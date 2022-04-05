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Сибирячка с двумя высшими образованиями покорила своими тортами судей шоу «Кондитер»

Татьяна Середа вышла в суперфинал кулинарного шоу на «Пятнице»

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21 выпуск 6 сезона с участием Татьяны Середы вышел 5 апреля

21 выпуск 6 сезона с участием Татьяны Середы вышел 5 апреля

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Жительница Новосибирска Татьяна Середа вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Теперь она будет бороться за главный приз шестого сезона — 1 миллион рублей.

— Организаторы шоу нашли меня сами, заявки я не подавала. Мне очень понравились все судьи, они меня очень хвалили. С Ренатом Лимаровичем (Ренат Агзамов — главный кондитер шоу. — Прим. ред.) у нас просто коннект произошел, — рассказывает Татьяна.

На кастинг участники должны были принести торты, посвященные Дню мертвых. Татьяна сделала торт из шоколадного бисквита на бельгийском какао, компоте из вишни в ганаше из темного шоколада с сычуанским перцем, шоколадного крема с ганашем на темном шоколаде. Всё это великолепие было покрыто черным велюром и декором из мастики

На кастинг участники должны были принести торты, посвященные Дню мертвых. Татьяна сделала торт из шоколадного бисквита на бельгийском какао, компоте из вишни в ганаше из темного шоколада с сычуанским перцем, шоколадного крема с ганашем на темном шоколаде. Всё это великолепие было покрыто черным велюром и декором из мастики

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Кондитер рассказала НГС, что стала печь для себя и семьи пять лет назад, когда ушла в декрет. На широкую публику она вышла год назад. До того как найти свое призвание, девушка получила два высших образования — она архитектор и переводчик.

— Я поняла, что мое увлечение должно выйти на новый уровень. Прошла обучение у топовых мастеров, планирую открыть свою кондитерскую в центре города. За год работы я получила только положительные отзывы о своей работе. Пока у меня есть небольшой цех в цокольном помещении загородного дома, — говорит Татьяна.

«Муж — моя главная поддержка. Он подарил мне первый курс обучения и продолжает вкладываться в мое развитие. А еще он главный дегустатор», — говорит Татьяна

«Муж — моя главная поддержка. Он подарил мне первый курс обучения и продолжает вкладываться в мое развитие. А еще он главный дегустатор», — говорит Татьяна

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Татьяна Середа любит свою профессию за творчество:

— Я себя позиционирую как кондитера-декоратора. Мне очень травится творческий процесс. Моя визитная карточка — шоколадный бисквит на бельгийском какао — его обожают мои родные.

Татьяна любит декорировать свои торты и делает это красиво

Татьяна любит декорировать свои торты и делает это красиво

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Омрачает настроение кондитера только рост цен на и без того не бюджетные ингредиенты для тортов.

— За последнее время сильно поднялась себестоимость ингредиентов. Бельгийский шоколад, бурбонская ваниль, какао... Если раньше 10 кг бельгийского шоколада я покупала за 7 тысяч, то сейчас — за 10. Также выросли в цене фруктово-ягодные пюре. Раньше за килограмм я отдавала 700–800 рублей, недавно — купила за 1700. Подсчитать расход просто: в один торт уходит 250 граммов пюре. Цены выросли даже на российские ингредиенты — тот же сахар. Заметила, что многие люди, узнавая цены, спрашивают: «Есть что подешевле?» Хотя на праздники, как правило, свои предпочтения сохраняют. Недавно я получила первые за год заказы на Наполеон и медовик. Старые добрые рецепты всегда будут востребованы и уже сейчас набирают свою популярность. Люди просто недооценивали их, — говорит кондитер Татьяна Середа.

Девушка мечтает продолжить обучение у зарубежных мастеров

Девушка мечтает продолжить обучение у зарубежных мастеров

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Новосибирские кондитеры часто становятся участниками кулинарного шоу на «Пятнице». Так, одна из них пыталась удивить ведущих денежным тортом. Другая сибирячка не прошла в финал шоу «Кондитер», потому что в ее торте обнаружили кошачью шерсть.

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телеканал «Пятница!»«Кондитер»
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