Нас всех надули: 5 простых рецептов мыльных пузырей (и огромных тоже) — они пригодятся всем, у кого есть дети

Смешиваем воду и жидкое мыло, вспениваем с помощью венчика. Даем настояться жидкости в прохладном месте. После того как осядет пена (примерно через два часа), нужно добавить 10 капель глицерина. Готово!

Из хозяйственного мыла

Вам понадобится: 10 стаканов воды, 1 стакан натертого на терке хозяйственного мыла 72%, 2 чайных ложки глицерина или раствора сахара в теплой воде, можно с желатином.