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Дед Мороз-аквалангист покормил рыб под водой — 10 ярких фото из глубин

Смелый дедушка не испугался даже акул

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Дед Мороз опустился под воду и накормил обитателей океанариума

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В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» прошел первый заплыв Деда Мороза-аквалангиста этой зимой. Он опустился в аквариум, покормил акул и пообщался с гостями - смотрим, как это было.

— Все новогодние праздники у нас будет опускаться Дед Мороз и кормить акул, радовать гостей и наших морских обитателей, нести всем новогоднее настроение. Каждый год мы стараемся что-то такое делать: постепенно совершенствуем костюм, добавляем подарки, — рассказал представитель центра «Дельфиния» Антон Нагорняк.

По словам представителей океанариума, костюм и его элементы безопасны для подводной фауны

По словам представителей океанариума, костюм и его элементы безопасны для подводной фауны

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Акцию проводят уже 6 лет

Акцию проводят уже 6 лет

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Представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк, рассказал, что гости океанариума ждут акцию каждый год

Представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк, рассказал, что гости океанариума ждут акцию каждый год

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Посетили весело махали подводному Деду Морозу

Посетили весело махали подводному Деду Морозу

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Он отвечал им взаимностью

Он отвечал им взаимностью

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Рыбы тоже совсем не пугались необычного гостя

Рыбы тоже совсем не пугались необычного гостя

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Под водой поставили ещё и манекен Санта Клауса

Под водой поставили ещё и манекен Санта Клауса

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Такое представление будет проходить в океанариуме все праздники

Такое представление будет проходить в океанариуме все праздники

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А посмотреть, как погружение прошло в 2021 году, <a href="https://ngs.ru/text/entertainment/2021/12/22/70333052/" class="_" target="_blank">можно здесь</a>

А посмотреть, как погружение прошло в 2021 году, можно здесь

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Новосибирск продолжает готовиться к Новому году. В Первомайском сквере уже зажглись гирлянды, висящими гирляндами украсили и улицу Ленина. Правда, не всем жителям города понравились опоры столбов на новогодней улице. Некоторым они напомнили гробы. Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы.

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