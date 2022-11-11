Триллер с Антоном Лапенко, авангардная фотовыставка и картины новосибирских художников: афиша на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Современная новосибирская живопись, показ спектакля-победителя театральной премии «Золотая маска», авангардная фотовыставка — на грядущих выходных в городе будет много любопытного для тех, кто интересуется концептуальным искусством. Но рекомендуем не отказываться от знакомства с новыми жанрами. Внештатный автор НГС, создатель телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова собирает в еженедельной подборке те мероприятия, на которые точно стоит обратить внимание.
Если интересуетесь живописью, познакомьтесь с работами ключевых мастеров Новосибирска
Красный проспект, 23.
Цена билета: 250 рублей.
Возрастное ограничение: 0+
Вы знали, что в Новосибирске жил и творил автор психомеханического формализма? Яркие, брутальные и механизированные образы — вот что отличает работы художника Сергея Беспамятных. В Центре культуры ЦК19 открылась выставка «Сергей Беспамятных. Психомеханический формализм». Познакомьтесь с необычным направлением: более 100 живописных и графических работ самого «радикального новосибирского художника». Сергей появился на новосибирской арт-сцене в середине 1990-х. Его произведения не обнаружили никаких известных основ: художник творил, основываясь лишь на внутренней реальности — красочной и свободной.
Свердлова, 13.
Цена билета: 150 рублей.
Возрастное ограничение: 6+
Если вы любите гулять по городу и фотографировать архитектуру, но не всегда удается найти удачный ракурс, приходите на фотовыставку по итогам фотоинтенсива «Как снимать архитектуру красиво». Интенсив проходил в здании конторы Госэлектросиндиката при участии фотошколы Анны Масловой, фотоклуба «Практика», Центра креативных индустрий и новосибирского проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Кураторы выставки Алексей Школдин и организаторы интенсива выбрали 20 лучших работ участников, которые представят в экспозиции.
Каинская, 4, Центр креативных индустрий.
Вход свободный.
Недавно в мире российского театра произошло важное событие: объявили номинантов ежегодной театральной премии «Золотая маска». В список попали восемь сибирских театров. В «Победе» покажут запись спектакля-победителя прошлых лет — «Коварство и любовь», поставленного в Малом драматическом театре — Театре Европы (Санкт-Петербург). На сцене — звездный состав: Игорь Иванов, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Игорь Черневич, Сергей Курышев, Татьяна Шестакова. Смотрите историю смертельного противостояния страстной, горячей юности и сокрушительной государственной машины, которая разыгрывается в закатном полумраке практически пустого пространства.
Ленина, 7.
Цена билета: 500 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
Если соберетесь в кино, обратите внимание на психологический триллер «По-мужски» с Антоном Лапенко (16+). Это его первая большая драматическая роль в серьезном кино. Также советую посмотреть фильм-притчу «Заговор в Каире» (18+) и музыкальную мелодраму «Звезды мне укажут путь» (6+).
Фильмы идут во всех кинотеатрах.
Цена билета: от 100 рублей.
Кстати, прогулки никто не отменял — тем более пешеходных зон в городе стало больше. Движение на улице Ленина перекрыли до февраля — там будет праздничная площадка на время новогодних праздников.