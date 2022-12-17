«Не хочу вернуться в то тело»: как выглядит девушка, похудевшая на 200 кило (фото до и после)

Год назад Кристину Кашнякову из Анжеро-Судженска называли самой тяжелой женщиной России. Еще в подростковом возрасте она начала стремительно поправляться. К 15 годам Кристина весила около 180 кило, а к неполным тридцати ее вес превышал уже 260 килограммов. Из-за избыточного веса у Кристины начались проблемы со здоровьем, у нее диагностировали диабет, она не могла вести привычный образ жизни.
— У нее уже наблюдается увеличение печени — отклонение выше нормы. У пациентки густая кровь, сердце не успевает прокачивать объем крови на всю массу тела. Миокард утолщен, если не оперировать, то она не проживет больше 35 лет, — говорил врач-хирург Александр Пантюшин.
Кроме того, начались разлады в семье, и в конце концов от Кристины ушел муж, заявив, что просто не может прокормить девушку. Сочувствие к ней испытывала даже новая возлюбленная экс-супруга. После этого Кристина решила всерьез взяться за себя.
— Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда, — рассказала девушка в эфире программы «Малахов» канала «Россия 1». Она принесла в студию свое старое платье и показала его зрителями со словами «Вот в этом платье та женщина была».
Заняться собой девушка решила год назад. За это время, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, ей удалось сбросить почти 200 килограммов. Вместе с ушедшим весом жизнь Кристины повернула в лучшую сторону. Сейчас она переехала в другой город, завела новые отношения и говорит, что чувствует себя счастливой.
— Я кушаю шоколадки, но не часто это делаю. Не хочу в это тело вернуться назад, — рассказала Кристина о своей диете.
Прогрессу Кристины восхитилась даже ее бывший спортивный тренер — Мария Миронова. Год назад в эфире программы «Малахов» она рассказывала о том, как сложно было работать с Кристиной, и едва сдерживала слезы, потому что не могла получить даже простой благодарности от девушки.
— Кристина, я горжусь тобой, девочка моя. Мы столько всего с тобой прошли — это было развитие и тебя как подопечной и меня как коуча, — эмоционально высказалась Мария Миронова. — Я простила тебя за тот конфликт и хочу у тебя также попросить прощения, потому что я не имела права поднимать голос. Это было непрофессионально. Но мы, тренеры, тоже люди, особенно когда работаем с вами, большими взрослыми детьми. Я рада, что ты не сдалась, не сдаешься и не будешь сдаваться, потому что ты пример не только для всей России, но и для всего мира!
Еще одного героя программы — Леонида Матюха из Ростовской области — из-за веса называли «Человек-гора». Мужчина ел всё больше и больше и наел 300 килограммов. В конце дошло до того, что Леонид просто не мог передвигаться самостоятельно.
Пообещав себе, что за год он значительно похудеет, Леонид добился веса в 135 килограммов.
— Ощущаю себя прекрасно! Перестал есть сладкое. Супы в основном ем. Гуляю много в саду, на базар, в аптеку — везде хожу. Раньше мог только по комнате ходить и в душ, — рассказал мужчина.
Еще больше историй и похудении
Раньше мы уже не раз разговаривали с разными людьми о том, как им удалось сбросить десятки килограммов. Если вы пропустили эти истории, делимся ими прямо сейчас:
- вот рассказ о том, как мать 10 детей из Новосибирска похудела на 54 кг, и еще 2 истории невероятного преображения;
- вот многодетная мама похудела на 61 кг, увидев себя на случайном фото, — посмотрите, какой она стала;
- многодетная мама Татьяна Клочкова после рождения 11 детей поправилась настолько сильно, что теперь с трудом передвигается самостоятельно. Она никогда не считала свою полноту проблемой и, как многие женщины, не увлекалась диетами. Правда, передвигаться ей помогают сын и дочь;
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