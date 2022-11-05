Думают, что мы обречены отдыхать на родине? Как жадность Сочи отпугивает туристов

В Сочи нужно отдыхать только в «пяти звездах»

По традиции поговорили с туристами, спросили, как они отдыхают и что делают на курорте, когда погода нестабильная — то дождь, то солнце. Несмотря на это, в городе действительно много народу. Замечены очереди на подъемники в Красной Поляне, хотя снега там еще нет. Люди поднимаются за красивыми горными видами, но они в это время редко доступны, в горах в это время часто бывают туманы.

— Мы поднимались долго в гору, и с каждым подъемом всё больше и больше тумана. Гид только на словах нам объяснял: здесь красивый отель, здесь красивая панорама. Мы так ничего и не увидели, но как всё построено и организовано в самом Эсто-Садке, все эти горнолыжные курорты, впечатляет. Очень красиво и очень дорого, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Самары Людмила Голенева. Она считает, что на отдыхе в Сочи не стоит экономить, а брать гостиницу не меньше «четырех звезд», а лучше пятизвездочную. Поскольку только там можно получить действительно сервис на высшем уровне.