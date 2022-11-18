Известный в мире новосибирский модельер, модное кино Якутии и мистические танцы — афиша событий на выходные

За якутским кино следит весь мир: ленты якутских режиссёров побеждают на международных кинофестивалях, о них снимают телесюжеты. Поэтому тех, кто следит за отечественным кинематографом, в эти выходные ждёт яркое событие: 19 ноября в Новосибирск приезжает Степан Бурнашев, один из ведущих режиссёров Якутии, чтобы представить свой фильм «Наша зима». Сюжет прост и труден одновременно: семейная пара приходит к решению расстаться спустя десять лет совместной жизни. А ещё из фильма можно узнать многое о том, как снимают кино в Якутии, и понять, почему якутское кино стало знаменитым во всем мире.

