Лекции про людей и зверей, японские костюмы и премьера триллера: афиша событий на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Переключиться с основного потока новостей, провести время с близкими и получить ответы на волнующие вопросы об искусстве. Несколько культурных событий первых дней октября выбрала для вас наш внештатный корреспондент, автор телеграм-канала «СибкультПривет» Лидия Маркова.
Фестиваль науки «КСТАТИ» традиционно проходит в осенний сезон. Тема этого года — «Связи». Известные ученые и популяризаторы науки на открытых лекциях расскажут о научных фактах и событиях, но совсем не так, как вы ожидаете.
В программе 1 октября — открытые лекции о том, как звери сделали человека человечнее, как зеркальные нейроны влияют на наши лидерские качества и почему очеловечивание котиков — признак психического недомогания. В программе 2 октября — научно-популярные ток-шоу «Разберем на атомы» и Science sound.
Все события фестиваля бесплатны для посетителей, но требуется регистрация.
Места проведения мероприятий смотрите на сайте. 0+
Рекомендация для тех, чьи дети-подростки интересуются театром, но до больших драм и трагедий еще пока не доросли. С 30 сентября по 2 октября в «Первом театре» проходит фестиваль актуальных текстов и новой драматургии «Маленькая ремарка». Вход на все показы свободный, по регистрации на сайте. После каждого показа будет обсуждение со зрителями.
Программа фестиваля здесь.
Где: Ленина, 24.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+.
1 октября — Международный день музыки, а еще день рождения российского джаза. И к этой дате готовится множество событий.
Музыкальный театр открывает 1 октября новый сезон. Первым спектаклем станет эффектная премьера мюзикла Владимира Баскина «Великий Гэтсби» в постановке Натальи Индейкиной. Спектакль по мотивам известного романа Френсиса Скотта Фицджеральда уже стал номинантом фестиваля-конкурса «Музыкальное сердце театра 2022».
Где: Каменская, 43.
Цена билета: от 550 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Шедевры мировой эстрады и джаза прозвучат 1 октября в 18:00 в Государственном концертном зале имени
Где: Красный проспект, 18/1.
Цена билета: от 700 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Событие для тех, кто увлекается народными сказками, мифами и легендами. В субботу, 1 октября, в 17:00 на сцене «Сибирь-Концерт» пройдет спектакль «Волшебная земля Ингрия». В основе — ингерманландская сказка про возникновение мира. Историческая основа — события 1019 года, когда шведская принцесса Ингигерда вышла замуж за Ярослава Мудрого и стала хозяйкой земли Ингерманландии. В спектакле вы услышите необычные инструменты: каннель, гудок, гусли, калюка, торопиль, йоухикко, пилли, соропилли. Подробнее здесь.
Где: Селезнёва, 46.
Цена билета: от 400 рублей.
Возрастное ограничение: 12+.
Квилт-движению в Сибири исполняется 25 лет: это вид лоскутного шитья, знакомый многим культурам мира — в том числе и русской народной. В переводе с английского языка quilt означает «стегать». В Новосибирском государственном художественном музее открылась выставка «Лоскутный край. Сибирь», где представлены более 50 лучших работ лоскутных мастеров. Есть те, кто придерживается традиционных приемов рукоделия, есть те, кто экспериментирует и создает узоры с самыми немыслимыми сюжетами. Выставка понравится всем, кто увлекается рукоделием и изготовлением крафтовых предметов декора.
Где: Красный проспект, 5.
Цена билета: от 20 рублей.
Возрастное ограничение: 0+.
Окунуться в культуру Востока приглашает «Дом да Винчи». 1 октября в 12:00 пройдет открытая лекция о восточных коллекциях в музеях России. Особенности японской чайной церемонии, нюансы символики лотоса, значения декора в исторических мужских и женских костюмах Японии — много нового ждет слушателей лекции. А еще можно будет примерить и сделать фотографии в традиционных нарядах Кореи, Китая и Японии и поучаствовать в чайной церемонии.
Где: ул. Коммунистическая, 34, «Дом да Винчи».
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
Несколько событий предстоящей недели
5 октября в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк» (ТРЦ «Ройял Парк») пройдет значимое кинособытие года — всероссийская премьера эпической экшн-драмы «Сердце Пармы» по одноименному бестселлеру Алексея Иванова. Масштабный, мистический, драматичный и стремительный фильм понравится не только ценителям исторического жанра, но и любителям психологических триллеров и экранизаций романов.
Цена билета: от 350 рублей, купить можно здесь.
Возрастное ограничение: 16+.
5 октября состоится еще одна кинопремьера. Приходите в кинотеатр «Формула кино» (ТРЦ «Аура») всей семьей: фильм «Иван Семенов: Школьный переполох» представит режиссер Антон Богданов. Лента рассказывает о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семенова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. Встреча с Антоном Богдановым начнется перед сеансом в 17:30, начало показа фильма в 18:00.
Где: Военная, 5.
Цена билета: от 450 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
И еще одно кинособытие: на следующей неделе в Новосибирске пройдет крупнейший фестиваль документального кино о современной культуре Beat Weekend. Фестиваль — шанс увидеть и услышать неожиданные факты о тех культурных явлениях, о которых вы, казалось, всё давно знаете. Например, узнайте, что думает режиссер Стэнли Кубрик о Стэнли Кубрике (обычно Кубрик почти не высказывался о себе и своих фильмах), что стало с героями нашумевшего фильма из
Билеты от 350 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
С 6 по 8 октября в концертном зале имени
6 и 7 октября новосибирских зрителей ждет академическая программа: Чайковский, Стравинский, Брамс, Сибелиус. А 8 октября прозвучат джазовые импровизации на классические композиции.
Где: Красный проспект, 18/1.
Возрастное ограничение: 12+.
А в этой подборке предлагаем вам почитать о том, что хорошего произошло у читателей на этой неделе. Ведь такие новости нужны тоже.