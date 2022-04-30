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Это Киркоров или бразильский карнавал? Тест ко дню рождения артиста

Даже наши электронные страницы певец превращает в праздник одним своим появлением

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Маска, маска, мы тебя знаем?

Маска, маска, мы тебя знаем?

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За 31 год на сцене Филипп Киркоров превратился из кудрявого юноши в леопардовых плавках и цветастых рубашках в короля российской поп-музыки в головокружительных нарядах. За одно выступление он умудряется переодеться раз десять. А если вы хотя бы раз видели его в перьях, стереть такое из памяти невозможно. Сегодня Филиппу Киркорову исполняется 55 лет, но не стареют душой ветераны, и мы уверены, он еще не раз покорит нас своими костюмами. А пока предлагаем вам угадать, где на этих фотографиях изображен бразильский карнавал, а где — российский певец.

Если с Филиппом Киркоровым разобрались, у нас есть для вас еще немного не самых сложных, но интересных (и местами веселых) тестов. Располагайтесь поудобнее и попробуйте:

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