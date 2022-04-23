В Шерегеше отмечают грандиозное закрытие сезона: следим онлайн за праздником

Ведущие объявили о скором торжественном открытии. Пока что на сцене работает диджей и ведущие. Разыграли первый подарок — бесплатный купон на кофе из Coffee-like.

— Мы работаем уже полчаса, но еще ни разу не назвали Клаву Коку, — ведущие напомнили о сегодняшнем концерте певицы, который начнется в 19:00.