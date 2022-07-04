Свидетель из Фрязино: как одно свадебное фото стало бомбой в интернете и сгубило жизнь простому электрику
Загадочный мужчина в белых брюках отказался от всех гонораров и предложений, чтобы его оставили в покое
Свидетель из Фрязино стал интернет-мемом и героем самых разных фотожаб. Он — суровый и спортивный парень в белых спортивных штанах и черной кожаной куртке (так было модно) — пришел на свадьбу, а стал легендой интернет-юмора, хотя совершенно не искал славы. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили, как одно непримечательное фото разрушило жизнь простому электрику.
Как в интернете появилось это фото
Мемом Свидетель из Фрязино стал после того, как один из участников «Лепрозория» (закрытый коллективный блог. — Прим. ред.), побывал на свадьбе во Фрязино (наукоград на северо-востоке Московской области. — Прим. ред.) и выложил оттуда фотографии. На них пользователи заметили мужчину, который на всех фото был в одной позе и с одним выражением лица. Внимание также привлекла его одежда — белоснежные спортивные штаны и черная кожаная куртка.
В июне 2006 года началось активное распространение мемов с его участием — к разным фотографиям пользователи добавляли с помощью специальных программ Свидетеля из Фрязино. Забавного парня прилепляли к фото с известными людьми — Владимиром Путиным, Иваном Грозным, Ходорковским (признан на территории РФ иноагентом) в камере, у мавзолея Ленина и т. д. Фантазия интернет-пользователей не знала границ. Но сам Свидетель с несчастной фотографии пока об этом даже не догадывался.
Кто он и почему не хотел славы
Когда Свидетель из Фрязино буквально завоевал интернет, героем, конечно, заинтересовались журналисты. Им не составило труда вычислить его имя, телефон и адрес. Все это время мужчина жил своей обычной жизнью и не знал, что стал звездой интернета. К его удивлению, к нему периодически подходили люди, чтобы сфотографироваться, однако о масштабах «катастрофы» он не подозревал.
Известны только его инициалы — загадочные А. М. Есть информация, что такой популярный и такой загадочный А. М. в 2007 году позвонил в редакцию «Фрязино. Инфо» и твердо попросил «убрать всю информацию о нем из интернета». Объяснения журналистов о том, что местное СМИ — не весь интернет, не дали особого результата. А. М. считал, что источник его «проблем» исходил именно из родного Фрязино.
Последняя новость о Свидетеле из Фрязино
Несмотря на многочисленные попытки журналистов и разных компаний связаться с ним и использовать его образ в коммерческих целях, Свидетель остался непреклонным. Он отказывался общаться даже несмотря на очень внушительные гонорары. Портал «Фрязино. Инфо» писал, что один из коллег А. М. по работе хорошо отзывался о нем, но недоумевал, почему Свидетель стал таким популярным: «Он такой же электрик, как и все мы».
Достоверных данных о загадочном А. М. очень мало. Журналистам известно, что здоровье Свидетеля сильно пошатнулось после новости о его популярности — с каждым годом состояние мужчины было все хуже. Близкие связывали это именно с непрошенной славой, которая обрушилась на Свидетеля словно снежный ком. Подробности его жизни так и остались неизвестными — местные журналисты сохранили порядочность и не раскрыли данных А.М.
В январе 2015 года пресса опубликовала последнюю новость о своем знаменитом земляке. Мужчина умер в 45 лет. Люди хотели узнать место захоронения, но и тут местные журналисты проявили бдительность: «Это было бы кощунством по отношению к человеку, который четко обозначил свои пожелания», — ответили они всем интересующимся.
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