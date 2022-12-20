22.12.2022 — сакральная дата? Изучаем, что красивое сочетание цифр принесет разным знакам зодиака

Кто-то верит в особенную комбинацию чисел и удачу, которая будет сопутствовать именно в этот день. Многие пары хотят расписаться в красивую дату, чтобы семейная жизнь сложилась наилучшим образом. Если вы не из числа таких женихов и невест — наши коллеги из Wday.ru рассказали, что ждет всех нас в сакральную дату 22.12.2022.
По мнению биоэнерготерапевта Миреллы Гасановой, последняя особенная дата 2022 года хороша для подведения итогов и самоанализа. Какие события и перемены в 2022 году были для вас успешными, а что так и не сбылось? Задайте себе эти вопросы и постарайтесь ответить на них честно.
Прогноз для знаков Зодиака на 22.12.2022
Овнов этот день может поставить в тупик и побудить задуматься о последствиях. Если вы чувствуете себя хорошо, то действия в ближайшие дни могут привести к следующему этапу роста. Если вы хотите внести некоторые изменения, то сейчас самое время действовать.
Для Тельцов эта дата может стать решающей в улаживании последних деталей. Однако избегайте обсуждений дел с теми, кто может помешать или запутать их.
Близнецы будут принимать приглашения и общаться с теми, кто их вдохновляет, это прекрасное время для прогулок и посиделок.
Раки ухватятся за удачную возможность и не упустят ее, но учтите — вам придется работать не только по своему обычному графику.
У Львов будет творческое и игривое настроение, поэтому вам будет трудно придерживаться плана. Главное — не перестараться. Выделите немного времени для себя любимого.
А от Дев ускользает что-то желанное и вожделенное. Эксперт советует отстраниться от результата, пока вам не станет всё равно, получите вы его или нет. Это не только будет менее утомительно, но и может произойти без ваших усилий.
Весам нужна пауза, чтобы всё обдумать и понять перспективу, особенно если намечаются новые сделки или вы стремитесь к заключению соглашения. Четко определите, чего вы надеетесь достичь, и у вас всё получится.
Скорпионы тоже думают, стоит ли им болтать направо и налево о волнующей их ситуации. Найдется много причин держать язык за зубами. Это может касаться вопросов, которые делают вас очень уязвимыми и в которых вам, возможно, неловко признаться.
Стрельцам лучше сдержать свой пыл. На горизонте непростая ситуация, которая может привести к тому, что вы будете расстроены.
Козероги выбирают — сделать шаг в неизвестность и принять вызов или отсидеться в засаде. Изучите новые возможности и примите меры в отношении интересующих вас планов. Отказ от того, что вас больше не устраивает, также является важной частью этого процесса.
Водолеи хотят признания и понимания, но борются с желанием промолчать, пока не убедятся, что всё идет своим чередом. И всё же может быть полезно рассказать больше о ключевом вопросе и получить поддержку, которой вы так заслуживаете.
Рыбы очень настойчивы. Несмотря на свою репутацию мечтателя, вы можете потратить много сил на то, чтобы добиться желаемого. Но посмотрите по сторонам — вокруг вас есть люди, которые обладают ценной информацией.
Какие украшения принесут удачу в 2023 году?
Конечно, разные предсказания и поверья далеко не всегда сбываются. Поэтому не будем сильно серьезно относиться к этим советам. Но все-таки одним глазком подсмотрим, какие кольцо и серьги лучше надеть за новогодним столом, а какие придержать до 2024 года. Вы же уже задумываетесь, в чем будет блистать в главную ночь года?
— С особой осторожностью надевайте серебро на правую руку. Кстати, правило касается не только Нового года: именно правая рука считается первой, властной, управляющей, — говорит психолог и астролог Оксана Полещук.
Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.
Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.
Какие украшения выбрать каждому знаку зодиака — читайте в нашем подробном обзоре.
Какие цвета и ткани порадуют Кролика: мнение астролога
Считается, что это животное отвечает за эмоции, духовность и таинственность. В чем же встретить этот год, чтобы привлечь удачу? Какие цвета, ткани и драгоценные камни порадуют Кролика? Где лучше устроить праздник: дома в тихом кругу или в шумном ресторане с друзьями? Редакция 72.RU спросила об этом астролога и нумеролога.
Астролог Ирина Крылова считает, что год Кролика должен принести спокойствие, чуткость, доброту и терпеливость. Новогоднюю ночь стоит провести именно с таким настроением! А вот легкомыслие, упрямство и скрытность могут сыграть с вами злую шутку. А в какие цвета лучше наряжаться?
— Красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов! Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок. А темно-коричневый, темно-желтый и белый отвернут фортуну от вас, — советует астролог.
— Елку хорошо наряжать с использованием вышеперечисленных цветов, но лучше отдать предпочтение красным и серебряным шарам. Хорошим атрибутом для елки являются шишки, а лучше — которые вы соберете сами, можно с детьми, так вы сможете зарядить свою семью на предпраздничное настроение, — добавляет нумеролог Ксения Ермакова.
Если вы любите полудрагоценные камни, то в 2023 году стоит обратить внимание на аметист, горный хрусталь, лазурит и тигровый глаз. Они помогут активизировать энергию Кролика.
— Те, кто хочет гармонии в отношениях или же найти партнера по жизни, могут выбрать себе украшение с аметистом. Этот камень хорошо раскрывает сферу любви, — отмечает нумеролог.
Кролик — зверь осторожный. Поэтому встречать Новый год стоит в уютной семейной обстановке. Приветствуются тематические домашние вечеринки! А вот пышное торжество лучше отложить.
Недавно мы приготовили инструкцию, как определить цвета и оттенки, которые вас портят. Например, типу внешности «весна» не подходят темные контрастные цвета с холодным подтоном — черный, яркий синий (электрик), глубокий фиолетовый, алый, пурпурный — лицо будет выглядеть болезненным.
Кстати, не забывайте о новогоднем маникюре. Все, кто делает эту процедуру в салоне красоты, знают: новогоднюю запись лучше запланировать еще в конце ноября, иначе потом не протолкнешься в очередь из желающих сделать ноготочки. Но когда попадаешь в заветное кресло, возникает ступор, что делать — блестки, красный или, может, снежинки нарисовать? Мы собрали лучшие и оригинальные маникюры для новогодней ночи.
Что еще почитать
- 20 лучших идей маникюра на короткие ногти — покажите эти фото своему мастеру;
- дешево и не сердито: 10 неожиданных средств из аптеки, которые заменят салонные процедуры (а вы знали про розовую воду?);
- эксперимент: наша читательница 31 день приседала по 100 раз в день — как изменилось ее тело (фото до и после).