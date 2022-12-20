22.12.2022 — сакральная дата? Изучаем, что красивое сочетание цифр принесет разным знакам зодиака

Для Тельцов эта дата может стать решающей в улаживании последних деталей. Однако избегайте обсуждений дел с теми, кто может помешать или запутать их.



Близнецы будут принимать приглашения и общаться с теми, кто их вдохновляет, это прекрасное время для прогулок и посиделок.



Раки ухватятся за удачную возможность и не упустят ее, но учтите — вам придется работать не только по своему обычному графику.

У Львов будет творческое и игривое настроение, поэтому вам будет трудно придерживаться плана. Главное — не перестараться. Выделите немного времени для себя любимого.