Первый международный кинофестиваль в России в этом году открылся в Чите — смотрим фото звезд и изучаем программу
На фестивале появились Егор Кончаловский, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Агния Кузнецова
Этот фестиваль — важное кинособытие года не только региона, но и для всей страны. Он стал первым мероприятием такого уровня в России в этом году.
В большой конкурс Забайкальского Международного Кинофестиваля вошли восемь фильмов, большая часть которых — международные премьеры. Это картины «Вот и мы» режиссера Нира Бергмана, «Выбор» Сандживы Пушпакумары, «Странствия пепла» Мангеша Джоши, «Потерянная память лёссовых земель» Циньс Сяопэна и «Легенда о матери» монгольского режиссера Эрдэнэцэцэга Базаррагчаагийна. Российский фильм «Солнце будет завтра» расскажет историю о том, как сын получает второй шанс обрести мать. О том, что война порождает лишь человеческое горе и создает незаживающие раны.
По дорожке цвета багульника, фирменного цвета кинофестиваля, прошли известные актеры и режиссеры: Александр Михайлов, Дмитрий Харатьян, Арина Шарапова, Егор Кончаловский, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Дмитрий Павленко, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Александр Михайлов, Анна Ардова, Евгений Дятлов, Ольга Красько, Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков, Агния Кузнецова, Евгения Короткевич.
Еще одна конкурсная программа фестиваля — «Новый взгляд» — представит пять картин, посвященных проблемам подростков и молодых людей. Среди них — яркий режиссерский дебют певицы Sia (и актерский дебют звезды музыкальных клипов Sia — танцовщицы Мэдди Зиглер) «Мьюзик». Картина соединяет в себе сердечную историю о силе любви и десять песен Sia, которые она написала специально для своего фильма.
Члены жюри основного конкурса: Сергей Пускепалис, Олеся Судзиловская, Света Страхинич, Артавазд Егиазарян. Жюри конкурса «Новый взгляд»: Агния Кузнецова, Евгения Короткевич, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Екатерина Шпица, Ольга Красько, Егор Кончаловский, Евгений Дятлов и другие.