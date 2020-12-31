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«Наташа, мы всё уронили»: главные мемы уходящего года

Временами было так тяжело, что оставалось только смеяться

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Согласитесь, это идеальная заставка для уходящего года

Согласитесь, это идеальная заставка для уходящего года

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Нельзя просто так взять и вспомнить всё, что происходило в 2020 году. Но мы приложили максимум усилий и собрали главные события уходящего года в мемах и шутках. Лучше присядьте — вам будет что вспомнить.

Отставка правительства

В начале года Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. Через считаные минуты после его пламенной речи Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент предложил пока еще премьер-министру занять пост заместителя председателя Совета безопасности, а на его должность выдвинул кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина. И началось.

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Работа на удаленке

Стоило российскому правительству распуститься, как на страну опустился коронавирус. Одной из первых мер, которую решили принять компании, чтобы защититься от распространения заразы, стала удаленка.

И сразу начались шутки о том, кто как выглядит на работе и дома.

Или во время совещаний в «Зуме».

Надпись: «Работа из дома. Ожидание. Реальность»

Надпись: «Работа из дома. Ожидание. Реальность»

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Надпись: «Говорит ваш пилот. Сегодня я работаю из дома»

Надпись: «Говорит ваш пилот. Сегодня я работаю из дома»

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Надпись: «Сизиф работает из дома»

Надпись: «Сизиф работает из дома»

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Эксперты всем нам рекомендовали заниматься привычными делами, даже если мы безвылазно сидели дома. Выглядеть это могло как-то так.

Атлант затарил гречи

Март 2020-го. Многие на удаленке, границы закрыты, отпуска отменены, на улицу можно выйти только до ближайшего магазина — за гречкой и туалетной бумагой.

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Весной даже тусовки с друзьями оказались под запретом. Кто-то понял, что лучший друг для себя — это он сам.

Перемещаться легально в эру самоизоляции могли только доставщики еды. И тут началось...

Еще одно слово года — «удаленка».

Природа настолько очистилась

Принятые меры принесли свои плоды. Природа очистилась настолько, что в города стали возвращаться дикие животные, динозавры и гладиаторы. Наконец-то мир исцелился.

Надпись: «Дикие животные наконец-то возвращаются в Темзу. Природа исцеляется».

Надпись: «Дикие животные наконец-то возвращаются на улицы Великобритании. Природа исцеляется».

Наташа, вставай!

Фразу «Наташа, вставай, мы там всё уронили» успели переложить на мотив российского гимна, а коты, которым ее приписали, стали предвестниками похлеще всадников апокалипсиса. Практически ни одно событие года не обходилось без реакции этих требовательных животных. Коронавирус, обвал рубля, обнуление, закрытие границ, печенеги и половцы — на каждый случай коты находили что сказать.

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Печенеги и половцы

Вместе со всей страной на удаленный формат работы перешли и власти. Президент начал проводить совещания в онлайн-режиме, а следить за ними все могли, сидя у мониторов. На одной из таких встреч Владимир Путин заявил, что Россия обязательно справится с коронавирусом — ведь печенегов и половцев уже победили. Остаться незамеченным исторический экскурс просто не мог.

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Роберт Паттинсон в спортивном костюме

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В августе 2017 года режиссер Джош Сэфди выложил в своем Instagram фото Роберта Паттинсона в спортивном костюме. Долгие три года снимок, на котором актер напоминает известного свидетеля из Фрязино, оставался без широкого общественного внимания, а Сэфди вообще удалил фото из своего аккаунта. Но что попало в интернет, то в нем остается. И в августе этого года фотография разошлась в Twitter — пользователи придумывали ситуации, в которые мог бы попасть актер в домашнем.

Паттинсон — немой свидетель отставки правительства

Паттинсон — немой свидетель отставки правительства

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Или гость на типичной русской свадьбе&nbsp;

Или гость на типичной русской свадьбе 

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Танцующие носильщики гробов

Видео с похоронными аниматорами появилось в 2015 году, но это не помешало танцорам с гробом стать популярным мемом в 2020-м. Даже как-то неудивительно, что мем, связанный со смертью, стал особенно известен именно сейчас. Мемность похоронщиков в России началась с поста в TikTok, автор которого соединил его с видео, где лыжник улетает со склона. После того как он отправился в полет, в ролике появляются танцоры из Ганы, несущие гроб. Происходит всё под ритмичный бит трека Astronomia музыканта Tony Igy.

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Марк Цукерберг с белым лицом

В июле 2020 года сайт New York Post опубликовал фото с отдыха Марка Цукерберга. На нем основатель Facebook катался на электросерфе. И всё бы ничего, если бы не его лицо, покрытое толстым слоем солнцезащитного крема. Позже серферы объяснили, что эту специальную мазь с цинком используют для защиты от солнца, но мемоделов было уже не остановить. Они обсуждали нечеловеческое происхождение Цукерберга и сравнивали его с Джокером.

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Доге и Чимс

Надеемся, вы узнали персонажей на последнем изображении? Накачанный сиба-ину по кличке Доге и плачущий пес Чимс и раньше были популярными мемами по отдельности, но в 2020 году их объединили, подарив новую славу. В меме о разнице поколений качок символизирует сильного и умного представителя прошлых эпох, а собака-плакса — бестолковую современную молодежь. Специально для любителей фразы «Раньше было лучше».

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Лукашенко

Александр Лукашенко в этом году стал, кажется, мемным победителем. Разве что Наташины коты могут составить ему конкуренцию. Хотя куда им — он и здесь победит, набрав, скорее всего, больше 80% голосов. Именно с процентов всё, кстати, и началось. 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, где, по данным некоторых изданий, Лукашенко набрал лишь 3% голосов. Представители правительства и государственных СМИ опровергли эту информацию, заявив, что рейтинг Лукашенко намного выше, а в сентябре «избранный большинством» глава провел тайную инаугурацию. Но у народа свое мнение.

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За последствиями белорусских выборов весь мир наблюдает уже несколько месяцев. Миллионы людей выходят на улицы чуть ли не каждый день, в стране не прекращаются протесты. На фоне всего этого Лукашенко на вертолете кружил над президентской обителью, в бронежилете и с автоматом наперевес доказывая, что он победил в голосовании, перехватывал разговоры секретных служб, а заодно выдавал меметичные фразы.

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Directed by Robert B. Weide

Вы могли не знать о существовании режиссера Роберта Б. Уайди до 2020 года. Но в этом году он стал настоящей звездой. А все благодаря титрам из ситкома «Умерь свой энтузиазм». Эта заставка стала, можно сказать, символом уходящего года. В «Твиттере» режиссера даже пытались обвинить в том, что это именно он срежиссировал 2020 год. А что — неожиданных поворотов, внезапных событий и неловких ситуаций и в его работах, и в нашей жизни было хоть отбавляй.

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Новый год

Некоторые мемоделы считают, что 2020 год был только трейлером 2021-го, и предлагают свои версии развития событий.

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А какие мемы этого года запомнились вам больше всего? Пишите в комментариях, а мы пока скрестим пальцы и загадаем, чтобы следующий год принес нам не только хорошие шутки, но и какие-нибудь отличные новости.

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Владимир ПутининтернетмемшуткиАлександр Лукашенко
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КОММЕНТАРИИ (10)

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