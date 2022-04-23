В Шерегеше отмечают грандиозное закрытие сезона: следим онлайн за праздником
В программе — экстрим-шоу и концерт Клавы Коки
Сегодня, 23 апреля, в Шерегеше проходит масштабное закрытие горнолыжного сезона. На кузбасском курорте выступит трибьют-группы Metallica, ведущие каскадеры России, а в завершении праздника — популярная певица Клава Кока.
Наш корреспондент отправился в Шерегеш, мы будем следить за всем происходящим и оперативно рассказывать вам. Оставайтесь с нами!
Шаман и его помощники пригласили присоединиться к обряду заместителя губернатора по туризму (Сергей Алексеев. — Прим. ред.). Но почему-то к ним никто из чиновников не вышел, вместо них кормить духов вышли женщина, мужчина и ребенок из числа гостей. Как передает наш корреспондент, снег только усиливается. Зрителей просят вязать ленты и загадывать желания. Ленты потом повяжут на священную березы, а пока что обряд завершают обходом огня по священному кругу.
UPD: организаторы уточнили, что замгубернатора не смог присутствовать.
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Перед самим мероприятием шаман проводил обряд для снега, по просьбе организаторов, а теперь начался настоящий шаманский обряд поклонения духу природы, участниками которого стал каждый присутствующий. В обряде кормят огонь, который становится связующим между мирами. Просят для народа, рода, семьи и себя. Сам обряд проходит на шорском языке. Гости должны повторять за шаманом одну фразу «Шоук».
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Открытие фестиваля
Фестиваль официально начался, его цель — объединить сезоны и совершить прыжок «из зимы в лето», как заявили ведущие. Первыми выступают акробаты из каскадерской шоу-команды Bankai super stunt (Москва). Один из участников команды, как нам кажется, едва не получил травму от неудачного падения, но может быть все так и было задумано.
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Диджей открытия миксует хиты 2000-х годов, и использует приевшиеся всем биты. Неизвестно, с какого склада его выписали на это мероприятие. В воздухе витает запах нафталина, торжественная часть начнется с минуты на минуту.
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Ведущие объявили о скором торжественном открытии. Пока что на сцене работает диджей и ведущие. Разыграли первый подарок — бесплатный купон на кофе из Coffee-like.
— Мы работаем уже полчаса, но еще ни разу не назвали Клаву Коку, — ведущие напомнили о сегодняшнем концерте певицы, который начнется в 19:00.
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Чтобы собравшиеся не скучали в ожидании начала мероприятия, им предлагают скоротать время не только едой, но и тратя калории. Например, можно посоревноваться в скорости на велотренажере. Чем быстрее крутишь педали, тем лучше играет музыка.
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Кстати, это самый длинный в истории курорта горнолыжный сезон — он продлился на неделю дольше, чем обычно.
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Тем временем гостям мероприятия предлагают познать шорскую культуру, и в частности, язык малого народа. Можно узнать и актуальные для региона слова: «Деньги есть?», «А если найду?».
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Кстати, в этот день, 23 апреля, должен был пройти очередной спуск в купальниках в рамках GrelkaFest. Но в конце марта стало известно, что фестиваль GrelkaFest переносится на 2023 год.
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А с 18 января в тестовом режиме в Шергеше была запущена программа лояльности, которая предусматривает скидки для кузбассовцев от 5 до 20%.
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Напомним, накануне дирекция Шерегеша провела совещание, во время которого были озвучены проблемы, с которыми пришлось столкнуться в этом зимнем сезоне.
- Плохая инфраструктура курорта мешает развитию курорта и тушить пожары в гостиницах: число пожаров растет, при этом проблемы для их сокращения не решаются.
- Растет число травм на склонах, только за этот сезон помощь медиков потребовалась более чем 800 отдыхающим, чаще всего разбиваются в секторе В.
- Проблемы создают любители снегоходов и квадроциклов, которые не соблюдают правила безопасного вождения, отсутствие воды на горе и канализации.
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В конце декабря на секторе Е появилось «послание» для поклонников «Ведьмака» — там создали
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Доброе утро, дорогие читатели, наш корреспондент уже на месте. Она сообщает, что погода, вопреки ее ожиданиям, прекрасная, идет небольшой снежок. Ведущие репетируют, волонтеры помогают обустраивать площадку.
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Сразу несколько крупных пожаров произошло в этом сезоне.
Например, 5 января сгорел гостиничный комплекс «Пурга». 16 декабря на секторе Е сгорело популярное кафе «Монтана». Владелец ресторана Вадим Кулубеков рассказал про кафе и пожар, ущерб от которого был оценен почти в 100 тысяч рублей.
А 17 апреля произошел пожар в инфекционной больнице на улице Дзержинского. После этого прокуратура начала проверку.
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А в следующий раз Шерегеш появился в новостях после скандальной дискотеки. Она прошла 20 ноября, вопреки ограничениям из-за коронавируса: на тот момент были запрещены массовые мероприятия, для посещения общественных мест требовался QR-код.
Дискотека вызвала волну негатива, а в дирекции Шерегеша провели проверку.
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А теперь мы предлагаем вам вспомнить главные события этого сезона.
И начнем мы, конечно же, с открытия сезона, которое прошло 13 ноября. Тогда в рамках праздника прошла деловая программа, на которой губернатор Кузбасса подписал ряд соглашений с инвесторами, а также развлекательная.
Во время развлекательной части гости Шерегеша установили рекорд по самому массовому танцу на горнолыжном курорте — в нем участвовали 610 человек. Соответствующий сертификат вручил главный реактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
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По данным на 7 апреля, с начала зимнего сезона Шерегеш посетили 2 миллиона 6 тысяч человек. Это на 136 тысяч, или 7%, больше, чем в прошлом сезоне.
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Программа праздника
Как сообщили в дирекции Шерегеша, все активности будут проходить на центральной парковке «Белка». Площадки начнут работать уже с 11:00, но торжественное открытие фестиваля «Объединяя сезоны» запланировано на 12:00. На открытии гости увидят акробатическое паркур-шоу и шаманский обряд, а Йети запустит лето.
В 12:30 начнется шоу-гравитация Vector, в 14:00 — вело-экстрим-шоу, а в 14:30 — мотофристайл.
В 16:00 запланирован старт работы гастрономической площадки. Ожидается, что лучшие шеф-повара приготовят для гостей Шерегеша гигантский шашлык.
В 18:00 выступит трибьют Metallica Show с симфоническим оркестром, а уже с 19:00 на сцене будет хедлайнер фестиваля Клава Кока.
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