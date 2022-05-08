Кто самое слабое звено? Угадайте телепередачи вашего детства по заставкам

Много ностальгии не бывает! Помните интересные телепередачи из 90-х и 00-х годов, от которых было невозможно оторваться? Проверим, насколько внимательно вы их смотрели. Собрали для вас заставки популярных шоу того времени, а вам нужно будет отгадать, какая именно передача так начиналась.