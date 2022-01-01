«Не ныть!»: десятки отважных новосибирцев собрались в мороз на набережной — 30 фото с «Забега обещаний»

В Новосибирске в седьмой раз прошел ежегодный «Забег обещаний». Десятки новосибирцев собрались на Михайловской набережной, чтобы пробежать дистанцию в 2022 метра.
— Мы проводим его уже в седьмой раз на набережной. Участники пишут обещания на номерах и бегут 2022 метра, — рассказала корреспонденту НГС Ксения Егошина, организатор забега и основательница I Love Supersport. — Даже на первый забег пришло около 70 человек, и с каждым годом участников становится всё больше. В 3000 году будем бежать три километра!
Что же пообещали и пожелали себе новосибирцы? Вот краткий список с табличек:
- Не ныть!
- Доделать ремонт.
- Быть здоровой, жизнерадостной, активной!
- Всегда самому принимать решения и действовать.
- Любить.
- Научиться плавать!
- Быть счастливой и бросить курить!
- Выполнить прошлогоднее обещание.
- Пробежать марафон.:)
- Больше отдыхать.
А что бы вы пообещали и пожелали себе в новом году?
Посмотрим, как прошел забег. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал сегодня на Михайловской набережной.
Сегодня мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь!
Как выглядел Новосибирск сегодня утром, вы можете посмотреть здесь.