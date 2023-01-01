Новая валюта и реванш серого кардинала: нумеролог рассказал, каким будет 2023 год для всех нас

Многие не знают, но год Черного Водяного Кролика начинается 22 января 2023 года и будет влиять на нас до 9 февраля 2024 года. Если честно, в свете текущих событий нельзя сказать, что очень хочется заранее знать, что будет происходить в новом году на политической и финансовой арене. К таким новостям (хорошим или плохим) всё же лучше готовиться постепенно. Но наши коллеги из Wday.ru всё-таки решились разведать недалекое будущее вместе с нумерологом, а редакция Городских порталов узнала, что приготовил нам этот год в карьере.