В МЕГЕ появился дистанционный пандемический Дед Мороз — посмотрите, как странно это выглядит

В новосибирской МЕГЕ установили пандемического Деда Мороза
В ТЦ МЕГА придумали, как организовать общение детей с Дедом Морозом в условиях существующих ограничений. Это происходит в режиме видеоконференции.
Большой экран, на который крупным планом выведено изображение актера в костюме Деда Мороза, установлен в главном атриуме торгового центра, слева от большой елки. Ребенок может подойти к экрану и начать общаться с ним, получая ответы на вопросы и выполняя задания.
Если Деду Морозу нравятся выступления юных посетителей ТЦ (а это происходит почти всегда), то он говорит, чтобы его помощница, стоящая рядом с экраном, отдала исполнителю небольшой подарок. Дети охотно общаются с человеком на экране, не испытывая, похоже, никакого диссонанса.
Как пояснили на стойке информации, «дистанционный» формат общения с Дедом Морозом выбран из санитарных соображений, поскольку присутствие живого актера неминуемо привело бы к неконтролируемым контактам.
МЕГА стала последним крупным ТЦ, где заработал фуд-корт (их разрешили снова открыть на этой неделе). Требование увеличить пространство между столами здесь пытаются выполнить, оставив столы только у длинных конструкций с диванами, которыми здесь перегорожен фуд-корт.
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