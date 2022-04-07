«Тотальный диктант», картины из капелек и фильм «Брат» — афиша, собранная с любовью

Если вы думаете, что Новосибирск скучен и уныл, вы заблуждаетесь. По крайней мере, отчасти. К примеру, в культурной сфере происходит множество интересных и ярких событий. Подборку на ближайшие дни подготовила для НГС Лидия Маркова, автор телеграм-канала «Сибкульпривет».
Картины тронут до глубины души
В Центре культуры ЦК19 завершается выставка к
Где проходит: ЦК19 на Свердлова, 13
Цена билета: 200–250 рублей
Духи-покровители на экскурсии
Увидеть шаманских тотемных животных, славянские обережные полотенца и лесных духов-покровителей можно на экскурсии в музее Института археологии и этнографии СО РАН. Совсем недавно там открылся обновленный зал этнографии Сибири и Дальнего Востока. 10 апреля в 14:00 там пройдет игровая детская экскурсия, а в 16:00 — экскурсия для взрослых.
Где проходит: Золотодолинская, 4
Цена билета: 100–200 рублей
Нужна предварительная запись по телефонам экскурсионного отдела ИАЭТ:
А ты был на Тотальном диктанте?
9 апреля, в субботу, пройдет легендарный «Тотальный диктант». В этом году в Новосибирске запланировано 66 площадок, на которых текст диктанта авторства Марины Степновой смогут написать около 5 тысяч человек.
В НГУ читать «Тотальный диктант» будет артист театра «Красный факел» Антон Войналович. В вузе также создана площадка для глухих участников, читать для них с параллельным сурдопереводом будет Дарья Емельянова — актриса «Красного факела», занятая в знаменитой постановке Тимофея Кулябина «Три сестры» на жестовом языке. Среди диктаторов на других площадках «краснофакельцы» Алексей Межов и Константин Телегин.
В списке чтецов также солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко (в НГТУ) и Максим Кучеренко («Победа»), актер «Глобуса» Максим Гуралевич (Новоколледж). В Областной детской библиотеке им. Горького диктант будет читать солист Новосибирского музыкального театра, обладатель «Золотой Маски» Вадим Кириченко, в консерватории — восходящая звезда НОВАТа Гурий Гурьев, а в НГОНБ — писатель Игорь Маранин.
Я жду текст диктанта с большим воодушевлением, книги Степновой «Сад» и «Женщины Лазаря» стали для меня настоящим открытием.
Ретроспективы в кино
В отсутствии громких мировых премьер кинотеатры стали показывать еще больше фильмов из прошлого. Еще идут в прокате «Брат» и «Брат-2». Специальные показы к юбилею фильма стартовали 23 марта. В 2022 году картине Алексея Балабанова «Брат» исполнится 25 лет.
А 1 апреля стартовала ретроспектива фильмов Александра Тарковского к
Сказка в филармонии
Как привить детям любовь к музыке? Ходить вместе с ними в филармонию! 10 апреля в 15:00 симфонический оркестр представит музыкальную сказку «Золушка» в красочном обрамлении картин американской художницы японского происхождения Кинуко Крафт. Таинственная, трогательная, нежная сказка зовет вас в музыкальное путешествие по своим волшебным страницам.
Где проходит: Концертный зал имени
Сколько стоит: цена билета — от 250 рублей
«Юрьева Ночь» в планетарии
В Новосибирском планетарии идет активная подготовка ко Дню космонавтики. 11 апреля в 20:00 начнется традиционная тематическая программа «Юрьева Ночь» — 2022. В этом году сотрудники планетария приглашают вместе встретить «Гагаринские сутки» и поговорить о Сергее Павловиче Королеве, главном конструкторе, учителе и человеке, который, несмотря на трагические повороты судьбы, всегда оставался верен своему делу.
Где проходит: Новосибирский планетарий, Ключ-Камышенское плато, 1/1
Сколько стоит: вход на мероприятие свободный, необходимо зарегистрироваться
Есть ряд организационных ограничений, уточните их по телефону на сайте или по телефону
Изображения из капелек
Знаете, что такое «ордынская роспись»? Это первый географический бренд, запатентованный в Новосибирской области. Автор этого художественного стиля — Нина Мухлынина из Ордынки. Его отличительная особенность — ярко-голубой фон, а все элементы изображений состоят из капелек. Познакомиться с этим уникальным стилем и с другими произведениями народных промыслов Новосибирской области вы можете в главном здании Краеведческого музея на выставке «Народный мастер».
Где проходит: Красный проспект, 23
Сколько стоит: цена билета — 150–200 рублей