Известный в мире новосибирский модельер, модное кино Якутии и мистические танцы — афиша событий на выходные

В Новосибирск пришла зима, а значит, самое время для сказочных зимних историй. Сказки бывают разные — в ближайшие дни в Новосибирске пройдут события и перформансы на любой вкус. Якутский режиссёр расскажет о мировом феномене якутского кино, в театре «Старый дом» станцуют танец мистических воронов — список необычных и интересных мероприятий читайте в подборке внештатного автора НГС, создателя телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
За якутским кино следит весь мир: ленты якутских режиссёров побеждают на международных кинофестивалях, о них снимают телесюжеты. Поэтому тех, кто следит за отечественным кинематографом, в эти выходные ждёт яркое событие: 19 ноября в Новосибирск приезжает Степан Бурнашев, один из ведущих режиссёров Якутии, чтобы представить свой фильм «Наша зима». Сюжет прост и труден одновременно: семейная пара приходит к решению расстаться спустя десять лет совместной жизни. А ещё из фильма можно узнать многое о том, как снимают кино в Якутии, и понять, почему якутское кино стало знаменитым во всем мире.
Ленина, 6.
Цена билета — 450 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Прикоснуться к модной индустрии можно в центре культуры ЦК19 — здесь открылась выставка новосибирского модельера и педагога Наталии Захаровой. В 1970-х годах Наталия была ведущим модельером Новосибирского дома моды моделей, а её работы выставлялись в 16 странах мира. Сегодня Наталия Захарова — доцент кафедры «Дизайн костюма и индустрия моды» в НГУАДИ. Многие студенты Наталии Владимировны стали ведущими дизайнерами России и Европы, имеют собственные бренды и дома моды.
Свердлова, 13, ЦК19.
Цена билета: 100–150 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Вам удавалось когда-нибудь подолгу наблюдать за воронами, например, в парке? Авторов хореографического спектакля «Я ВОРОНА» посетила такая идея, и в результате родился по-настоящему мистический сюжет. 19 ноября в 19:00 на сцену театра «Старый дом» вновь возвращается предпрограмма фестиваля «ХАОС. Сезон движения»: танцевальная компания «По.В.С.Танцы» (Москва) покажет свой спектакль. Оказывается, в движениях птиц скрыта идеальная хореография, а символика вороны в разных традициях и культурах делает ворону путешественником между мирами, священными наблюдателями вселенной. Приходите на спектакль, в котором можно вспомнить в себе птицу, а в птице — себя.
Большевистская, 45.
Цена билета — от 800 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Институт археологии и этнографии СО РАН в Академгородке приглашает на кинопремьеру. 20 ноября в 12:00 состоится первый показ короткометражного фильма «Следы на камнях» об алтайских петроглифах. Фильм рассказывает о главных памятниках алтайского наскального искусства. Даже если вам не очень знакомы детали истории петроглифов, будет интересно. Показ продолжит научно-популярная лекция кандидата исторических наук Дмитрия Владимировича Черемисина. Вы узнаете, кто и зачем оставлял в древности изображения на камнях, и какое значение они имели для культур народов прошлого.
Проспект Академика Лаврентьева, 17.
Вход свободный, по предварительной записи.
Возрастное ограничение: 14+
В филармонии продолжается Белый фестиваль. На выходных концертов нет, но советую подготовиться заранее к оставшимся четырём. Прогрессив-арт-фолк-группа «Абстрактор» 23 ноября соединит современную музыку с фольклорными славянскими музыкальными инструментами. 26 ноября в спектакле «Онегин» вы увидите, как музыка фактически становится пятым действующим лицом наравне с Автором, Онегиным, Ленским и Татьяной. 27 ноября выступит заслуженный артист России, золотой лауреат Международного конкурса исполнителей им. П.И. Чайковского и один из самых востребованных пианистов мира — Борис Березовский. Закроет фестиваль LRK Trio и Филармонический камерный оркестр: на сцене соединятся русская классика и международные джазовые стандарты.
Фестиваль проходит на двух площадках филармонии: Красный проспект, 18/1; Красный проспект, 32
Цена билета — от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 12+
Все мы были детьми, а, значит, все любим сказки. Но как вам идея попасть на настоящий фестиваль современного искусства о сказочных сюжетах? «Сказки» — новый фестиваль команды ARTWEEK, который пройдёт в Центре культуры и отдыха «Победа» с 25 ноября по 12 декабря. Путешествие по миру сказок пройдёт в режиме полного погружения всех чувств: вы окажетесь буквально внутри фантастических сюжетов и станете одним из героев трех царств, созданных художниками из Сибири и Москвы: Лесному, Подводному и Подземному. Инсталляции, медиапроекты, живопись и графика — прямиком из мифов, легенд и эпосов. Все детали о «Сказках» можно найти на сайте фестиваля или его сообществе ВКонтакте.
Ленина, 7.
Возрастное ограничение: 12+
В Новосибирске начинается настоящая зима — до 20 ноября синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер — в любую погоду можно хорошо одеться и выйти на прогулку, главное, чтобы было тепло на душе.