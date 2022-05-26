Первый международный кинофестиваль в России в этом году открылся в Чите — смотрим фото звезд и изучаем программу

Этот фестиваль — важное кинособытие года не только региона, но и для всей страны. Он стал первым мероприятием такого уровня в России в этом году.

В большой конкурс Забайкальского Международного Кинофестиваля вошли восемь фильмов, большая часть которых — международные премьеры. Это картины «Вот и мы» режиссера Нира Бергмана, «Выбор» Сандживы Пушпакумары, «Странствия пепла» Мангеша Джоши, «Потерянная память лёссовых земель» Циньс Сяопэна и «Легенда о матери» монгольского режиссера Эрдэнэцэцэга Базаррагчаагийна. Российский фильм «Солнце будет завтра» расскажет историю о том, как сын получает второй шанс обрести мать. О том, что война порождает лишь человеческое горе и создает незаживающие раны.