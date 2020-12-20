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В МЕГЕ появился дистанционный пандемический Дед Мороз — посмотрите, как странно это выглядит

Он развлекает детей и дарит подарки за чтение стихов и исполнение песен

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Дед Мороз в МЕГЕ работает дистанционно: вместо живого человека — экран с трансляцией

Дед Мороз в МЕГЕ работает дистанционно: вместо живого человека — экран с трансляцией

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В новосибирской МЕГЕ установили пандемического Деда Мороза

В ТЦ МЕГА придумали, как организовать общение детей с Дедом Морозом в условиях существующих ограничений. Это происходит в режиме видеоконференции.

Большой экран, на который крупным планом выведено изображение актера в костюме Деда Мороза, установлен в главном атриуме торгового центра, слева от большой елки. Ребенок может подойти к экрану и начать общаться с ним, получая ответы на вопросы и выполняя задания.

Если Деду Морозу нравятся выступления юных посетителей ТЦ (а это происходит почти всегда), то он говорит, чтобы его помощница, стоящая рядом с экраном, отдала исполнителю небольшой подарок. Дети охотно общаются с человеком на экране, не испытывая, похоже, никакого диссонанса.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
В ТЦ вновь начал работать фуд-корт, но количество посадочных мест на нем сократилось&nbsp;

В ТЦ вновь начал работать фуд-корт, но количество посадочных мест на нем сократилось 

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СЮЖЕТ

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Как пояснили на стойке информации, «дистанционный» формат общения с Дедом Морозом выбран из санитарных соображений, поскольку присутствие живого актера неминуемо привело бы к неконтролируемым контактам.

МЕГА стала последним крупным ТЦ, где заработал фуд-корт (их разрешили снова открыть на этой неделе). Требование увеличить пространство между столами здесь пытаются выполнить, оставив столы только у длинных конструкций с диванами, которыми здесь перегорожен фуд-корт.

Новосибирск этой зимой по традиции преобразился к Новому году — мы выбрали 9 крутых мест для новогодних фото (например, сумасшедший полумесяц на Каменской).

А где и почем купить живую елку — смотрите в этом обзоре (мы прошлись и изучили ассортимент первых елочных базаров города). И заодно загляните в нашу подборку — 15 самых красивых искусственных елок в домах жителей Новосибирска (сохраняйте идеи!).

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Новый год — 2021ТЦ «Мега Новосибирск»
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