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«Такая съемка не для каждого»: сибирячка снялась в сказочной фотосессии с живым медведем

Животное вело себя очень хорошо

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Девушка Топтыжку не боялась

Девушка Топтыжку не боялась

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Новосибирский фотограф Алена Райфутдинова провела сказочную фотосессию модели с живым медведем. Снимки получились очень колоритными.

— Идея съемки с медведем в таком образе была модели. А так как я люблю такие творческие съемки, то с удовольствием эту идею поддержала. Медведь вел себя хорошо, иногда пытался играть, но основную часть времени выполнял команды дрессировщика. Да, с нами в обязательном порядке был дрессировщик, а сам медведь был на поводке, — объяснила Алена Райфутдинова.

Топтыжка привык уже к вниманию

Топтыжка привык уже к вниманию

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В день съемок было солнечно, поэтому делать фото было непросто

В день съемок было солнечно, поэтому делать фото было непросто

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Девушка Топтыжку не боялась. Она имеет опыт работы с животными.

— То же самое могу сказать про себя: основное направление моих съемок — анималистическое. Помимо фотографий модели, я сделала и себе селфи на память. Самое сложное в съемке было то, что была солнечная погода. Учитывая тот факт, что я предпочитаю пасмурную погоду, а съемку запланировали далеко заранее, с солнцем пришлось смириться, — отметила фотограф. — Еще хочется заметить, что такая съемка не для каждого. С медведем нужно вести себя спокойно, учитывать некоторые нюансы его поведения. Поэтому нужно хорошенько подумать, прежде чем идти на такую фотосессию.

В конце февраля снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал в Photovogue — на нём модель сидит на лавочке с гималайским медведем. Фото автор назвала «Созерцание».

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