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Дети Жукова, 72 тысячи фанатов и шары: самые яркие фото с концерта «Руки Вверх!» в Москве, который из-за пандемии переносили два года

Если вы любите эту группу и не были на концерте, обязательно посмотрите эти кадры

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Подробно о том, как прошел концерт «Руки Вверх!» в «Лужниках» смотрите в <a href="https://msk1.ru/text/entertainment/2022/07/02/71457566/" class="_ io-leave-page" target="_blank">нашей онлайн-трансляции</a>

Подробно о том, как прошел концерт «Руки Вверх!» в «Лужниках» смотрите в нашей онлайн-трансляции

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2 июля в Москве на стадионе «Лужники» выступила легендарная группа «Руки Вверх!». Концерт два года переносили из-за пандемии. Для поклонников этот день стал незабываемым, для музыкантов — тоже.

— Это самый важный концерт в истории «Руки Вверх!». Я счастлив! — заявил на весь стадион солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Публикуем самые яркие моменты этого концерта и того, что было вокруг него.

Перед концертом Сергей Жуков показался перед камерами и <a href="https://msk1.ru/text/entertainment/2022/07/02/71458010/" class="_ io-leave-page" target="_blank">дал интервью</a>

Перед концертом Сергей Жуков показался перед камерами и дал интервью

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Солист группы Сергей Жуков за время концерта переоделся несколько раз

Солист группы Сергей Жуков за время концерта переоделся несколько раз

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Стадион «Лужники» был забит под завязку — на концерт купили билеты 72 тысячи человек

Стадион «Лужники» был забит под завязку — на концерт купили билеты 72 тысячи человек

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На концерте группы «Руки Вверх!» выступили Клава Кока и Hammali&Navai

На концерте группы «Руки Вверх!» выступили Клава Кока и Hammali&Navai

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А еще на сцену вышли дети Сергея Жукова. И спели... под фонограмму, но, как отметили зрители, хорошо

А еще на сцену вышли дети Сергея Жукова. И спели... под фонограмму, но, как отметили зрители, хорошо

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Полные трибуны

Полные трибуны

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Среди поклонников группы «Руки Вверх!» оказалось немало мужчин

Среди поклонников группы «Руки Вверх!» оказалось немало мужчин

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Когда стало темнеть, гости концерта под лиричные песни зажигали фонарики

Когда стало темнеть, гости концерта под лиричные песни зажигали фонарики

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Музыканты и организаторы сделали из концерта настоящее шоу

Музыканты и организаторы сделали из концерта настоящее шоу

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В конце концерта Сергей Жуков спел «18 мне уже» и в зал полетели розовые шары

В конце концерта Сергей Жуков спел «18 мне уже» и в зал полетели розовые шары

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«Руки Вверх!»концертфото
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