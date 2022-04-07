«Тотальный диктант», картины из капелек и фильм «Брат» — афиша, собранная с любовью

Если вы думаете, что Новосибирск скучен и уныл, вы заблуждаетесь. По крайней мере, отчасти. К примеру, в культурной сфере происходит множество интересных и ярких событий. Подборку на ближайшие дни подготовила для НГС Лидия Маркова, автор телеграм-канала «Сибкульпривет».



Картины тронут до глубины души