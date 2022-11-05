Думают, что мы обречены отдыхать на родине? Как жадность Сочи отпугивает туристов
Но там и не думают снижать цены, даже в это непростое время
Портал бронирования «Санатории-России.рф» составил рейтинг популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году. Лидирует, как всегда, Сочи. И именно в это время многие россияне хотят поправить свое здоровье.
Средняя стоимость отдыха в санаториях Сочи в это время составляет 11,1 тысячи рублей в сутки за двоих человек за проживание, питание и лечебные процедуры. Дороже только отдых в Алтайском крае. Там в санаториях попросят 11,4 тысячи рублей за сутки проживания.
По данным мэрии, на конец октября в Сочи отдыхали более 105 тысяч гостей, на ноябрьские праздники в городе ждут 250 тысяч туристов. В межсезонье гостей принимают 56 санаториев и пансионатов с лечением. Работают также 14 гостиничных комплексов с медицинскими центрами. С октября по июнь можно воспользоваться льготными программами оздоровления «Открытый Юг», «За здоровьем — в Сочи!», «Серебряный возраст» и «Южная здравница». Этой осенью в Сочи работает больше тысячи объектов размещения на 63 215 номеров.
В Сочи нужно отдыхать только в «пяти звездах»
По традиции поговорили с туристами, спросили, как они отдыхают и что делают на курорте, когда погода нестабильная — то дождь, то солнце. Несмотря на это, в городе действительно много народу. Замечены очереди на подъемники в Красной Поляне, хотя снега там еще нет. Люди поднимаются за красивыми горными видами, но они в это время редко доступны, в горах в это время часто бывают туманы.
— Мы поднимались долго в гору, и с каждым подъемом всё больше и больше тумана. Гид только на словах нам объяснял: здесь красивый отель, здесь красивая панорама. Мы так ничего и не увидели, но как всё построено и организовано в самом Эсто-Садке, все эти горнолыжные курорты, впечатляет. Очень красиво и очень дорого, — рассказала корреспонденту SOCHI1.RU туристка из Самары Людмила Голенева. Она считает, что на отдыхе в Сочи не стоит экономить, а брать гостиницу не меньше «четырех звезд», а лучше пятизвездочную. Поскольку только там можно получить действительно сервис на высшем уровне.
— В прошлом году мы остановились в отеле «3 звезды» и намучились. Как только мы им отдали деньги, интерес к нам был потерян. Летом отдыхали в четырехзвездочном, всё вроде было достойно, сервис хороший, сотрудник отеля нас встречал, сумки помог занести в номер, правда, во время выезда к нам потеряли всякий интерес — и мы их тащили сами. Сейчас остановились в пятизвездочном отеле по хорошей скидке в Красной Поляне, там пока не сезон, вот это действительно сервис, забываешь, что в России находишься, — говорит Людмила. В Сочи она решили приехать в межсезонье, поскольку устала от политических потрясений последнего времени, у нее три сына, очень сильно переживала, что им придут повестки. Как только объявили, что мобилизация закончена, решила просто сменить картинку и разгрузить голову, в горах она еще не жила.
— Здесь так празднично, что невольно тяжелые мысли уходят на второй план, очень чисто и стильно, везде осенние композиции, огоньки, даже погода не очень смущает сырая. Правда, скучновато, рестораны дорогие, каждый день не находишься, но народ в них есть постоянно, особенно по вечерам. Но особо делать нечего, в спа ходили, в тренажерку, на гору поднялись, весь Эсто-Садок прошли вдоль и поперек. В Адлер ездили, в Сочи. Уже и домой хочется, — говорит Людмила.
Тамара и Егор Булдаковы из Тюмени приехали в Сочи лечиться в санаторий, выбирали путевки подешевле, поэтому пришлось ехать в конце октября — начале ноября. Да еще и в программу туристического кешбэка попали, 20 тысяч рублей вернулось им на карту. Они впервые в Сочи, раньше всегда отдыхали в Карловых Варах и на других европейских курортах. Кстати, Красная Поляна, по их словам, очень похожа на этот чешский курорт. Но в горы Сочи они ездили на экскурсию, а живут в санатории у моря.
