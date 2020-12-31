«Наташа, мы всё уронили»: главные мемы уходящего года

Нельзя просто так взять и вспомнить всё, что происходило в 2020 году. Но мы приложили максимум усилий и собрали главные события уходящего года в мемах и шутках. Лучше присядьте — вам будет что вспомнить.



Отставка правительства



В начале года Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию. Через считаные минуты после его пламенной речи Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Президент предложил пока еще премьер-министру занять пост заместителя председателя Совета безопасности, а на его должность выдвинул кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина. И началось.

