В России запустили аналог Google Play. Но скачать его у вас пока не получится

В России доступен для скачивания магазин приложений NashStore. Это отечественный аналог Google Play — пока приложение доступно только для пользователей Android, но разработчики планируют сделать его и для iOS. Разработкой магазина приложений с конца марта занималась АНО «Цифровые технологии».

В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» указано, что для использования нужно будет завести аккаунт. Это можно сделать либо в самом приложении, либо заранее зарегистрироваться на сайте магазина. Правда, сейчас скачать приложение не получится: из-за наплыва посетителей сайт перестал работать.