— Всё здесь вроде бы хорошо, но знаете, это всё равно совдепия. Всё равно чувствуешь себя как не в своей тарелке. Санаторий работает еще с советских времен, дорогой даже со скидкой. Но вот это чуть пренебрежительное отношение, как будто тебе здесь не рады, присутствует. Чисто внешне всё красиво, да. Но до Карловых Вар далеко, мы бы туда поехали, но они нам теперь недоступны. По цене почти то же самое вышло даже со всеми скидками, — говорит Тамара Булдакова, при этом скучать в межсезонье им некогда, почти весь день расписан: процедуры, бассейн, прогулки. Успели даже позагорать и искупаться, на прошлой неделе была очень теплая погода.
— Съездили на экскурсии, природа тут, конечно, шикарная. Море еще теплое, дождь прошел — и снова тепло, цветы вон высаживают новые. Нужно немного сервис подтянуть, если уж такой дорогой у вас отдых, чтобы соответствовать. Жена хотела в санатории пойти на какие-то косметические процедуры, там есть салон красоты, но цены просто конские. Обычный массаж лица стоит как 10 сеансов у нас в городе, — говорит Егор Булдаков. Именно желание сорвать с отдыхающих как можно больше денег не очень приятно, говорят супруги. Из-за этого вернуться в Сочи еще раз желания нет.
А вот Марине Говориной из Воронежа в Сочи всё нравится, только плохо, что в ее городе закрыт аэропорт, пришлось сутки трястись в поезде. За границей она никогда не была, всегда отдыхала на курортах Краснодарского края, здесь все своё, родное.
— Ой, закрыли эту заграницу для нас, ну и флаг им в руки. У нас вон Сочи какой красивый. Правда, дорогой, летом я не могла себе позволить сюда приехать, отдыхали с внуками в Геленджике. А сейчас нашли недорогой отель и приехали с мужем посмотреть, как здесь осенью. Нам нравится, нежарко. Все экскурсии скупили, в Абхазию ездили. Столовки недорогие кругом. А к хорошему сервису наш народ не привык! Пусть не понтуются, кто его ругает. Сервис как сервис. Зато все кругом по-русски говорят, — заявила Марина. Она даже подумывает квартиру купить в Сочи, считает, что есть недорогие варианты. Уже наелась абхазских мандаринов и фейхоа, раньше о таком фрукте Марина только слышала. Он созревает в конце октября, в такое время в Сочи она не была.
«Хоть ядерная война, но на Новый год мы поедем в Сочи»
Спросили у заместителя генерального директора туроператора «Росюгкурорт» Валерия Сычева, чем отличается рынок этого межсезонья от прошлогодних и как на него повлияли последние политические потрясения. Он говорит, что сейчас всех немного отпустило. Сразу после объявления частичной мобилизации всё замерло, потом брони потихоньку возобновились. А тут бац — и непонятный средний уровень реагирования, что снова ввело в ступор туристический рынок Сочи. И снова образовался сильный провал по бронированию. Россиянам нужен какой-то сильный катаклизм, чтобы они не хотели отдыхать. Шторм, который смывает полгорода, или там смерч не подходит. Такого наши люди не боятся и всё равно едут. А вот ковидные ограничения, СВО, мобилизация — другое дело. Россияне замирают в ожидании, но когда первый шок проходит, снова начинают планировать отдых.
