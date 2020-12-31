«Такое неприлично дарить»: репортаж из очередей в торговых центрах — о чём говорят и что покупают люди

Новосибирцы атакуют торговые центры накануне Нового года
Сегодня уже можно официально достать все продукты из списка «это на Новый год» и под оливье встретить долгожданный
Бежать в торговый центр за день до Нового года в надежде поймать то самое праздничное настроение — глупая затея. В воздухе если что и витает, то только дух всеобщей усталости. А заразиться от толпы, за исключением коронавируса (если вы все-таки умудрились пройти мимо охранника без маски), можно разве что установкой «Мне надо доделать все дела сейчас же». Но стоит пройти пару кругов в поисках того самого магазина, и вот ты уже никогда не вспомнишь, что именно надо доделать. Ухоженные девушки по ту сторону прилавков прячут в улыбке мольбу: купите это. Но люди торопятся, а улыбкой сейчас мало кого проймешь.
Продавщица отдела с ювелирными украшениями уже и не пытается состроить улыбку вслед прохожим — золото в последние дни декабря явно не в тренде. За день мы с фотографом проходим мимо раз восемьдесят и замечаем только одного потенциального покупателя. Щуплый парень с короткой стрижкой выбирает золотое кольцо. Он путается в размере и сам не понимает, что конкретно ему надо. Психует.
Разговаривать не желает — а вдруг девушка прочитает репортаж и сюрприз будет испорчен? А вдруг девушка возьмет и откажет? Тогда пацаны не поймут.
Маркетолог Дмитрий Мишин сегодня пришел в торговый центр только ради подарков. Хотя некоторые он уже заранее купил — для самых близких. Незнакомым и малознакомым людям новосибирец советует дарить символ года. А если подарок будет сделан вручную — сложно не угодить.
— Ценовая категория абсолютно разная, — объясняет Дмитрий Мишин. — Я считаю, что ценность подарка не в цене. А именно в том, чтобы он был желанным. Но экономить на подарках я бы лично никогда не стал. Да и вроде, по ощущениям, меньше зарабатывать я не стал. Правда, стоит зайти в любой продуктовый магазин, посмотреть на цены на полках — и сразу возникают сомнения в своей финансовой состоятельности. Потому что с каждым следующим приходом цены меняются, и не в лучшую сторону.
Так вышло, что самый дорогой подарок на Новый год Дмитрий сделает своей
— Если говорить про самый неудачный подарок, то достаточно долгое время люди считали меня оригинальным человеком и дарили мне оригинальные подарки, — рассказывает мужчина. — И вот это просто всем читателям на заметку — никогда не дарите людям, которых вы считаете оригинальными, оригинальные подарки. Они это никогда не оценят, у них взгляд на мир немного другой, не такой, как у вас. И для них эти подарки будут откровенной ерундой. Я очень рад, что стал менее оригинальным. Или что там еще произошло в мире. Но вот уже несколько лет мне не дарят такие подарки.
— Этот год был разным, он был самым необычным — в общем масштабе, — продолжает Дмитрий Мишин. — Если говорить про личные события, то, слава богу, все живы-здоровы, и это лучшее достижение любого года. В космос я не полетел, даже депутатом не баллотировался в Горсовет.
Магазин подарков с ассортиментом из разряда «очень интересно и красиво, но никогда бы себе такое не купил». Люди перебирают товар, разглядывают, ставят на место.
— После праздников дома появляется столько ненужного барахла! Смотришь на подарки и думаешь — какую ерунду люди только ни придумают, чтобы чужие деньги тратить, — разглядывает женщина статуэтку с дельфином.
— У меня всё это потом по углам стоит, все эти знаки внимания коллег и прочая глупость. А Анютка, слышала, передаривает просто потом. Такая экономия, вот и я думаю, — неодобрительно отмахивается от дельфина ее приятельница.
— Да ты что? Подарки — не передарки! Подарили — пользуйся. Всё равно человек старался сделать приятное, — несчастная статуэтка с шумом приземляется обратно на полку.
Блогер Олеся закупает сегодня много подарков для игры в «Тайного Санту». Играют большой компанией, но если обычно дарить нужно одному человеку, то на вечеринке, куда попадет Олеся, все дарят подарки друг другу.
— Есть люди, которых я вообще не видела. Поэтому выбирала по принципу — чтобы подошло всем, — рассказывает Олеся. — Например,
Будущая мама считает, что сейчас неприлично дарить только те вещи, про которые точно знаешь — человек такое не воспринимает, его такой подарок может задеть или даже обидеть.
