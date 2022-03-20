«Такая съемка не для каждого»: сибирячка снялась в сказочной фотосессии с живым медведем

Новосибирский фотограф Алена Райфутдинова провела сказочную фотосессию модели с живым медведем. Снимки получились очень колоритными.

— Идея съемки с медведем в таком образе была модели. А так как я люблю такие творческие съемки, то с удовольствием эту идею поддержала. Медведь вел себя хорошо, иногда пытался играть, но основную часть времени выполнял команды дрессировщика. Да, с нами в обязательном порядке был дрессировщик, а сам медведь был на поводке, — объяснила Алена Райфутдинова.