Все в Зюзю! Народный путеводитель по самым смешным городам и селам России

Например, если вы соберетесь отдохнуть в Курганской области, можете за считаные дни побывать в Секисово, Твердыше, Пивкино и Заманилках. А чего стоит поселок Горелый Михаль, в котором живет полтора десятка человек!



Приехав в Иркутскую область, можно побывать в самой настоящей Зиме, очутиться в Задах, познакомиться с Большими Котами и передать привет Маме.



Немного угрожающе звучат названия населенных пунктов Псковской области: Недомерки, Кривошляпы, Сатанино и Лютые Болоты.



Челябинская область — клондайк «европейских» поселков. Всего за несколько дней вы побываете в Париже, Берлине, Варне, Лейпциге и Фершампенуазе. Все они расположены в южных районах области — Варненском, Троицком и Нагайбакском. Появилось всё это великолепие благодаря южноуральскому казачеству. В XIX веке укрепленную пограничную линию перенесли с верхнего течения Урала в глубь киргиз-кайсацких степей. За короткий срок в этом районе основали более 30 военных постов-поселений. Сначала многие из них обозначались порядковым номером. В 1843 году при оренбургском генерал-губернаторе Владимире Обручеве вышло «положение», которое предписывало всем новым казачьим поселениям присвоить названия в память о событиях из военной истории страны, военных сражениях, в которых оренбургское казачество принимало активное участие. Так на карте Южного Урала появился своеобразный мемориал воинской славы, «тезки» не только городов и сёл центра России, но и зарубежья.

