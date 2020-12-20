В МЕГЕ появился дистанционный пандемический Дед Мороз — посмотрите, как странно это выглядит

В ТЦ МЕГА придумали, как организовать общение детей с Дедом Морозом в условиях существующих ограничений. Это происходит в режиме видеоконференции.



Большой экран, на который крупным планом выведено изображение актера в костюме Деда Мороза, установлен в главном атриуме торгового центра, слева от большой елки. Ребенок может подойти к экрану и начать общаться с ним, получая ответы на вопросы и выполняя задания.

Если Деду Морозу нравятся выступления юных посетителей ТЦ (а это происходит почти всегда), то он говорит, чтобы его помощница, стоящая рядом с экраном, отдала исполнителю небольшой подарок. Дети охотно общаются с человеком на экране, не испытывая, похоже, никакого диссонанса.