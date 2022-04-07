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Тема дняЧем заняться? Афиша, собранная с любовью
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«Тотальный диктант», картины из капелек и фильм «Брат» — афиша, собранная с любовью

Чем заняться с 7 по 13 апреля — обзор от автора телеграм-канала «Сибкультпривет»

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Советами Лидии пользуется больше 4 тысяч подписчиков

Советами Лидии пользуется больше 4 тысяч подписчиков

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Если вы думаете, что Новосибирск скучен и уныл, вы заблуждаетесь. По крайней мере, отчасти. К примеру, в культурной сфере происходит множество интересных и ярких событий. Подборку на ближайшие дни подготовила для НГС Лидия Маркова, автор телеграм-канала «Сибкульпривет».

Картины тронут до глубины души


В Центре культуры ЦК19 завершается выставка к 100-летию выдающегося художника Николая Грицюка. Успейте сходить до 11 апреля. «Товарищ Грицюк, Вы пишете еще хуже, чем Пикассо!» — такой отзыв оставили на одну из его выставок в Москве. Один из главных сибирских художников обращался в своем творчестве к разным жанрам. Городские пейзажи, абстрактная живопись, политические сюжеты — даже если вы считаете, что вы далеки от современного искусства, эти картины тронут вас до глубины души.

Где проходит: ЦК19 на Свердлова, 13

Цена билета: 200–250 рублей

Духи-покровители на экскурсии


Музей института готов удивлять гостей

Музей института готов удивлять гостей

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Увидеть шаманских тотемных животных, славянские обережные полотенца и лесных духов-покровителей можно на экскурсии в музее Института археологии и этнографии СО РАН. Совсем недавно там открылся обновленный зал этнографии Сибири и Дальнего Востока. 10 апреля в 14:00 там пройдет игровая детская экскурсия, а в 16:00 — экскурсия для взрослых.

Где проходит: Золотодолинская, 4

Цена билета: 100–200 рублей

Нужна предварительная запись по телефонам экскурсионного отдела ИАЭТ: +7 913 781-54-93, 330-34-18

А ты был на Тотальном диктанте?


«Книги Степновой "Сад" и "Женщины Лазаря" стали для меня настоящим открытием», — делится Лидия

«Книги Степновой "Сад" и "Женщины Лазаря" стали для меня настоящим открытием», — делится Лидия

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9 апреля, в субботу, пройдет легендарный «Тотальный диктант». В этом году в Новосибирске запланировано 66 площадок, на которых текст диктанта авторства Марины Степновой смогут написать около 5 тысяч человек.

В НГУ читать «Тотальный диктант» будет артист театра «Красный факел» Антон Войналович. В вузе также создана площадка для глухих участников, читать для них с параллельным сурдопереводом будет Дарья Емельянова — актриса «Красного факела», занятая в знаменитой постановке Тимофея Кулябина «Три сестры» на жестовом языке. Среди диктаторов на других площадках «краснофакельцы» Алексей Межов и Константин Телегин.

В списке чтецов также солисты группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко (в НГТУ) и Максим Кучеренко («Победа»), актер «Глобуса» Максим Гуралевич (Новоколледж). В Областной детской библиотеке им. Горького диктант будет читать солист Новосибирского музыкального театра, обладатель «Золотой Маски» Вадим Кириченко, в консерватории — восходящая звезда НОВАТа Гурий Гурьев, а в НГОНБ — писатель Игорь Маранин.

Я жду текст диктанта с большим воодушевлением, книги Степновой «Сад» и «Женщины Лазаря» стали для меня настоящим открытием.

Диктант смогут написать около 5 тысяч человек

Диктант смогут написать около 5 тысяч человек

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Ретроспективы в кино


В отсутствии громких мировых премьер кинотеатры стали показывать еще больше фильмов из прошлого. Еще идут в прокате «Брат» и «Брат-2». Специальные показы к юбилею фильма стартовали 23 марта. В 2022 году картине Алексея Балабанова «Брат» исполнится 25 лет.

А 1 апреля стартовала ретроспектива фильмов Александра Тарковского к 90-летию знаменитого режиссера. В Новосибирске показы проходят в Победе: в ближайшие дни можно посмотреть фильмы «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис» и «Сталкер».

Сказка в филармонии


Симфонический оркестр представит музыкальную сказку «Золушка»

Симфонический оркестр представит музыкальную сказку «Золушка»

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Как привить детям любовь к музыке? Ходить вместе с ними в филармонию! 10 апреля в 15:00 симфонический оркестр представит музыкальную сказку «Золушка» в красочном обрамлении картин американской художницы японского происхождения Кинуко Крафт. Таинственная, трогательная, нежная сказка зовет вас в музыкальное путешествие по своим волшебным страницам.

Где проходит: Концертный зал имени А. М. Каца, Красный проспект, 18/1

Сколько стоит: цена билета — от 250 рублей

«Юрьева Ночь» в планетарии

В Новосибирском планетарии идет активная подготовка ко Дню космонавтики. 11 апреля в 20:00 начнется традиционная тематическая программа «Юрьева Ночь» — 2022. В этом году сотрудники планетария приглашают вместе встретить «Гагаринские сутки» и поговорить о Сергее Павловиче Королеве, главном конструкторе, учителе и человеке, который, несмотря на трагические повороты судьбы, всегда оставался верен своему делу.

Где проходит: Новосибирский планетарий, Ключ-Камышенское плато, 1/1

Сколько стоит: вход на мероприятие свободный, необходимо зарегистрироваться

Есть ряд организационных ограничений, уточните их по телефону на сайте или по телефону 327-05-17

Изображения из капелек

Так выглядит ордынская роспись

Так выглядит ордынская роспись

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Знаете, что такое «ордынская роспись»? Это первый географический бренд, запатентованный в Новосибирской области. Автор этого художественного стиля — Нина Мухлынина из Ордынки. Его отличительная особенность — ярко-голубой фон, а все элементы изображений состоят из капелек. Познакомиться с этим уникальным стилем и с другими произведениями народных промыслов Новосибирской области вы можете в главном здании Краеведческого музея на выставке «Народный мастер».

Где проходит: Красный проспект, 23

Сколько стоит: цена билета — 150–200 рублей

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