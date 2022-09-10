А как хорошо притворялся: 7 вещей, которые никогда не сделает умный человек (проверьте себя и свою половинку)

Мстить и продумывать план мести

По мнению бизнес-психолога, эксперта в области самореализации и самооценки Светланы Бондаренко, умные люди не будут целенаправленно вредить другим. Это действенный, но неэкологичный метод исцеления от собственной боли, за который, возможно, придется дорого заплатить в будущем. Тем более уже есть разные безопасные техники борьбы с желанием отомстить кому-то.

— Одна из них — это работа через тело: например, порвать бумагу, прогуляться быстрым шагом или совершить пробежку, покричать (в безопасном месте, не причиняя вред другим). Но это точечная помощь. А работа с психологом — уже целеустремленное устранение не симптома, а его причины, — говорит Светлана Бондаренко.