Серьги за 600 тысяч и пачка купюр: Ксения Бородина шикарно отметила день рождения 7-летней дочери после громкого развода

Звездные родители часто балуют своих детей. Почему нет, если есть возможность. А простым людям всегда интересно, как живет золотая молодежь. Наши коллеги из «СтарХита» посмотрели, как отметила день рождения младшей дочери бывшая ведущая телепроекта «ДОМ-2» Ксения Бородина.
В прошлом году неожиданно для широкой публики развелись Ксения Бородина и Курбан Омаров. Супруги прожили в браке шесть лет, за это время у них родилась дочь Теона. Поклонники пророчили звездной паре еще одного малыша, но, видимо, не судьба. Оказывается, Ксения давно приняла решение о расставании с Курбаном, который, по ее словам, принес ей много боли. Правда, всё это время Бородина старалась показать в Сети счастливую семейную жизнь, отмечая при этом, что не имеет привычки публично ныть из-за личных проблем.
А 22 декабря 2022 года общей дочери пары Теоне исполнилось семь лет. Утром девочку ждал приятный сюрприз. В гостиной ее встретили воздушные шары и фигурки в виде любимых ею поросят. Подарки же звездная мама спрятала в большую коробку, которую малышка поспешила распаковать.
Первыми именинница обнаружила серьги от итальянского бренда Pasquale Bruni. Украшение, усыпанное бриллиантами, — подарок от Бородиной. Он обошелся теледиве больше чем в полмиллиона рублей. Виновнице торжества также вручили пышное платье розового цвета, достойное принцессы.
Еще в коробке девочка обнаружила парик с черными косами. В последние дни она без ума от сериала «Уэнсдэй».
Не обошлось и без люксовых подарков. Однако большую радость ребенку принесли… пятитысячные купюры.
Как балует дочь Филипп Киркоров
В этом году дочери поп-короля исполнилось 11 лет, певец обожает наследницу и по случаю праздника закатил шикарное торжество.
— 11 лет Алле-Виктории! 11 — барабанные палочки! А значит, будем сегодня шуметь! Но раннее утро началось с теплых поздравлений от всей семьи. Люблю тебя, моя доченька! Моя Снежная королева! Пусть здоровье будет крепким, как мороз. Пусть люди окружают кристально чистые, как снежинки. Пусть жизнь будет яркой, как новогодняя елка. Я буду дарить тебе зимнюю сказку из года в год. Обещаю, — обратился певец к наследнице в соцсетях. Поздравили девочку и многочисленные коллеги звездного папы по шоу-бизнесу.
Филипп Бедросович пригласил в дом близких друзей. Например, лично поздравили виновницу торжества Валентин Юдашкин и его жена Марина. Поп-король уверен: его дочь достойна только люксовых вещей. Например, папа подарил наследнице серьги за 52 тысячи рублей.
— Чтоб тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй. И вот тебе самая последняя коллекция Louis Vuitton, — отметил он.
Брат Аллы-Виктории подготовил для нее набор косметики и роскошный букет. Дочь поп-короля благодарила близких за внимание и радовалась презентам.
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