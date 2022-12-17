Дед Мороз-аквалангист покормил рыб под водой — 10 ярких фото из глубин

Новосибирск продолжает готовиться к Новому году. В Первомайском сквере уже зажглись гирлянды, висящими гирляндами украсили и улицу Ленина. Правда, не всем жителям города понравились опоры столбов на новогодней улице. Некоторым они напомнили гробы. Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы.