В общежитии НГТУ с айтишниками взломали систему оповещения — теперь по выходным там включают песни из ТikTok

В общежитии Новосибирского государственного технического университета на Блюхера, 32/1, в субботу, 26 ноября, взломали систему оповещения и включили музыку.
Как рассказал студент НГТУ, пожелавший остаться анонимным, такое происходит каждые выходные.
По словам собеседника НГС, в этом общежитии в основном живут студенты IT-направления. Музыка играет всегда разная.
— Бывает, приветы передают самым общительным в беседе общежития. Бывает, что делают как бы радио: «Самое лучшее радио НГТУ». Иногда оттуда прямым текстом говорят: «Пишите в беседе общаги, что включить», — описал студент.
В университете взлом подтвердили.
— В общежитии № 6 НГТУ НЭТИ (ул. Блюхера, 32/1) действительно была взломана система оповещения, через которую транслировалась музыка. Сейчас автор взлома устанавливается, для этого служба безопасности вуза прилагает все необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе университета.
Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал в прямом эфире НГС о том, что сервис «Электронная школа» в регионе защитили от хакерских атак.