— А всё остальное — почему бы нет? Сейчас можно дарить всё, вплоть до нижнего белья и всяких штучек из секс-шопа, — улыбается девушка.
В разделе бытовой техники настоящий ажиотаж. Но, как оказалось, с наступающим Новым годом он никак не связан. Кто-то присматривает себе телевизор, потому что везунчик по жизни и аккурат перед праздничным застольем старый «ящик» приказал долго жить. Кто-то пришел за обещанными скидками, кому-то просто на карту упала та самая сумма, которой не хватало на покупку нового телефона.
Между стеллажами с электронными книгами и наушниками передвигается пенсионерка. Ей надо уложиться в одну тысячу рублей. И это подарок — правда, еще на
— Вообще у меня с финансами всегда хорошо, — утверждает она. — Не хуже как та бабушка: пенсия хорошая, но очень маленькая. Я пенсионер, плюс еще работаю. Поэтому финансы мои — это либо пенсия, либо заработок. Зарплата меня устраивает. Пенсия, конечно, маленькая. Поэтому я и работаю. Зарплата оправдывает мое бытие. А вообще у меня был год как год. Я и не заметила его. Я работаю с утра до ночи, никуда не езжу, нигде не отдыхаю. Я всё время практически работаю для того, чтобы выжить.
— И за границей никогда не были?
— Упаси господь, нет, — на этих словах женщина крестится. — Нет желания. Возможность есть, желания нет.
Студент Артём пришел в торговый центр докупить подарки. Своей девушке он уже традиционно дарит мягкие игрушки, и «ей прикольно». Но пока его предел — полторы тысячи рублей на любой подарок.
— Этот год мне понравился. Встречи с друзьями, когда мы собирались на даче, отдыхали, выпивали иногда, — смущенно запинается на последнем слове студент. — А что еще? Дистант? К дистанту я привык еще со школы, с прошлого учебного года, я же первый курс, для меня в дистанте нет ничего нового. Новый год, который мне больше всего запомнился, был, когда мне было
Сибирячка Альфия ищет подарок для племянниц — она хочет приобрести что-то из косметики и вещей.
— Я покупаю универсальные вещи, например какую-нибудь водолазку, — рассказывает Альфия. — Я себе в этом году много подарков купила. У меня был поход в магазин, шопинг со стилистом. Я собрала себе осенний лук и сделала такой, самый главный подарок себе.
— Маме я купила сумку, а друзьям электронные сигареты, — рассказывает студентка Алина. — Они курят обычные, и я им решила подарить такие. Они давно хотели попробовать. Вообще я всегда дарю то, что хотят другие. Отталкиваюсь от их желаний. Ну и мне легко — у меня всего две подруги, и я им одинаковые подарки дарю, чтобы они не обиделись. Самый неприятный подарок? Мне позвонил человек, на которого я была обижена, и поздравил с днем рождения. Он меня сильно этим расстроил. Я не хотела, чтобы он звонил, он сделал много мне неприятностей, гадости про меня говорил. И человек знал, что я не хочу слышать его, — и намеренно мне позвонил, чтобы сделать еще больнее. Самый запоминающийся Новый год был, когда я с подружкой в деревню уехала. Там была деревенская дискотека, смешная и забавная. Все веселились, никто никого не стеснялся. Все рады тебе и зовут к себе. В Барабинске, откуда я родом, такого нет.
Единственная толкучка с очередями на кассе оказалась в магазине детских игрушек. Но ни одного рыдающего возле машинки ребенка замечено не было.
— Я покупаю своим детям то, что они в письме Деду Морозу написали, — рассказывает госслужащая Елена. — У меня детям два и четыре года. И я собираюсь им до шести лет от лица Дедушки Мороза дарить подарки. Мне вот только в школе это осознание, что его нет, пришло. Я просто поняла это. И что Дед Мороз всегда был похож на родственника, на соседа, на дядю.
У Елены правило — коллегам она дарит подарок ценой до тысячи рублей, близким (в том числе детям и мужу) — до двух тысяч рублей.
СЮЖЕТ
— В этом году было очень мимолетное лето, мало времени проводили на улице, — продолжает Елена. — В целом негативный какой-то год. Сейчас вот всё приходится просчитывать буквально, хорошо и въедливо деньги считать. Само еще по себе складывается, что сейчас можно только на отдыхе экономить.