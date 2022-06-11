Необычная поездка на машине вокруг Обского моря. Что посмотреть, где отдохнуть и сколько это стоит (крутые фото + маршрут)

Сразу предупредим, что на начальном участке правого побережья в некоторых местах на полевых дорогах есть глубокие ямы, через которые не всякая легковушка проползет. Ну то есть длинная «Тойота-Камри» с огромными свесами не пройдет, а какая-нибудь короткая малолитражка с нормальным клиренсом пройдет — но тут решать вам. Лучше, конечно, ехать на кроссовере или внедорожнике — вот мы и едем на полноприводном Mitsubishi Outlander экипажем в составе 3 человек.