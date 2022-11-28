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В общежитии НГТУ с айтишниками взломали систему оповещения — теперь по выходным там включают песни из ТikTok

Студенты сделали «самое лучшее радио»

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Музыка играет в общежитии № 6

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В общежитии Новосибирского государственного технического университета на Блюхера, 32/1, в субботу, 26 ноября, взломали систему оповещения и включили музыку.

Как рассказал студент НГТУ, пожелавший остаться анонимным, такое происходит каждые выходные.

По словам собеседника НГС, в этом общежитии в основном живут студенты IT-направления. Музыка играет всегда разная.

— Бывает, приветы передают самым общительным в беседе общежития. Бывает, что делают как бы радио: «Самое лучшее радио НГТУ». Иногда оттуда прямым текстом говорят: «Пишите в беседе общаги, что включить», — описал студент.

В университете взлом подтвердили.

— В общежитии № 6 НГТУ НЭТИ (ул. Блюхера, 32/1) действительно была взломана система оповещения, через которую транслировалась музыка. Сейчас автор взлома устанавливается, для этого служба безопасности вуза прилагает все необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе университета.

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь рассказал в прямом эфире НГС о том, что сервис «Электронная школа» в регионе защитили от хакерских атак.

ВзломМузыкаОбщежитие
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