Растяпа или интеллектуал? Лишь 3% людей смогут найти на этой картинке флакон духов — проверьте, а вы в их числе

Отвлечемся от новогодней суеты и новостной повестки, чтобы продлить молодость нашему главному помощнику — мозгу. Редакция Wday.ru предлагает вам пройти тест на внимательность и наблюдательность. Посмотрим, как обстоят дела с этим у наших читателей в конце сложного 2022 года.
Что надо делать?
Перед вами яркая картинка с большим количеством предметов. Среди них запрятан флакон духов, найти который не так-то просто. Мы желаем вам удачи — охота за флаконом духов начинается прямо сейчас.
Как мозг управляет нами
Мы продолжаем бесконечно доверять мозгу, несмотря на то, что он нас то и дело обманывает. На это у него есть несколько причин. Уважительных. Во-первых, у него слишком много забот, так что заставить нас не обращать на что-то внимания — для мозга простительно. Во-вторых, с помощью обмана ему проще заставить нас что-то сделать. В-третьих, мозг не только отвечает за все процессы в нашем организме, но и пытается строить какие-то прогнозы, чтобы мы не оказались на краю пропасти по имени Неизвестность. И здесь без обмана тоже не обойтись. Настало время вывести мозг на чистую воду и узнать, как работают некоторые его уловки.
Как мозг предсказывает будущее?
Со временем у мозга особые отношения. Представьте, что вы обожглись, при этом видели процесс своими глазами. Что будет первым — вы «увидите» боль или почувствуете ее? Можете не отвечать — первым делом вы ее «увидите». Всё потому, что глаза физически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.
То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он «монтирует» реальность из отдельных «кадров». К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на 50–100 миллисекунд. А чтобы вовремя среагировать, нам нужно знать, что случится еще через 100–200 миллисекунд. Нервам и мышцам тоже требуется время, чтобы поймать ребенка. Поэтому на таком примере мы можем наблюдать сразу два эффекта: как мозг стремится забежать вперед и как появляется иллюзия длительности.
Как работает дежавю?
Нашу память мозг тоже то и дело стремится обвести вокруг пальца. Вот, например, вам навстречу идет подозрительно знакомый человек, и вы уже готовы с ним поздороваться, но, приблизившись, понимаете, что обознались. На деле в этот момент мозг опознал в незнакомце черты вашего друга. Но когда мозг извлекает информацию из памяти, он в то же время ее перезаписывает. Поэтому каждый новый раз вы вместо неповторимого оригинала получаете пиратскую копию.
Кроме того, иногда впечатления со временем смешиваются с чужими рассказами. Ученые даже подсчитали, что примерно 40% наших воспоминаний о детстве — ложные. А иногда разные воспоминания могут случайно наложиться друг на друга. Из-за этого происходят совсем не смешные случаи, когда свидетели как бы «опознают» невиновных, и более забавные эффекты вроде дежавю. Кстати, больше остальных дежавю могут испытывать на себе заядлые путешественники.
— Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание, — говорит специалист по автобиографической памяти Анна Горбунова. — Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее.
Почему бывают провалы в памяти после вечеринки?
— Если говорить языком определений, алкогольный палимпсест (специфическое нарушение памяти, характерное для алкоголизма. — Прим. ред.) — частный случай антероградной амнезии токсического генеза, — заявляет врач-токсиколог Алексей Водовозов. — Другое, менее научное название — «лоскутная память»: здесь помню, здесь рыбу заворачивали, а вот здесь уже не помню. Признак очень плохой, скорее всего, свидетельствующий о формировании зависимости от этанола.
Причина не ясна до сих пор, но всё достаточно логично, учитывая, что этанол — нейротоксин. Он может поражать любые отделы головного мозга, включая гиппокамп, который отвечает в основном за обработку и хранение воспоминаний. При хроническом злоупотреблении алкогольные палимпсесты постепенно трансформируются в полноценную алкогольную амнезию, когда выпадают не единичные события, а большие отрезки из жизни: дни, недели, а в тяжелых случаях и месяцы.
— Причем иногда на месте пробелов формируются ложные воспоминания (конфабуляции), что свидетельствует о необратимом токсическом поражении мозга, — говорит Алексей Водовозов.
Важно уточнить: палимпсесты относятся не к периодам выраженного опьянения, когда человек находился в полубессознательном состоянии, а к тем, когда он сохранял способность говорить, ходить и что-то там делать.
Откуда берется усталость?
Когда марафонец в конце дистанции падает без сил, кажется, что он исчерпал все ресурсы и на восстановление ему понадобится не один день. Может быть, даже придется взять отгул на работе. Но на самом деле, даже когда мы чувствуем, что истощены, а наши физические возможности выжаты, это нам только кажется. На деле в крови остается еще достаточно глюкозы и жирных кислот, а в мышцах — энергии. Вот только мозг, когда ему надоедает бороться с вашим желанием выложиться на полную, включает чувство усталости. Так что марафонец отдышится пять минут и отправится дальше по своим делам, а неподготовленный человек подтянется на турнике пять раз и пойдет отдыхать.
Если вам интересно, как работает наша голова — в этом обзоре еще 5 ситуаций, когда мозг управляет человеком (почему, например, когда себя щекочешь — не смешно).
Думать — полезно
Вы наверняка догадывались, что умственная деятельность способствует активному долголетию. Эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова объясняет, качество жизни напрямую зависит от работы головного мозга, а если быть точнее, от нейронов. Они дают импульс всем процессам, происходящим в организме, нашим эмоциям и действиям. Доказано, что умеренная физическая нагрузка, обучение, занятие любимым делом являются эффективной тренировкой мозга. Она способствует образованию новых нейронных связей, укрепляет память и внимание. Недавние исследования показали, что омолаживающее действие на нейроны оказывают и терпены. Биологические вещества очищают клетки и являются средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
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