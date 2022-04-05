Сибирячка с двумя высшими образованиями покорила своими тортами судей шоу «Кондитер»

Жительница Новосибирска Татьяна Середа вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Теперь она будет бороться за главный приз шестого сезона — 1 миллион рублей.

— Организаторы шоу нашли меня сами, заявки я не подавала. Мне очень понравились все судьи, они меня очень хвалили. С Ренатом Лимаровичем (Ренат Агзамов — главный кондитер шоу. — Прим. ред.) у нас просто коннект произошел, — рассказывает Татьяна.