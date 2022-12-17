Снега нет, еда дорогая. Как бюджетно отдохнуть в Шерегеше и стоит ли это делать — мнение туристки

Кемеровчанка Ольга Нежельцева с нетерпением ждала нового горнолыжного сезона в Шерегеше и при первой возможности в компании друзей отправилась туда. На сноуборд она встала недавно, около трех лет назад, и пока имеет мало опыта, но уже готова поделиться своими впечатлениями от «туристического Клондайка» Кузбасса, который притягивает к себе жителей не только России, но и других стран. О плюсах и минусах отдыха на горе Зеленая она рассказала для читателей НГС в своей колонке.
В предыдущие два года мы старались выехать рано — около 5 утра. К 11 часам были уже на горе, уставшие после дороги шли на подъемники, до
Место проживания
Когда еще первый раз собирались в Геш, решали, где будем жить. В гостиницах всё занято и довольно дорого, нашли хороший вариант в коттедже в самом поселке через сайты с объявлениями. Выбирали, ориентируясь на фотографии и отзывы. В итоге уже в третий раз останавливались в коттедже почти на 100 квадратных метров. За четверо суток проживания мы на пятерых отдали
В доме два этажа, в каждой комнате на двоих человек — по телевизору с 100 с лишним каналами, Wi-Fi, зал совмещен с кухней-столовой, душ, два туалета. Постельное белье чистое, полотенца постоянно свежие. Из развлечений — настольные игры, какие-то брали с собой, но там тоже были. Курить в доме нельзя, даже кальян под запретом.
Думаем, возможно, что в следующем году снимем гостиницу у подножия горы, но пока смотрим на цену в 15 тысяч в сутки и размышляем.
Еда
В первый день мы на гору не поехали, прокатились по магазинам, погуляли, купили мяса и пожарили на мангале во дворе коттеджа. Питались мы в основном в доме: подруга варила нам супчики, салаты строгали, яичницу обычную с сосисками делали. Обычная домашняя еда.
На горе всё очень дорого. В секторе Е один стаканчик глинтвейна, маленький, на три глотка буквально — 400 рублей. А бургеры —
В самом Шерегеше дешевле. Покупали там вполне сносный хот-дог — 190 рублей. Он, конечно, не прям классный, но съедобный.
Горные забавы
Всё снаряжение мы арендовали в Кемерове за 2000 рублей на пять суток. Сюда входит сам борд, крепление и ботинки. Но больше так делать не будем. Не знаю, как так вышло, но на горе поняла, что обувь мне маленькая, поменять, естественно, уже никак. И в итоге я посчитала, что за всё время в Шерегеше каталась около 5 часов. Проще было, но не дешевле, взять на склоне горы. Там прокат стоит в среднем около 700 рублей, в поселке можно найти за 500 рублей. Но можно всё поменять и никуда таскать ничего не надо.
Подъемник стоит 280 рублей. Можно было воспользоваться региональным кешбэком, я попыталась, но сайт зависал, не открывалось ничего, поэтому не вышло зарегистрироваться. Да и там скидка всего 10%, то есть подъемник стоил бы 252 рубля. Не особо большая выгода.
Снега на горе нет, поэтому кататься было не очень весело, хотя трассы работают все. Андрей, мой муж, дольше ждал меня, чем сам катался, потому что у меня как начинающей не получалось нормально съезжать. Можно было поучиться у инструкторов, пятидневный курс стоит около 35 тысяч с трансфером, проживанием и питанием.
Опять же из-за нехватки снега мы не попали на гору Утуя. На горе есть экскурсии на снегоходах: 2 тысячи с человека за час. Нам водитель сказал, что максимум до креста может доехать (гора Курган. — Прим. ред.). Народу по дороге туда и на самой горе, по ощущениям, больше, чем в поселке. Кто-то пешком идет, кто-то, как мы, — на снегоходах. Заехали на «Верблюды», там пофотографировались и обратно вернулись. Спустились с горы на сноубордах, и всё, уже стемнело.
Общие расходы и впечатления
На двоих с мужем у нас вышло на всё про всё 25 тысяч рублей. Сюда входит бензин
Не считая того, что покататься толком не вышло из-за малого количества снега, в целом отдохнули мы хорошо. Что понравилось, так это отзывчивость людей. Пока я сидела и думала, как спускаться, ко мне несколько раз подъезжали и спрашивали, всё ли у меня в порядке и нужна ли помощь.
Других мест у нас в регионе всё равно нет. На Люскусе делать нечего, гора там — одно название. Если я туда пешком поднимаюсь, то какая это вершина? На Танае тоже не особо высоко и природа не такая красивая. Сейчас планируем в конце января поехать, надеюсь, что к тому времени уже и пухляк будет, и трассы снегом засыплет.