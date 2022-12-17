Дед Мороз-аквалангист покормил рыб под водой — 10 ярких фото из глубин

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» прошел первый заплыв Деда Мороза-аквалангиста этой зимой. Он опустился в аквариум, покормил акул и пообщался с гостями - смотрим, как это было.
— Все новогодние праздники у нас будет опускаться Дед Мороз и кормить акул, радовать гостей и наших морских обитателей, нести всем новогоднее настроение. Каждый год мы стараемся что-то такое делать: постепенно совершенствуем костюм, добавляем подарки, — рассказал представитель центра «Дельфиния» Антон Нагорняк.
Новосибирск продолжает готовиться к Новому году. В Первомайском сквере уже зажглись гирлянды, висящими гирляндами украсили и улицу Ленина. Правда, не всем жителям города понравились опоры столбов на новогодней улице. Некоторым они напомнили гробы. Мы решили выйти на улицу и спросить у прохожих, что они думают про праздничное оформление улицы.