«Не ныть!»: десятки отважных новосибирцев собрались в мороз на набережной — 30 фото с «Забега обещаний»

В Новосибирске в седьмой раз прошел ежегодный «Забег обещаний». Десятки новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы пробежать дистанцию в 2022 метра.

— Мы проводим его уже в седьмой раз на набережной. Участники пишут обещания на номерах и бегут 2022 метра, — рассказала корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и основательница I Love Supersport. — Даже на первый забег пришло около 70 человек, и с каждым годом участников становится всё больше. В 3000 году будем бежать три километра!