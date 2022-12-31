«А чему, собственно, радоваться?» Журналистка — о том, почему не отмечает Новый год

Есть такие люди, что не украшают дом к праздникам, не бегают с начала декабря по супермаркетам и не закрывают на замок холодильник («Это же к Новому году!»), а в последний день месяца крепко запирают свой дом, забаррикадировавшись в подушках и пледах. Наша коллега из UFA1.RU Ольга Блажнова решилась «выйти из шкафа» и рассказать в своей колонке (достаточно дискуссионной), почему она не празднует Новый год.
Никаких чудес не происходит
Мне сложно отвечать на вопрос, почему я не отмечаю Новый год. Проще всего сказать, что так сложилось само собой. И добавить: мне лениво. И потом еще спросить: «А чему, собственно, радоваться?» Но я всё-таки порефлексирую и попробую хоть раз объясниться. Начать придется очень издалека.
В моем детстве, далеком-далеком, у меня кроме собственного дня рождения было четыре праздника: Новый год,
Первомай отвалился первым. Смутно помню, что на последнюю в моей жизни первомайскую демонстрацию ходили вдвоем с папой, а мама нашла предлог, чтобы остаться дома. Кажется, это было как раз в тот год, когда родилась сестренка, а значит, мама дохаживала последние дни перед роддомом. Уже с середины 80-х первомайские выходные в нашей семье отмечали в полном соответствии с названием — трудились в поте лица на огороде, ибо земля нас кормила обильнее, чем прилавки магазинов.
День Советской Армии и Военно-Морского Флота (который позже переименовали в День защитника Отечества) выходным никогда не был. За стол собирались вечером после работы. Как правило, к нам приходили соседи, друзья родителей, либо мы шли к ним. Когда друзья-соседи переехали, праздновать стало не с кем. Понятно, что я никогда не причисляла себя к тем, кто имеет хоть какое-то отношение к празднику 23 Февраля.
В детстве каждое Восьмое марта я жутко смущалась. Мальчики дарили нам подарки (как и мы им двумя неделями ранее — это же типа домашнего задания, обязаловка), а я ждала, что вот вырасту и празднование Женского дня наконец-то станет обоснованным, но пока я маленькая девочка. А потом я узнала историю праздника. Вы серьезно? Восьмого марта мы чествуем не женщин, а существ женского пола, взявших в руки оружие! Да ну. В общем, в подростковом возрасте у меня остался только мой ДР и Новый год, традиции которого в России реально вековые, еще с допетровских времен (Петр Первый лишь перенес его на 1 января).
Долгие годы каждый декабрь становился для меня месяцем нагнетания: вот-вот, ну еще чуток — и… И что? И ничего. Никаких чудес. Ничего нового, кроме календаря на кухне. Я прежняя, вокруг всё и все прежние, люди ничуть не добрее (иногда даже злее), жизнь моя чудесным образом не меняется к лучшему, не происходит вообще ничего, к чему бы я не приложила собственной воли.
И всё же надежда на новогоднее чудо теплилась во мне вплоть до начала отношений с Бородатым Вахтовиком. Так уж вышло, что Бородатый вообще все относительно значимые даты проводил на работе. Тяжело было только в первый раз. А потом я поняла, как это кайфово: не суетиться по переполненным людьми магазинам, не портить маникюр на кухне, не тратить часы на попытки договориться с компанией друзей, которым на фиг ничего не нужно, не рассылать приглашения и не ожидать их, разочаровываясь каждый раз, что гости в последний момент меняют планы и больше не мои гости.
Новый год — всего лишь возможность выспаться. Время почитать новую книжку, пересмотреть все фильмы любимого режиссера. И, пожалуйста, без суеты и шумихи. Без пустых надежд на чудо — причины многих разочарований.
Дата на календаре — всего лишь общепринятая условность. Откройте «Википедию» и найдите там список календарей — их около шести десятков — выбирайте! Как вам календарь Гильбурда? Между прочим, предлагался в качестве всемирного, а новый год, то есть 1 января, должен был начинаться на неделю раньше (нынешнее 23 декабря), когда день медленно и незаметно начинает прибывать.
«Приурочение начала года к дню, связанному с подходящим явлением природы, сделало бы праздник Нового года еще более содержательным, осмысленным, а потому еще более торжественным и радостным», — цитирует сетевая энциклопедия автора календаря Якова Гильбурда (нормально, да, предложить всему миру календарь собственного имени).
Шумерский, ацтекский, календарь майя, еврейский. Мне нравится Армелина. Тоже всемирный, и тоже имени автора, но название красивое. Но я предпочитаю собственный календарь. В нем праздники выпадают на те дни, когда мне удается сделать что-то, чем я тихонечко горжусь, и дела мои мало зависят от понедельников или суббот. И желания я загадываю в любой день (или даже ночь), а потом планирую исполнение. А если не планирую, то это мечта, фантазия, не требующая воплощения. Фантазии полезны для ума, нуждающегося в отдыхе от реальности.
В общем, спасибо, конечно, за новогодние каникулы (настолько длинные, что устаешь отдыхать), но радоваться я предпочитаю по собственному желанию, а не чьему-то настоянию.