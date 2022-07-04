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Свидетель из Фрязино: как одно свадебное фото стало бомбой в интернете и сгубило жизнь простому электрику

Загадочный мужчина в белых брюках отказался от всех гонораров и предложений, чтобы его оставили в покое

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Казалось бы, обычное фото со свадьбы. Но крайний справа мужчина после этой фотографии проснулся знаменитым, не желая этого

Казалось бы, обычное фото со свадьбы. Но крайний справа мужчина после этой фотографии проснулся знаменитым, не желая этого

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Свидетель из Фрязино стал интернет-мемом и героем самых разных фотожаб. Он — суровый и спортивный парень в белых спортивных штанах и черной кожаной куртке (так было модно) — пришел на свадьбу, а стал легендой интернет-юмора, хотя совершенно не искал славы. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как одно непримечательное фото разрушило жизнь простому электрику.

Как в интернете появилось это фото

Мемом Свидетель из Фрязино стал после того, как один из участников «Лепрозория» (закрытый коллективный блог. — Прим. ред.), побывал на свадьбе во Фрязино (наукоград на северо-востоке Московской области. — Прим. ред.) и выложил оттуда фотографии. На них пользователи заметили мужчину, который на всех фото был в одной позе и с одним выражением лица. Внимание также привлекла его одежда — белоснежные спортивные штаны и черная кожаная куртка.

Образ Свидетеля из Фрязино довольно быстро стал вирусным, породив тысячи мемов

Образ Свидетеля из Фрязино довольно быстро стал вирусным, породив тысячи мемов

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В июне 2006 года началось активное распространение мемов с его участием — к разным фотографиям пользователи добавляли с помощью специальных программ Свидетеля из Фрязино. Забавного парня прилепляли к фото с известными людьми — Владимиром Путиным, Иваном Грозным, Ходорковским (признан на территории РФ иноагентом) в камере, у мавзолея Ленина и т. д. Фантазия интернет-пользователей не знала границ. Но сам Свидетель с несчастной фотографии пока об этом даже не догадывался.

Свидетель до последних дней отказывался воспользоваться своей славой

Свидетель до последних дней отказывался воспользоваться своей славой

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Где он только не побывал

Где он только не побывал

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Кто он и почему не хотел славы

Когда Свидетель из Фрязино буквально завоевал интернет, героем, конечно, заинтересовались журналисты. Им не составило труда вычислить его имя, телефон и адрес. Все это время мужчина жил своей обычной жизнью и не знал, что стал звездой интернета. К его удивлению, к нему периодически подходили люди, чтобы сфотографироваться, однако о масштабах «катастрофы» он не подозревал.

Свидетель промелькнул в фильме «Хоттабыч», попал в заставку программы на «MTV Россия», вошел в книгу «Антология фольклора Рунета»

Свидетель промелькнул в фильме «Хоттабыч», попал в заставку программы на «MTV Россия», вошел в книгу «Антология фольклора Рунета»

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Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.

Последняя новость о Свидетеле из Фрязино

Несмотря на многочисленные попытки журналистов и разных компаний связаться с ним и использовать его образ в коммерческих целях, Свидетель остался непреклонным. Он отказывался общаться даже несмотря на очень внушительные гонорары. Портал «Фрязино. Инфо» писал, что один из коллег А. М. по работе хорошо отзывался о нем, но недоумевал, почему Свидетель стал таким популярным: «Он такой же электрик, как и все мы».

Достоверных данных о загадочном А. М. очень мало. Журналистам известно, что здоровье Свидетеля сильно пошатнулось после новости о его популярности — с каждым годом состояние мужчины было все хуже. Близкие связывали это именно с непрошенной славой, которая обрушилась на Свидетеля словно снежный ком. Подробности его жизни так и остались неизвестными — местные журналисты сохранили порядочность и не раскрыли данных А.М.

В январе 2015 года пресса опубликовала последнюю новость о своем знаменитом земляке. Мужчина умер в 45 лет. Люди хотели узнать место захоронения, но и тут местные журналисты проявили бдительность: «Это было бы кощунством по отношению к человеку, который четко обозначил свои пожелания», — ответили они всем интересующимся.

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