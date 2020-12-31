«Он был непростым»: как фраза Путина стала мемом еще до всех событий 2020-го

Каждый год россияне ждут новогоднее обращение президента и гадают, как Путин назовет этот год, если предыдущий был непростым или трудным. Мы послушали все поздравительные речи главы государства и удивились: ведь по словам Путина, непростым год был всего один раз. Почему все приписывают Владимиру Путину слова, которые он не особо-то и использует, и почему фраза стала мемом — рассказываем вам, пока вы режете оливье.
Как всё начиналось?
Шутка о том, что президент каждый год называет «тяжелым и полным трудностей» существует уже много лет. Однако в этом году она вышла на новый уровень. Фраза «год был непростым» в марте 2020-го, когда мы даже не представляли, каким он будет, стала практически мемом. Команда КВН «Лото по четвергам в 18:30» на сцене показала видео, где Путин год за годом повторяет эту фразу.
Видео завирусилось, но все-таки не стало повторением истории с Борисом Ельциным и его фразой «Я устал, я ухожу», которую он вообще не произносил — за него постарались квнщики. Про непростой год Путин действительно говорил, но называл так только 2016-й. Тогда его новогоднее обращение начиналось так:
«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!
2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед».
Високосный 2016 год и правда выдался трудным. В феврале прогремела серия взрывов на шахте «Северная» в Республике Коми — погибли 36 человек. В июне произошла трагедия на Сямозере в Карелии, где во время шторма погибли 14 детей. В декабре было массовое отравление алкогольными суррогатами в Иркутске — тогда скончались 75 человек. 25 декабря в Сочи упал самолет Ту-154 — погибли 92 человека, среди них были военные, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и Доктор Лиза — врач, правозащитник и благотворитель. Это только некоторые трагедии в России, которые происходили на фоне очередного скачка доллара и допингового скандала, а были еще трагические события в мире — от взрывов в Ливии и Египте до массового убийства в Орландо и грузовика на рождественском базаре в Берлине. Все мы очень ждали наступления следующего года, надеясь, что он будет лучше.
Какими еще были годы?
Все новогодние речи президента с 1999 года хранятся на сайте Кремля. «Непростым» по мнению Путина год был один раз, но в обращениях президента немало других повторений, все они написаны по одному шаблону. Однажды мы даже составили универсальную речь президента — собранную из разных лет.
2001 год, по мнению Путина, для России в целом был «успешным», хотя и было много важных событий — «и хороших, и драматичных». 2003 год был «разным»: были сложности и ошибки, осталось много нерешенных проблем.
— Уходящий в историю 2005 год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям и убедительно доказал: мы способны на очень многое, — говорил президент, поздравляя с наступающим 2006-м.
Потом был «важный» 2012 год. И 2013-й, когда накануне Нового года произошли теракты в Волгограде, а президент сказал, что «в минувшем году нам пришлось столкнуться с проблемами и принять вызов серьезных испытаний». Вероятно, именно эта речь и стала основой для появившейся в декабре 2014-го шутки про «тяжелые и полные трудностей» годы, на благодатную почву которой позже легли слова «он был непростым».
Что касается 2020 года, то он уже «непростой», хотя новогоднее обращение президента еще не прозвучало. Таковым назвал уходящий год Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
— Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей, — сказал глава государства.
И в этот раз нам сложно с ним не согласиться.