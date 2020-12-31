«Он был непростым»: как фраза Путина стала мемом еще до всех событий 2020-го

Каждый год россияне ждут новогоднее обращение президента и гадают, как Путин назовет этот год, если предыдущий был непростым или трудным. Мы послушали все поздравительные речи главы государства и удивились: ведь по словам Путина, непростым год был всего один раз. Почему все приписывают Владимиру Путину слова, которые он не особо-то и использует, и почему фраза стала мемом — рассказываем вам, пока вы режете оливье.



Как всё начиналось?



Шутка о том, что президент каждый год называет «тяжелым и полным трудностей» существует уже много лет. Однако в этом году она вышла на новый уровень. Фраза «год был непростым» в марте 2020-го, когда мы даже не представляли, каким он будет, стала практически мемом. Команда КВН «Лото по четвергам в 18:30» на сцене показала видео, где Путин год за годом повторяет эту фразу.