Новая валюта и реванш серого кардинала: нумеролог рассказал, каким будет 2023 год для всех нас

Многие не знают, но год Черного Водяного Кролика начинается 22 января 2023 года и будет влиять на нас до 9 февраля 2024 года. Если честно, в свете текущих событий нельзя сказать, что очень хочется заранее знать, что будет происходить в новом году на политической и финансовой арене. К таким новостям (хорошим или плохим) всё же лучше готовиться постепенно. Но наши коллеги из Wday.ru всё-таки решились разведать недалекое будущее вместе с нумерологом, а редакция Городских порталов узнала, что приготовил нам этот год в карьере.
Что ждет каждого из нас
Нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко считает, что несмотря на окружающие нас обстоятельства (политические конфликты, катаклизмы, экономические кризисы или стихийные бедствия), от 2023 года можно ждать стабильности. Уходящий буйный год Тигра сменяется годом Кролика, он будет успокаивать и убаюкивать, выравнивая энергетику.
— С точки зрения нумерологии наступающий год Кота — это четвертый годовой цикл при отсчете от года Кабана. Четвертый цикл — это точка семьи, и именно в такие циклы, как правило, улаживаются кризисы в отношениях. Люди чувствуют теплую душевную атмосферу, многие начинают вступать в союзы, появляется желание быть вместе, — считает нумеролог.
Это хорошее время для романтики, построения семьи и укрепления отношений с вашими близкими. Под покровительством Кролика благоприятно решать бытовые вопросы: приобретение крупной техники, автомобиля, недвижимости. Так что если давно планировали расширяться — сейчас самое время. Также, по мнению эксперта, в 2023 году удача будет сопутствовать тем, кто решится на переезд в другой город или даже страну.
Финансы и политика
Эксперт называет 2023 год временем перед трансформацией финансовых оборотов. Он прогнозирует появление новых типов валют, которые в современных реалиях, скорее всего, будут цифровыми. Это не значит, что обязательно будет экономическая встряска.
С точки зрения политического устройства нумеролог уклончиво отвечает, что нас ждет интересный год.
— Для общего понимания картины и ассоциаций сразу сделаю отсылку к 1987 году Кролика, где ярко выражались новые политические лидеры мнений. Тогда стал популярен политик Борис Ельцин, который ранее был вписан в систему советского аппарата. Интерес к нему особенно возрос осенью 1987 года, когда на очередном заседании ЦК КПСС в прямом эфире Ельцин попросил освободить его от должности, покинув коммунистическую партию. Тем самым он создал себе образ оппозиционного политика, предчувствуя веяние глобальных изменений в геополитическом пространстве, — говорит астротиполог Дмитрий Шимко.
Поэтому в год Кролика также могут появиться новые лица, которые раньше не так ярко проявляли себя. Особенно ярко это будет заметно во втором полугодии. Люди, которых раньше не знали, возможно, из народа или из самой системы, начнут показывать и проявлять себя.
Это касается не только политики, но и карьеры в целом. В этом году неприметный сотрудник может неожиданно занять руководящий пост и показать себя так, как от него никто не ожидал.
Карьера в
2023 году
Эксперты сервиса «Авито Работа» составили карьерный гороскоп — одним советуют не забывать про баланс между работой и личной жизнью, другим настоятельно рекомендуют сменить профессию.
Аналитики напомнили о том, что 2023 год — это год Черного Водяного Кролика, символизирующего постоянное развитие. Черный Водяной Кролик отвечает за карьерный рост, поэтому в 2023 году получится быстро и эффективно решать рабочие вопросы и найти новые сферы для развития, настраивают эксперты. Они советуют не откладывать повышение квалификации и продолжать учиться.
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