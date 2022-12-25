Серьги за 600 тысяч и пачка купюр: Ксения Бородина шикарно отметила день рождения 7-летней дочери после громкого развода

А 22 декабря 2022 года общей дочери пары Теоне исполнилось семь лет. Утром девочку ждал приятный сюрприз. В гостиной ее встретили воздушные шары и фигурки в виде любимых ею поросят. Подарки же звездная мама спрятала в большую коробку, которую малышка поспешила распаковать.

Первыми именинница обнаружила серьги от итальянского бренда Pasquale Bruni. Украшение, усыпанное бриллиантами, — подарок от Бородиной. Он обошелся теледиве больше чем в полмиллиона рублей. Виновнице торжества также вручили пышное платье розового цвета, достойное принцессы.