Похудевшая и цветущая: Кабаева появилась на открытии Академии гимнастики — СМИ отметили, что она сильно изменилась

— У сборной команды всегда был зал, а у регионов — не было. Сейчас академия станет домом для региональных команд и клубов, ведь спорта высших достижений не бывает без массового спорта, а в массовый спорт дети приходят за своими кумирами. Когда я занималась гимнастикой и была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное — возможно, — высказалась на открытии Кабаева.

