«Такая съемка не для каждого»: сибирячка снялась в сказочной фотосессии с живым медведем

Новосибирский фотограф Алена Райфутдинова провела сказочную фотосессию модели с живым медведем. Снимки получились очень колоритными.
— Идея съемки с медведем в таком образе была модели. А так как я люблю такие творческие съемки, то с удовольствием эту идею поддержала. Медведь вел себя хорошо, иногда пытался играть, но основную часть времени выполнял команды дрессировщика. Да, с нами в обязательном порядке был дрессировщик, а сам медведь был на поводке, — объяснила Алена Райфутдинова.
Девушка Топтыжку не боялась. Она имеет опыт работы с животными.
— То же самое могу сказать про себя: основное направление моих съемок — анималистическое. Помимо фотографий модели, я сделала и себе селфи на память. Самое сложное в съемке было то, что была солнечная погода. Учитывая тот факт, что я предпочитаю пасмурную погоду, а съемку запланировали далеко заранее, с солнцем пришлось смириться, — отметила фотограф. — Еще хочется заметить, что такая съемка не для каждого. С медведем нужно вести себя спокойно, учитывать некоторые нюансы его поведения. Поэтому нужно хорошенько подумать, прежде чем идти на такую фотосессию.
В конце февраля снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал в Photovogue — на нём модель сидит на лавочке с гималайским медведем. Фото автор назвала «Созерцание».