваться для эротического танца.
Образ копа на таких мероприятиях самый ходовой, рассказывает стриптизер Джуманджи, он же Николай. При этом другие несколько десятков костюмов в шкафах тоже не пылятся. Несмотря на то что в ночных заведениях практически исчезли шоу-программы с танцорами эротического жанра, артисту работы хватает — он востребован на корпоративах и частных вечеринках. О танцах на свингер-пати, отношении жены к нестандартному увлечению и драчливых ревнивцах — в материале NGS55.RU.
Днем — семьянин, вечером — господин
Встретив 35-летнего Николая на улице, вряд ли поймешь, что он стриптизер. Простой и скромный мужчина, семьянин, воспитывает сына, имеет собственную шиномонтажку. Небольшой бизнес он открыл 8 лет назад. Но это днем. Ближе к ночи он перевоплощается в моряка, темного ангела, ковбоя, вампира, Деда Мороза и даже, если захотите, в «латексного садомазу». Свои наряды он хранит в двух шкафах-купе: за 15 лет работы танцором эротического жанра накопилось более 30 костюмов и несколько десятков стрингов.
— Слава богу, долго находиться в них не приходится, — смеется Николай. — Первое время, конечно, было непривычно, и, честно признаться, в стрингах неудобно. К тому же и публика бывает разная — лояльная или агрессивная. Сначала я оцениваю обстановку. Если вижу, что в зале больше девушек, надеваю стринги, а если сидят парни достаточно серьезные, то боксеры. У меня всегда всё с собой.
Решил попробовать что-то новое
Николай учился в колледже профессиональных технологий на педагога дополнительного образования. Параллельно занимался в спортивной школе олимпийского резерва, где получил звание мастера спорта по акробатике. Позже остался там работать детским тренером по гимнастике.
— Хотелось заниматься чем-то еще, и мой друг позвал меня тренироваться на пилоне в кафе «Подвальчик». Мне было интересно это как вид спорта и было чем-то новым для физического развития. Там девочки-стриптизерши репетировали шоу, готовились к вечеру. Я смотрел, как они делают крутки, потом попробовал повторить. У меня хорошо получалось, навыки в сфере акробатки и гимнастики помогли, — вспоминает Николай.
Его сразу же заметила арт-директор заведения и предложила выступить на шоу вместе с остальными. Омич сначала отказался, а когда узнал, что за два номера ему заплатят 3 тысячи рублей — передумал. В те времена такая сумма казалась внушительной, тем более что за работу тренера платили немного. За несколько часов до выступления мужчина успел подобрать музыку и собрать наряд из того, что было. Впервые в роли стриптизера он танцевал в рваных джинсах поверх плавательных трусов, белой футболке и темных очках — для крутости. Псевдоним пришел в голову сразу. Николай вспомнил любимый фильм «Джуманджи»: и слово красивое, и по смыслу вроде бы подходит — танцор тоже играет со зрителем.
— Я импровизировал: делал стойки на шесте, сальто. Было очень страшно, ноги тряслись. В первый раз ты еще не понимаешь, как будут реагировать зрители, что нужно делать для того, чтобы выглядеть круто и понравиться. Боишься, что публика не будет воспринимать. Когда есть взаимодействие со зрителем — есть и стимул.
Приваты, деньги, свингер-вечеринки
Зрители приняли Джуманджи с восторгом. Да и ему самому понравилось повышенное внимание. Так и остался в стриптизе. Спустя полгода пошел на повышение и устроился в ночной клуб «Эпицентр». Там с танцорами занимался хореограф, разрабатывал ежедневные шоу-программы. Тогда же у Николая начались и первые приваты. О них он рассказывает скромно и сдержанно, поскольку считает, что всё, что происходит за шторой между двумя людьми, должно оставаться только между ними.
— Помню, первый раз была у меня на приватном танце женщина 38 лет, мне тогда было 22 примерно. То, что приваты заказывают только дамы в возрасте — это стереотипы. Разброс большой — от 20 до 50 лет. Снимаю ли я трусы? Смотрю по ситуации. Некоторые заказы оговариваются сразу. Да и вообще многое зависит от обстоятельств и обстановки. Ты как психолог должен считывать человека и понимать, что ему надо. Нужно уметь так работать с девушками, чтобы они говорили: «Еще, еще!» — играть, соблазнять. Они наслаждаются тем, что смотрят. Многим нравится шоу, эстетика, красота, некоторым ласка нужна порой. Один приват длится от 5 до 10 минут. Его можно продлять, — улыбается стриптизер.
