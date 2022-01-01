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«Не ныть!»: десятки отважных новосибирцев собрались в мороз на набережной — 30 фото с «Забега обещаний»

Смотрим, что они пообещали себе на этот год

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У участников было прекрасное настроение

У участников было прекрасное настроение

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В Новосибирске в седьмой раз прошел ежегодный «Забег обещаний». Десятки новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы пробежать дистанцию в 2022 метра.

— Мы проводим его уже в седьмой раз на набережной. Участники пишут обещания на номерах и бегут 2022 метра, — рассказала корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и основательница I Love Supersport. — Даже на первый забег пришло около 70 человек, и с каждым годом участников становится всё больше. В 3000 году будем бежать три километра!

Что же пообещали и пожелали себе новосибирцы? Вот краткий список с табличек:

  • Не ныть!
  • Доделать ремонт.
  • Быть здоровой, жизнерадостной, активной!
  • Всегда самому принимать решения и действовать.
  • Любить.
  • Научиться плавать!
  • Быть счастливой и бросить курить!
  • Выполнить прошлогоднее обещание.
  • Пробежать марафон.:)
  • Больше отдыхать.

А что бы вы пообещали и пожелали себе в новом году?

Посмотрим, как прошел забег. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал сегодня на Михайловской набережной.

С чувством юмора у новосибирцев всё в порядке!

С чувством юмора у новосибирцев всё в порядке!

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Морозец украсил участников

Морозец украсил участников

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Кто-то взял с собой палки для ходьбы

Кто-то взял с собой палки для ходьбы

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Отличное пожелание!

Отличное пожелание!

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Кто же эта загадочная «она»?

Кто же эта загадочная «она»?

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Доделать ремонт — мечта многих новосибирцев

Доделать ремонт — мечта многих новосибирцев

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Кто-то пришел на забег с питомцами

Кто-то пришел на забег с питомцами

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Куда же без костюмов?

Куда же без костюмов?

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Десятки новосибирцев предпочли прийти на набережную

Десятки новосибирцев предпочли прийти на набережную

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Многие делали фото перед забегом

Многие делали фото перед забегом

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Очень закаленный участник

Очень закаленный участник

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«Всегда самому принимать решения и действовать» — очень мудрое обещание

«Всегда самому принимать решения и действовать» — очень мудрое обещание

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Участники писали обещания на специальных бланках

Участники писали обещания на специальных бланках

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Участники много улыбались и смеялись

Участники много улыбались и смеялись

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Людей пришло много, несмотря на мороз

Людей пришло много, несмотря на мороз

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Главное — поставить цель и двигаться к ней

Главное — поставить цель и двигаться к ней

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Мы надеемся, что этот участник после забега не заболеет

Мы надеемся, что этот участник после забега не заболеет

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У всех было очень праздничное настроение

У всех было очень праздничное настроение

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В этом году дистанция составила 2022 метра

В этом году дистанция составила 2022 метра

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Тяжелее всего — последние сотни метров

Тяжелее всего — последние сотни метров

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На набережной сегодня было многолюдно

На набережной сегодня было многолюдно

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Утром температура составляла <nobr class="_">-20</nobr> градусов

Утром температура составляла -20 градусов

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Сколько красавиц в Новосибирске!

Сколько красавиц в Новосибирске!

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В таком забеге главное — участие

В таком забеге главное — участие

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Кто-то очень хорошо нарядился

Кто-то очень хорошо нарядился

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Пейзажи на набережной завораживают

Пейзажи на набережной завораживают

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В основном на набережной сегодня были только участники забега

В основном на набережной сегодня были только участники забега

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Чтобы снять участников, наш фотокорреспондент тоже потрудился

Чтобы снять участников, наш фотокорреспондент тоже потрудился

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С Новым годом!

С Новым годом!

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Сегодня мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь!

Как выглядел Новосибирск сегодня утром, вы можете посмотреть здесь.

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