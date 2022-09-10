А как хорошо притворялся:
7 вещей, которые никогда не сделает умный человек (проверьте себя и свою половинку)
Если вы считали себя интеллектуалом, значит у вас не возникнет вопросов с этими
Для начала разберемся, что значит «быть умным». Уровень IQ определяет способность к пониманию, обучению, восприятию, планированию, навыку решать проблемы. Но только одним этим показателем не исчерпывается оценка умственных способностей человека. Нельзя забывать про эмоциональный интеллект — EQ. Он как раз и играет ключевую роль во взаимодействии с другими людьми. Человек с развитым EQ способен распознавать и осознавать эмоции окружающих, их намерения, мотивацию, а также брать под контроль собственные чувства. Вместе высокие IQ и EQ дают возможность рационально управлять своей жизнью и не создавать проблемы самому себе (мы часто этим занимаемся, ведь правда?). По просьбе наших коллег из Marie Claire эксперты рассказали, чего никогда не сделает умный человек.
Мстить и продумывать план мести
По мнению бизнес-психолога, эксперта в области самореализации и самооценки Светланы Бондаренко, умные люди не будут целенаправленно вредить другим. Это действенный, но неэкологичный метод исцеления от собственной боли, за который, возможно, придется дорого заплатить в будущем. Тем более уже есть разные безопасные техники борьбы с желанием отомстить кому-то.
— Одна из них — это работа через тело: например, порвать бумагу, прогуляться быстрым шагом или совершить пробежку, покричать (в безопасном месте, не причиняя вред другим). Но это точечная помощь. А работа с психологом — уже целеустремленное устранение не симптома, а его причины, — говорит Светлана Бондаренко.
Пытаться изменить другого
Если он или она сам не хочет совершенствовать свою жизнь, привычки, работать над собой, то ничего не исправить, или это будет непосильный труд. А вам оно надо?
— Все мы помним строчки из хита
Снимать с себя ответственность за свою жизнь и не иметь целей
В детстве и юности мы беззаботны, и это нормально. А вот если великовозрастный лоб живет, просто чтобы прожить день, это может его угнетать, пусть даже и внутренне.
— Бесцельная жизнь несет пустоту, рождает безделье и беспечность. Возможно, в какой-то момент может показаться, что без ответственности и забот ваша жизнь прекрасна. Однако очень быстро это чувство перерождается в недовольство собственной жизнью и тотальное несчастье, — рассказывала кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова.
Если сидеть на берегу и ждать, что кто-то сделает вас счастливее, успешнее и решит все ваши проблемы, то можно не дождаться. Удивительно, но многие люди живут в таком коконе долгие годы.
— Особенно ярко начинает приходить осознание, что всё далеко не так, как вы себе напридумывали, в том возрасте, когда каждый начинает осознанно строить свою жизнь: создавать семью, карьеру, — объясняет психолог.
Вести бессмысленный и беспощадный спор
Спорить до того момента, когда вы «прогнули» оппонента, — это не всегда про победу, и даже наоборот. А вот навык избегать ссор и уважать мнение другого дорогого стоит. Вам же не нужна непременная победа в споре, чтобы повысить свою самооценку? А если нужна, то дела плохи. Вот как понять, что у вас низкая самооценка.
— Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые, — вот вам пример простой идеи «это не для меня», — объяснял психолог Михаил Лабковский.
Быть в отношениях ради удовлетворения потребностей партнера
— Например, потребности в безопасности, заботе, комфорте. Это про использование другого, а не про отношения. И есть большая вероятность того, что они не будут здоровыми и в них мало будет про рост, уважение границ другого и взаимодействие на уровне «взрослый — взрослый». В таких отношениях теряется ресурс, — объясняет психолог Светлана Бондаренко.
В хорошей паре партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете голову в песок», встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность. Хорошо, если вы открыты и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.
Зависать на диване у ТВ с сериалами и чипсами
Многие привыкли игнорировать простые правила поддержания здоровья. Причем как физического, так и психического. Это касается режима дня и сна, режима питания, поддержания водного баланса в организме, прогулок на свежем воздухе, посильной физической активности, посещений врачей-специалистов. Особенно если вы знаете о проблемах со здоровьем.
У человека с высоким интеллектом есть понимание, что тело дано не для того, чтобы медленно доводить его до стадий ожирения или болезней. Если организм нездоровый, а его «хозяин» не занимается спортом, энергии для жизни мало.
Перестать обучаться и саморазвиваться
В современном мире знания, полученные
Как быстро взять под контроль свою жизнь
Мы предлагаем вам вспомнить метод пяти пальцев — это короткий ежедневный ритуал, который может здорово вам помочь. Он представляет собой легкую технику для подведения итогов дня по важным психологическим параметрам. Если делать это упражнение каждый день, можно легко и не энергозатратно контролировать и направлять свои действия и добиться больших результатов. Эксперты советуют пользоваться этим методом перед сном. Желательно остаться в одиночестве на момент выполнения техники. Вам понадобится только ваша правая ладонь. Каждый ваш палец будет символизировать вопрос, на который вы должны вдумчиво ответить самому себе.
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