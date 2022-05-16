В России запустили аналог Google Play. Но скачать его у вас пока не получится
Отечественный магазин приложений разрабатывали с конца марта
В России доступен для скачивания магазин приложений NashStore. Это отечественный аналог Google Play — пока приложение доступно только для пользователей Android, но разработчики планируют сделать его и для iOS. Разработкой магазина приложений с конца марта занималась АНО «Цифровые технологии».
В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» указано, что для использования нужно будет завести аккаунт. Это можно сделать либо в самом приложении, либо заранее зарегистрироваться на сайте магазина. Правда, сейчас скачать приложение не получится: из-за наплыва посетителей сайт перестал работать.
Представители NashStore говорят, что в магазине представлено более тысячи приложений, среди них — банки, RuTube, онлайн-кинотеатр Wink и СберМаркет. Ранее из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play, а также AppGallery. Кроме того, работу в России прекратили платежные системы Apple Pay и Google Pay.
СЮЖЕТ
В новую волну кризиса после ухода западных компаний в России активно процветает импортозамещение: разрабатывались аналоги Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), автомобили Renault решили обслуживать с помощью автозапчастей «Лады», а все товары, которые больше нельзя купить в России из-за санкций, теперь снова можно ввозить в страну с помощью параллельного импорта.