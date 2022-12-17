Снега нет, еда дорогая. Как бюджетно отдохнуть в Шерегеше и стоит ли это делать — мнение туристки

В предыдущие два года мы старались выехать рано — около 5 утра. К 11 часам были уже на горе, уставшие после дороги шли на подъемники, до 15–17 часов кувыркались там в снегу, потом заселялись в коттедж. В этом году решили так не делать.



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