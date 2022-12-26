«Самое плохое, что вы можете сделать»: 6 вещей, о которых вы пожалеете после корпоратива (не только алкоголь)

Карьерный консультант Дарья Зорина считает, что поведение на празднике несомненно влияет на восприятие человека в компании, особенно если он эксперт или руководитель. Поэтому отметить любое событие в кругу коллег вы можете с пользой для себя. Мы попросили Дарью дать несколько советов о том, как вести себя на корпоративе, чтобы не ударить в грязь лицом.



Совет № 1. Если на корпоративе будут лица, принимающие решение относительно вашего карьерного роста, то не упустите возможности побеседовать с ними. Речь идет не о заискивании, а о человеческом общении и формировании доверительных отношений. Найдите точки соприкосновения кроме работы. У вас могут быть общие ценности: семья, маленькие дети, активный отдых, планы посетить родственников на каникулах. Ведите беседу не для того, чтобы угодить собеседнику, а с целью искренне узнать его поближе и открыто рассказать о себе.

