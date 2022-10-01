Лекции про людей и зверей, японские костюмы и премьера триллера: афиша событий на выходные

1 октября — Международный день музыки, а еще день рождения российского джаза. И к этой дате готовится множество событий.



Музыкальный театр открывает 1 октября новый сезон. Первым спектаклем станет эффектная премьера мюзикла Владимира Баскина «Великий Гэтсби» в постановке Натальи Индейкиной. Спектакль по мотивам известного романа Френсиса Скотта Фицджеральда уже стал номинантом фестиваля-конкурса «Музыкальное сердце театра 2022».