— С мобилизацией и введением особого режима не было массовых аннуляций, такого не было, чтобы все скопом сдавали. Я как раз этого ожидал — как в ковид, тогда был прямо шторм. Но, видимо, уже философски к этому всему стали относиться, мол, что будет, то будет. Аннуляции стали делать те, кого это коснулось: родственники, сами мобилизованные, кому пришла повестка. И это носило такой постоянный характер, но не было массовым явлением. Аннуляции были сверх нормы, и это понятно. Но это не был коллапс, — говорит Валерий. Сейчас бронирование восстановилось, но, как всё в этом году, не стандартно. Теперь не планируют особо на долгую перспективу: вот сейчас всё вроде хорошо — срочно едем отдыхать! Очень много броней на неделю вперед. То есть люди фактически живут одним днем. Но, опять же, сейчас массово начали бронировать туры на Новый год, в предыдущие годы спрос возникал намного позднее.
— «Хоть ядерная война, но на Новый год мы поедем в Сочи». Для меня это было странно. И почему-то стали брать путевки на следующий год уже. По идее, это рано. Обычно у нас сразу после новогодних праздников начинают брать на лето. Я думаю, что в этом году многие столкнулись с ажиотажным спросом и не смогли отдохнуть там, где хотели. Скорее всего, и в новом сезоне будет ситуация аналогичная, то есть Сочи будет опять на пике. Опять будут цены взвинчены. Я думаю, что люди хотят цены зафиксировать, заплатить и знать, что у них уже есть, — говорит Валерий. А еще в этом году сложилась новая тенденция: региональные туристические агентства оптом закупают места в отелях на лето, скорее всего, они столкнулись с дефицитом в прошлый высокий сезон и решили подстраховаться, выкупить места за свой счет, а потом уже продавать клиентам.
При этом россияне перестали гнаться за скидками на отдых в Сочи. Всё зависит от дохода конкретного туриста: если он привык отдыхать в четырехзвездочном отеле, он в нём и останавливается. Но все однозначно жалуются на очень высокие цены на российском курорте.
— В этом году мы подошли к такой грани, когда у людей это вызывает отрицательную реакцию. Кто-то даже отменяет отпуска. В любом случае эта цена, которая была в этом году, она пограничная, и это опасно тем, что может резко оборваться спрос. Мы рекомендации объектам даем, но они нас не слышат. Я вижу в перспективе большую проблему. Цены на отдых высокие на фоне не увеличивающихся доходов населения. Мы в Сочи выиграли за счет чего? Вот эти цены, которые мы получили, они такие только из-за того, что ушла конкуренция. Людям деваться некуда. Это люди, обреченные на отдых в Сочи. У них выбора-то и нет. Это как во времена СССР: можно ехать на отдых в Кисловодск или в Сочи — и всё, — рассуждает Валерий. — У этих людей есть деньги на турецкие отели, они и планировали поехать туда, и готовы отдать за отдых по 7–10 тысяч рублей в сутки, для заграничного курорта это недорого. Но по разным причинам не поехали. По факту такую же цену они выкладывают на российском курорте, и это многих раздражает, потому что туристы совершенно объективно считают, что отдых в Сочи не стоит таких денег. А платят они их только потому, что обстоятельства заставляют их это делать, — считает Валерий.
— Как только откроют возможности других курортов, поток отсюда резко уйдет, потому что люди не привыкли ездить в одно место постоянно. Цены сформированы вот этим монопольным положением на рынке из-за геополитики. И это будет огромный перегретый пузырь, который лопнет. Если инфляции не будет, то цены нужно будет срочно снижать. И эта ситуация сложится уже в 2024 году, если геополитика изменится, — считает Валерий.
Сейчас известные и старейшие крупные объекты — «Адлеркурорт», «Знание», «Бургас», «Изумруд» — полностью загружены, поскольку продавали путевки значительно раньше, еще до объявления частичной мобилизации, их массово сметали во время возобновления программы туристического кешбэка. Такая ситуация сохранится до 8 ноября, а потом спрос провиснет, но ненадолго — всего на месяц, а там уже и горнолыжный сезон начнется, а потом — новогодние каникулы.