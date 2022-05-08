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Кто самое слабое звено? Угадайте телепередачи вашего детства по заставкам

Если вы смотрели эти шоу, то всё будет очень просто

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Назовете шоу целиком или по буквам?

Назовете шоу целиком или по буквам?

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Много ностальгии не бывает! Помните интересные телепередачи из 90-х и 00-х годов, от которых было невозможно оторваться? Проверим, насколько внимательно вы их смотрели. Собрали для вас заставки популярных шоу того времени, а вам нужно будет отгадать, какая именно передача так начиналась.

А если вы хотите поностальгировать еще больше, то вот что у нас есть:

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