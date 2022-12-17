Похудевшая и цветущая: Кабаева появилась на открытии Академии гимнастики — СМИ отметили, что она сильно изменилась

Экс-гимнастка, а ныне общественный и политический деятель Алина Кабаева побывала в Сочи на открытии Академии художественной гимнастики, которую назвали в ее честь. Наши коллеги из «Стархита» посмотрели на то, как сейчас выглядит бывшая спортсменка — в СМИ отметили, что она сильно изменилась.
Кабаева дала старт соревнованиям турнира «Небесная грация», который принял 18 спортсменок из 14 стран мира. Вместе с ней академию открывал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
— У сборной команды всегда был зал, а у регионов — не было. Сейчас академия станет домом для региональных команд и клубов, ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт дети приходят за своими кумирами. Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное — возможно, — высказалась на открытии Кабаева.
Присутствующие на открытии отметили, что Кабаева сильно изменилась, заметно похудела и прекрасно выглядит. Для церемонии чемпионка выбрала черный брючный костюм, который отлично подчеркнул ее стройность и грацию.
На открытии Кабаева в неформальной обстановке встретилась со своим экс-тренером Ириной Винер. Две легенды художественной гимнастики обсудили будущие соревнования.
Как выглядит жена патриотического певца SHAMAN
Простым людям часто интересно, какие процедуры для лица делают звезды, чтобы выглядеть свежо и молодо. Жена певца SHAMAN Елена Мартынова хоть и не раскрывает свои секреты красоты, но безбоязненно позирует перед камерами без фотошопа.
Внимание к певцу Ярославу Дронову, известному российской публике под псевдонимом SHAMAN, последние месяцы приковано очень сильно. Публика скупает билеты на его концерты, активно обсуждает личную жизнь артиста. С 2017 года SHAMAN живет в браке с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Между супругами
В распоряжении наших коллег оказались кадры с ноябрьской фотосессии, сделанной к первому свадебному юбилею пары. Стоит отметить, что Елена прекрасно выглядит без ретуши и фильтров.
В чем заключается секрет привлекательности
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