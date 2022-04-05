Сибирячка с двумя высшими образованиями покорила своими тортами судей шоу «Кондитер»

Жительница Новосибирска Татьяна Середа вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Теперь она будет бороться за главный приз шестого сезона — 1 миллион рублей.
— Организаторы шоу нашли меня сами, заявки я не подавала. Мне очень понравились все судьи, они меня очень хвалили. С Ренатом Лимаровичем (Ренат Агзамов — главный кондитер шоу. — Прим. ред.) у нас просто коннект произошел, — рассказывает Татьяна.
Кондитер рассказала НГС, что стала печь для себя и семьи пять лет назад, когда ушла в декрет. На широкую публику она вышла год назад. До того как найти свое призвание, девушка получила два высших образования — она архитектор и переводчик.
— Я поняла, что мое увлечение должно выйти на новый уровень. Прошла обучение у топовых мастеров, планирую открыть свою кондитерскую в центре города. За год работы я получила только положительные отзывы о своей работе. Пока у меня есть небольшой цех в цокольном помещении загородного дома, — говорит Татьяна.
Татьяна Середа любит свою профессию за творчество:
— Я себя позиционирую как кондитера-декоратора. Мне очень травится творческий процесс. Моя визитная карточка — шоколадный бисквит на бельгийском какао — его обожают мои родные.
Омрачает настроение кондитера только рост цен на и без того не бюджетные ингредиенты для тортов.
— За последнее время сильно поднялась себестоимость ингредиентов. Бельгийский шоколад, бурбонская ваниль, какао... Если раньше 10 кг бельгийского шоколада я покупала за 7 тысяч, то сейчас — за 10. Также выросли в цене фруктово-ягодные пюре. Раньше за килограмм я отдавала 700–800 рублей, недавно — купила за 1700. Подсчитать расход просто: в один торт уходит 250 граммов пюре. Цены выросли даже на российские ингредиенты — тот же сахар. Заметила, что многие люди, узнавая цены, спрашивают: «Есть что подешевле?» Хотя на праздники, как правило, свои предпочтения сохраняют. Недавно я получила первые за год заказы на Наполеон и медовик. Старые добрые рецепты всегда будут востребованы и уже сейчас набирают свою популярность. Люди просто недооценивали их, — говорит кондитер Татьяна Середа.
Новосибирские кондитеры часто становятся участниками кулинарного шоу на «Пятнице». Так, одна из них пыталась удивить ведущих денежным тортом. Другая сибирячка не прошла в финал шоу «Кондитер», потому что в ее торте обнаружили кошачью шерсть.