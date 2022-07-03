Дети Жукова, 72 тысячи фанатов и шары: самые яркие фото с концерта «Руки Вверх!» в Москве, который из-за пандемии переносили два года
Если вы любите эту группу и не были на концерте, обязательно посмотрите эти кадры
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2 июля в Москве на стадионе «Лужники» выступила легендарная группа «Руки Вверх!». Концерт два года переносили из-за пандемии. Для поклонников этот день стал незабываемым, для музыкантов — тоже.
— Это самый важный концерт в истории «Руки Вверх!». Я счастлив! — заявил на весь стадион солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Публикуем самые яркие моменты этого концерта и того, что было вокруг него.