Он вспоминает, что в ночном клубе за один вечер могло быть от 6 до 10 заказов. Стоил эротический номер тет-а-тет тогда всего 500 рублей. Правда, делить сумму пополам приходилось с руководством. Сейчас стоимость услуг стриптизера, конечно, другая. Но, как отмечает Джуманджи, работы в ночных заведениях стало меньше, больше частных заказов на корпоративы и домашние вечеринки.
— Сейчас приват стоит в среднем 1–1,5 тысячи рублей. Если это частный заказ, то 3–5 тысяч рублей. Зависит от того, праздничный ли это день, если нужно срочно или выступать за городом — там повыше цена может быть. Давно такого не было в Омске, чтобы у какого-то заведения была постоянная стриптиз-программа. Лет 8 назад это очень хорошо практиковалось. Сейчас я на постоянной основе только в кафе «Калинка» и «Вахдат». Летом меня заказывают на девичники часто, бывает, приглашают на дни рождения, корпоративы на Новый год и 8 Марта. Недавно танцевал для женщин, которые мужей в армию проводили — мобилизация, расстроились, — рассказывает омич.
Он не скрывает, иногда к нему поступают очень странные заказы. Например, просят станцевать на корпоративе у проституток или свингер-вечеринках.
— Однажды клиент заказывал меня для того, чтобы я станцевал для его жены. Ему нравилось смотреть, его это возбуждало. Меня попросили надеть кожаный костюм. После номера хотели взять меня третьим, я отказался. Стриптизера мужики заказывают и для своих любовниц, развлекая их.
Неприятные ситуации
Если одним эротические танцы доставляют удовольствие, то других они могут раздражать. В особенности ревнивых мужчин. Николай рассказал, что сталкивался с рукоприкладством, причем неоднократно.
— Было так, что меня били. Помню, в кафе «Космос» была шоу-программа, ведущий спросил у зрителей, кто желает выйти на сцену. Вызвалась молодая девушка. Ее посадили на стул. Я встал в стойку — одна рука была между ее ног, другая на спинке стула. Чувствую удар ногой в живот. Ее приревновал парень и налетел на меня. Охранники его скрутили, а я продолжил номер. Другой случай был на свадьбе. Танцевал для невесты — очень скромно. Муж напился и тоже приревновал. Он взял стул и кинул в меня, но чуть невесту не прибил. Пришлось закончить выступление.
Николай считает, что такое поведение можно объяснить неуверенностью в себе и в своем партнере.
Семейная жизнь
Со своей будущей женой Николай познакомился 10 лет назад во время работы. Он, как обычно, танцевал откровенный танец для очередной клиентки и даже не подозревал, что она станет его женой.
— Она мне понравилась сразу, но я тогда побаивался предложить встречаться ей. Было видно, что человек настроен на семейную жизнь, мне тоже хотелось, но не был уверен, что мое увлечение кто-то сможет принять. Она сама решила написать мне в соцсетях, так и закрутилось.
По словам Николая, жена ни разу не устраивала сцены ревности и не задавала лишних вопросов. Он предполагает, что она старалась не думать о его увлечении и занималась своими делами. Однако несколько месяцев назад супруги развелись. У пары есть 8-летний сын, который учится во втором классе. О том, что папа — стриптизер, ребенок в курсе.
Родственники, в том числе родители, а также близкие друзья знают, что Николай увлекается стриптизом. Он никогда этого не скрывал и не стесняется своей деятельности.
— Я получаю удовольствие от стриптиза — внимание, зрительские эмоции, возможность держать себя в физической форме и вырваться из обыденности. Когда мне кто-то что-то говорит — мне всё равно. Это моя жизнь. Танцевать в этом жанре я планирую лет до сорока. Дальше, думаю, уже пора заканчивать будет. Дорогу молодым, — шутит Джуманджи.