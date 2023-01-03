«В стрингах неудобно»: история владельца шиномонтажки, который по ночам работает стриптизером

Решил попробовать что-то новое

Николай учился в колледже профессиональных технологий на педагога дополнительного образования. Параллельно занимался в спортивной школе олимпийского резерва, где получил звание мастера спорта по акробатике. Позже остался там работать детским тренером по гимнастике.

— Хотелось заниматься чем-то еще, и мой друг позвал меня тренироваться на пилоне в кафе «Подвальчик». Мне было интересно это как вид спорта и было чем-то новым для физического развития. Там девочки-стриптизерши репетировали шоу, готовились к вечеру. Я смотрел, как они делают крутки, потом попробовал повторить. У меня хорошо получалось, навыки в сфере акробатки и гимнастики помогли, — вспоминает Николай.