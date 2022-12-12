Дедов Морозов и фотографов пустят на детские утренники и елки в Новосибирске, но на определенных условиях

В этом году на утренниках в детских садах и елках в школах смогут выступать приглашенные артисты, работать фотографы и видеографы. При этом, как объяснили в Департаменте образования мэрии Новосибирска, они должны выполнить несколько условий.
— Фотографы и иные привлеченные лица должны быть привиты, иметь справку об отсутствии судимости и медицинскую книжку с отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра не старше одного года, соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима образовательного учреждения, — ответили на запрос редакции НГС в Департаменте образования мэрии Новосибирска.
Родителей тоже будут пускать на детские праздники, но при соблюдении санитарных мер.