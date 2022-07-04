Свидетель из Фрязино: как одно свадебное фото стало бомбой в интернете и сгубило жизнь простому электрику

Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.