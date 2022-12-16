Ночной сериал в «Победе», Щелкунчик в стиле стимпанк и большой маркет с подарками — афиша событий на выходные

Новосибирский театр кукол представил необычную версию повести Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». История самого фантасмагоричного сочельника в мировой литературе на сцене станет сказкой-нуар в стиле классического стимпанка с щепоткой рококо. Кожа и кружево, корсеты и гриндерсы, сложные драпировки, медь, сталь и бронза, шестерёнки и загадочные механизмы, сверкающие кабошоны и болты-заклепки, белое и коричневое — все это органично сольется с причудливой вселенной снов, иллюзий и полуяви. Будьте готовы к тому, что сказка очень сильно на современный лад. На ближайшие показы аншлаг, на январские еще есть билеты.

