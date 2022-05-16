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Кризис-2022

В России запустили аналог Google Play. Но скачать его у вас пока не получится

Отечественный магазин приложений разрабатывали с конца марта

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Для работы в приложении нужно будет завести аккаунт

Для работы в приложении нужно будет завести аккаунт

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В России доступен для скачивания магазин приложений NashStore. Это отечественный аналог Google Play — пока приложение доступно только для пользователей Android, но разработчики планируют сделать его и для iOS. Разработкой магазина приложений с конца марта занималась АНО «Цифровые технологии».

В группе магазина в соцсети «ВКонтакте» указано, что для использования нужно будет завести аккаунт. Это можно сделать либо в самом приложении, либо заранее зарегистрироваться на сайте магазина. Правда, сейчас скачать приложение не получится: из-за наплыва посетителей сайт перестал работать.

Сайт обрушился из-за наплыва посетителей

Сайт обрушился из-за наплыва посетителей

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Представители NashStore говорят, что в магазине представлено более тысячи приложений, среди них — банки, RuTube, онлайн-кинотеатр Wink и СберМаркет. Ранее из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play, а также AppGallery. Кроме того, работу в России прекратили платежные системы Apple Pay и Google Pay.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

В новую волну кризиса после ухода западных компаний в России активно процветает импортозамещение: разрабатывались аналоги Instagram (деятельность запрещена на территории РФ), автомобили Renault решили обслуживать с помощью автозапчастей «Лады», а все товары, которые больше нельзя купить в России из-за санкций, теперь снова можно ввозить в страну с помощью параллельного импорта.

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мобильное приложениеApp StoreGoogle Playмагазин приложений
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