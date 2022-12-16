Ночной сериал в «Победе», Щелкунчик в стиле стимпанк и большой маркет с подарками — афиша событий на выходные

Если вам совершенно не до развлечений, то вы, как и большинство новосибирцев, попали в ловушку предновогодней суеты. Внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова предлагает чёткий план: закупайтесь новогодними подарками на маркетах, а затем отправляйтесь смотреть сериал в кино, любоваться гравюрами эпохи Возрождения или смотреть спектакль о Щелкунчике в стиле стимпанк.
В главном здании Краеведческого музея открылся новый выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Что это значит? Что план на выходные появился у всех, у кого ностальгия по Эпохе Возрождения, когда слово «искусство» значило «красота, возвышенность, утончённость».
Выставка представляет три серии работ Рафаэля Санти — более 90 гравюр и литографий с его рисунков, фресок и мозаик, выполненных современниками мастерами и выдающимися художниками XVI–XIX веков. Рафаэль Санти — один из трех титанов Возрождения наряду с Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти, официальный художник папского двора, главный архитектор Собора Святого Петра и первый археолог античного Рима.
Красный проспект, 23.
Цена билета: от 150 рублей в кассе музея или онлайн, действует «Пушкинская карта».
Возрастное ограничение: 0+
Новосибирский театр кукол представил необычную версию повести Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». История самого фантасмагоричного сочельника в мировой литературе на сцене станет сказкой-нуар в стиле классического стимпанка с щепоткой рококо. Кожа и кружево, корсеты и гриндерсы, сложные драпировки, медь, сталь и бронза, шестерёнки и загадочные механизмы, сверкающие кабошоны и болты-заклепки, белое и коричневое — все это органично сольется с причудливой вселенной снов, иллюзий и полуяви. Будьте готовы к тому, что сказка очень сильно на современный лад. На ближайшие показы аншлаг, на январские еще есть билеты.
Ленина, 22.
Цена билета: от 200 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
В «Победе» 17 декабря в 19:00 пройдёт эксклюзивный показ третьего и финального сезона легендарного сериала «Королевство» Ларса Фон Триера. 28 лет назад стартовал первый сезон, а продолжение картины вышло всего через три года. Однако сиквел двух лент из 90-х фон Триер смог снять только спустя 25 лет. Зрители вернутся к истории двадцатилетней давности, чтобы увидеть язвительное, смешное, жуткое и завораживающее шоу об одном датском госпитале. Премьера прошла осенью на Венецианском фестивале, а уже в субботу мы посмотрим сериал на большом экране. Настраивайтесь на пять часов с двумя антрактами.
Ленина, 7.
Цена билета: 600 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
В Институте археологии и этнографии продолжаются рассказы о зимних праздниках народов Сибири. В субботу в 14 часов начнётся лекция «Святочные традиции восточных славян и коми в Западной Сибири». Святки — двенадцать дней «от звезды до воды», то есть от появления первой звезды в канун Рождества до освящения воды в Крещенской купели. Сибирские традиции проведения этих дней имели у разных народов свои особенности. На лекции расскажут о святочных гаданиях, маскарадах и народных верованиях, бытовавших в дохристианские времена. После лекции — концерт рождественских колядок от этноклуба НГУ «Семёнов день».
Кутателадзе, 7/3.
Цена билета: 200 рублей, пенсионерам и школьникам — 100 рублей.
Возрастное ограничение: 14+
Познакомиться с творчеством более ста керамистов со всей страны и зарубежья можно в Художественном музее на ежегодном Фестивале керамики. На фестивале мастера продемонстрируют все возможности керамики — а их немало — и разнообразие стилей и традиций. Будет детский и взрослый разряд: юные мастера создавали работы на тему «Рождественская сказка» и «Стихи С. Я. Маршака к 135-летию со дня рождения». Мастера постарше работали над темой «Традиционная посуда регионов России».
Свердлова, 10
Цена билета: от 180 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Спасение для всех, кто еще не покупал подарки родным и близким, — новогодние ярмарки и маркеты. В середине декабря очень удачно организовались сразу две площадки, на которых можно купить сувениры от локальных брендов и просто хорошо провести время. С 15 по 17 декабря в ТЦ «Калейдоскоп» пройдёт самый большой маркет Сибири Shopping Weekend: все три дня с 12 до 19 можно покупать подарки на любой вкус — от шапок и свитеров до керамики, детских товаров и продуктовых боксов. 18 декабря в фойе театра «13 трамвай» на Новогодней Ярмарке можно будет как следует зарядиться новогодним настроением: помимо новогодних товаров будут мастер-классы, выступления артистов театра, лотерея с розыгрышем билетов на спектакли театра.
Даже в новогодней суете попробуйте найти возможность посмотреть вокруг и полюбоваться украшенным к празднику городом.