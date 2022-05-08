Кто самое слабое звено? Угадайте телепередачи вашего детства по заставкам
Если вы смотрели эти шоу, то всё будет очень просто
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Много ностальгии не бывает! Помните интересные телепередачи из 90-х и 00-х годов, от которых было невозможно оторваться? Проверим, насколько внимательно вы их смотрели. Собрали для вас заставки популярных шоу того времени, а вам нужно будет отгадать, какая именно передача так начиналась.
А если вы хотите поностальгировать еще больше, то вот что у нас есть:
- еще один тест о передачах 90-х. Только вам нужно отгадать их по краткому описанию;
- проверьте, как хорошо вы помните «Фабрику звезд» (целых 10 вопросов с теплыми воспоминаниями);
- вспомните, какой была реклама в нулевые (и заодно угадайте, что там рекламировали вообще).