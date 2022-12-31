«А чему, собственно, радоваться?» Журналистка — о том, почему не отмечает Новый год

Мне сложно отвечать на вопрос, почему я не отмечаю Новый год. Проще всего сказать, что так сложилось само собой. И добавить: мне лениво. И потом еще спросить: «А чему, собственно, радоваться?» Но я всё-таки порефлексирую и попробую хоть раз объясниться. Начать придется очень издалека.



В моем детстве, далеком-далеком, у меня кроме собственного дня рождения было четыре праздника: Новый год, 23 Февраля , 8 Марта и 1 Мая — это были дни, когда взрослые обязательно оказывались нарядными за вкусным столом. Но вы же понимаете, да, все эти даты, кроме НГ, были внедрены властями. В моем случае это очень важно, ибо не приемлю ничего навязанного.