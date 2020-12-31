«Такое неприлично дарить»: репортаж из очередей в торговых центрах — о чём говорят и что покупают люди

Маркетолог Дмитрий Мишин сегодня пришел в торговый центр только ради подарков. Хотя некоторые он уже заранее купил — для самых близких. Незнакомым и малознакомым людям новосибирец советует дарить символ года. А если подарок будет сделан вручную — сложно не угодить.

— Ценовая категория абсолютно разная, — объясняет Дмитрий Мишин. — Я считаю, что ценность подарка не в цене. А именно в том, чтобы он был желанным. Но экономить на подарках я бы лично никогда не стал. Да и вроде, по ощущениям, меньше зарабатывать я не стал. Правда, стоит зайти в любой продуктовый магазин, посмотреть на цены на полках — и сразу возникают сомнения в своей финансовой состоятельности. Потому что с каждым следующим приходом цены меняются, и не в лучшую сторону.