«Самое плохое, что вы можете сделать»: 6 вещей, о которых вы пожалеете после корпоратива (не только алкоголь)

Планы закрыты, отчеты сданы — и вот на столе в офисе появляется заветная бутылочка шампанского. Не стоит сразу бежать домой, как закончили работу, если коллеги предлагают посиделки, не отказывайтесь. Но и не думайте, что здесь вы гость, на любом корпоративе работник компании — это прежде всего сотрудник, пусть и немного расслабившийся. Наши коллеги из Marie Claire и редакция Городских порталов вспомнили, какие поступки на корпоративе могут выйти вам боком.
Карьерный консультант Дарья Зорина считает, что поведение на празднике несомненно влияет на восприятие человека в компании, особенно если он эксперт или руководитель. Поэтому отметить любое событие в кругу коллег вы можете с пользой для себя. Мы попросили Дарью дать несколько советов о том, как вести себя на корпоративе, чтобы не ударить в грязь лицом.
Совет № 1. Если на корпоративе будут лица, принимающие решение относительно вашего карьерного роста, то не упустите возможности побеседовать с ними. Речь идет не о заискивании, а о человеческом общении и формировании доверительных отношений. Найдите точки соприкосновения кроме работы. У вас могут быть общие ценности: семья, маленькие дети, активный отдых, планы посетить родственников на каникулах. Ведите беседу не для того, чтобы угодить собеседнику, а с целью искренне узнать его поближе и открыто рассказать о себе.
Совет № 2. Прокачайте личный бренд. Насколько вы заметны внутри компании? Видят ли коллеги в вашем лице эксперта, который может занять желаемую должность? Не исключено, что для карьерного роста важны публичность, презентационные навыки и чистая речь. Если вы всем вышеперечисленным владеете, то продемонстрируйте это на празднике. Только уточните у организаторов, будет ли возможность взять слово для подведения итогов уходящего года и благодарности коллегам. Дарья Зорина рекомендует составить и отрепетировать свое выступление заранее, включить элементы сторителлинга, чтобы коллегам было интересно слушать.
Совет № 3. Не злоупотребляйте алкоголем, а лучше не пейте совсем. Трезвый ум, быстрая реакция, легкость речи — всё это будет вашим преимуществом.
Найти любовь или потерять работу?
Для многих это будет открытием, но на таком мероприятии флирт неуместен. Под влиянием чрезмерного алкоголя и расслабленности на вечеринке в некоторых людях может проснуться и смелость. Корпоратив предназначен для отдыха, но явно не для поиска любви либо выстраивания отношений. Поэтому стоит определиться, для чего вы туда идете и что вы можете сделать, чтобы контролировать себя.
Сплетен в этот вечер явно стоит избегать. Особенно в пьяном состоянии можно наговорить много чего, что таилось у вас в мыслях. Постарайтесь сторониться плохих тем и разговоров о коллегах и работе. Это поможет вам избежать неприятностей в будущем. Лучше поддерживать веселые и спокойные темы.
Не оставляйте за собой следы. Поделиться со знакомыми и друзьями, как вы провели корпоративную вечеринку, — классная идея. Однако учитывайте, что любой ваш негативный отзыв или комментарий может не понравиться. Например, о том, как было скучно или как коллеги ужасно вели себя. Кстати, о коллегах. Будьте аккуратны с публикацией фотографий, где нет вас. Не выкладывайте посты, где коллеги ведут себя неподобающим образом, что может оскорбить их на следующий день.
Это шанс?
Ольга Маршеруева, специалист в сфере HR и карьерный консультант, говорит, что для повышения сотрудника по службе важно, как человек работал в течение года, какие результаты показывал, а на новогодних корпоративах обычно идет подведение итогов и награждение. Для того чтобы зарекомендовать себя как хорошего сотрудника, который может рассчитывать на повышение в дальнейшем, специалист советует не игнорировать корпоративную культуру.
— Важно проявлять лояльность к компании, принимать участие в корпоративных мероприятиях, показывать, что вам это нравится. Если у вас активный корпоратив без алкоголя, выезд на природу, не стойте в углу и не кривите лицо, даже если вы сильно хотели нарядиться в платье. Если у вас праздник в клубе или ресторане, также не игнорируйте активную часть программы. Самое плохое, что вы можете сделать, — вообще не прийти. Работодатель тратит деньги, корпоратив — это не только выпить и поесть, он нацелен на то, чтобы сплотить команду, посмотреть, как сотрудники коммуницируют между собой. Важно установить связи, пообщаться с тем, с кем вы мало общаетесь на работе, наладить взаимодействие помимо рабочих моментов, так вам будет проще строить карьеру, — говорит Ольга Маршеруева.
Новогодняя вечеринка может сыграть вам на руку, а может всё испортить. Мы записали реальные истории людей, которые получили повышение после корпоратива. Почитайте, как им это удалось.
Что надеть на вечеринку с коллегами
Новый год уже совсем рядом. До праздника нужно много всего успеть и, конечно, не забыть выбрать наряд на корпоратив. Советами о том, как стать королевой вечера и не опозориться перед коллегами, поделилась стилист Анна Макарова специально для E1.RU.
Начнем с того, что корпоратив — это хоть и праздник, но всё же в рабочей среде, поэтому слишком откровенные и вызывающие наряды будут неуместны. Чтобы образ оставался в рамках делового стиля, но при этом выглядел праздничным, эксперт рекомендует обратить внимание на брючные костюмы. Но не классические, а с добавлением ярких акцентов — стразов или перьев.
— Перья, кстати, сейчас микротренд. Они добавляются не только в праздничные, но и повседневные образы: джинсы, футболки, брюки. Советую обратить внимание на цвет нарядов. В повседневной жизни мы часто избегаем яркости в одежде, но на корпоратив такой возможностью выделиться точно не стоит пренебрегать, — говорит эксперт. Самым новогодним цветом всё так же остается красный. Это символ смелости, внимания, страсти. С ним остаться незамеченной будет трудно.
Помимо красного, актуальным цветом сезона является насыщенно-синий. Он помогает подчеркнуть уверенность в себе и успокаивает.
Но, останавливаясь на ярком цвете, будьте осторожны с подбором аксессуаров. Не стоит перегружать образ разными акцентами. Цвет комплекта — это и есть основной акцент, к нему в дополнение лучше выбирать не более двух украшений. Это могут быть серьги, яркий клатч или подвеска.
Еще один способ выделиться — выбор особых тканей. Бархат, тафта, жаккард привлекают к себе внимание и создают настроение праздника. Они с незапамятных времен использовались в одеяниях королей.
Современные варианты нарядов из этих тканей, конечно, более простые, но при этом изысканные. Можно найти мини-платья из тафты или платье-бюстье из жаккарда. К ним тоже подойдут сдержанные аксессуары, так как сами эти платья привлекут к себе много внимания.
Вернемся к стразам. Какой же Новый год без стразов! Они остаются с нами уже несколько сезонов подряд и до сих пор на пике популярности. Со стразами можно найти не только классическое платье, но и платье-комбинацию, платье-бюстье или брючный костюм. Такой образ можно будет использовать и в повседневной жизни, добавив к нему в пару кроссовки, футболку или рубашку.
Также почитайте, в каких украшениях лучше встречать год Кролика, и изучите наш обзор детских праздничных костюмов.
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