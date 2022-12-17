СЕЙЧАС -21°С
Пробки 2/10
usd 64.61
eur 68.78
Тема дняОпасный мост, где заживо сварился новосибирец
Все новости
Все новости
Обзор

«Не хочу вернуться в то тело»: как выглядит девушка, похудевшая на 200 кило (фото до и после)

Еще год назад она весила 260 килограммов

3 144

Из-за лишнего веса у Кристины начались проблемы со здоровьем и в личной жизни

Поделиться

Год назад Кристину Кашнякову из Анжеро-Судженска называли самой тяжелой женщиной России. Еще в подростковом возрасте она начала стремительно поправляться. К 15 годам Кристина весила около 180 кило, а к неполным тридцати ее вес превышал уже 260 килограммов. Из-за избыточного веса у Кристины начались проблемы со здоровьем, у нее диагностировали диабет, она не могла вести привычный образ жизни.

— У нее уже наблюдается увеличение печени — отклонение выше нормы. У пациентки густая кровь, сердце не успевает прокачивать объем крови на всю массу тела. Миокард утолщен, если не оперировать, то она не проживет больше 35 лет, — говорил врач-хирург Александр Пантюшин.

Кроме того, начались разлады в семье, и в конце концов от Кристины ушел муж, заявив, что просто не может прокормить девушку. Сочувствие к ней испытывала даже новая возлюбленная экс-супруга. После этого Кристина решила всерьез взяться за себя.

Такой Кристина появилась в студии «Малахова» в 2021 году

Такой Кристина появилась в студии «Малахова» в 2021 году

Поделиться

— Я исключила булочки, хлеб, сало, села на каши, купила себе велосипед. Я живу на шестом этаже и хожу туда-сюда, — рассказала девушка в эфире программы «Малахов» канала «Россия 1». Она принесла в студию свое старое платье и показала его зрителями со словами «Вот в этом платье та женщина была».

Заняться собой девушка решила год назад. За это время, ограничивая себя в питании и тренируясь с фитнес-инструктором, ей удалось сбросить почти 200 килограммов. Вместе с ушедшим весом жизнь Кристины повернула в лучшую сторону. Сейчас она переехала в другой город, завела новые отношения и говорит, что чувствует себя счастливой.

— Я кушаю шоколадки, но не часто это делаю. Не хочу в это тело вернуться назад, — рассказала Кристина о своей диете.

В студию Кристина пришла в черном платье прямого кроя. Ведущий едва узнал в эффектной блондинке прежнюю толстушку.

В студию Кристина пришла в черном платье прямого кроя. Ведущий едва узнал в эффектной блондинке прежнюю толстушку.

Поделиться

Прогрессу Кристины восхитилась даже ее бывший спортивный тренер — Мария Миронова. Год назад в эфире программы «Малахов» она рассказывала о том, как сложно было работать с Кристиной, и едва сдерживала слезы, потому что не могла получить даже простой благодарности от девушки.

— Кристина, я горжусь тобой, девочка моя. Мы столько всего с тобой прошли — это было развитие и тебя как подопечной и меня как коуча, — эмоционально высказалась Мария Миронова. — Я простила тебя за тот конфликт и хочу у тебя также попросить прощения, потому что я не имела права поднимать голос. Это было непрофессионально. Но мы, тренеры, тоже люди, особенно когда работаем с вами, большими взрослыми детьми. Я рада, что ты не сдалась, не сдаешься и не будешь сдаваться, потому что ты пример не только для всей России, но и для всего мира!

Девушка планирует «еще килограммов 30 скинуть» и мечтает стать мамой

Девушка планирует «еще килограммов 30 скинуть» и мечтает стать мамой

Поделиться

Еще одного героя программы — Леонида Матюха из Ростовской области — из-за веса называли «Человек-гора». Мужчина ел всё больше и больше и наел 300 килограммов. В конце дошло до того, что Леонид просто не мог передвигаться самостоятельно.

Таким Леонид Матюх был чуть больше года назад

Таким Леонид Матюх был чуть больше года назад

Поделиться

Пообещав себе, что за год он значительно похудеет, Леонид добился веса в 135 килограммов.

А таким семья и соседи видят Леонида сейчас

А таким семья и соседи видят Леонида сейчас

Поделиться

— Ощущаю себя прекрасно! Перестал есть сладкое. Супы в основном ем. Гуляю много в саду, на базар, в аптеку — везде хожу. Раньше мог только по комнате ходить и в душ, — рассказал мужчина.

Еще больше историй и похудении

Раньше мы уже не раз разговаривали с разными людьми о том, как им удалось сбросить десятки килограммов. Если вы пропустили эти истории, делимся ими прямо сейчас:

  • многодетная мама Татьяна Клочкова после рождения 11 детей поправилась настолько сильно, что теперь с трудом передвигается самостоятельно. Она никогда не считала свою полноту проблемой и, как многие женщины, не увлекалась диетами. Правда, передвигаться ей помогают сын и дочь;

По теме

ДиетаДиетологЛишний весПохудевшиеПохуделПохуделаПохуделиПохудение
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter